« » интересен защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.

Как сообщает Corriere dello Sport, английский клуб думает о покупке 26-летнего защитника летом, так как хочет получить усиление в оборону.

Летом в течение 15 дней у Кима будут действовать отступные в размере 48 млн евро, но пока неизвестно, захочет ли игрок переходить в «МЮ». «Наполи» очень хочет заключить с игроком сборной Южной Кореи новый контракт, в котором будут прописаны отступные в размере 65 млн евро.

В июле «Наполи» купил Кима у «Фенербахче» за 20 млн евро. В этом сезоне у него 2 гола и 1 результативная передача в 30 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику центрального защитника можно найти здесь.

Монстр из Южной Кореи – совсем не Сон, а лучший защитник Серии А из «Наполи». Быстрый амбал, непобедимый 1-в-1