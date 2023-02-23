«МЮ» хочет купить защитника «Наполи» Кима. Летом у него 15 дней будут отступные 48 млн евро (CdS)
«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.
Как сообщает Corriere dello Sport, английский клуб думает о покупке 26-летнего защитника летом, так как Эрик тен Хаг хочет получить усиление в оборону.
Летом в течение 15 дней у Кима будут действовать отступные в размере 48 млн евро, но пока неизвестно, захочет ли игрок переходить в «МЮ». «Наполи» очень хочет заключить с игроком сборной Южной Кореи новый контракт, в котором будут прописаны отступные в размере 65 млн евро.
В июле «Наполи» купил Кима у «Фенербахче» за 20 млн евро. В этом сезоне у него 2 гола и 1 результативная передача в 30 матчах за клуб во всех турнирах.
Полную статистику центрального защитника можно найти здесь.
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