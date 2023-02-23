«МЮ» хочет купить защитника «Наполи» Кима. Летом у него 15 дней будут отступные 48 млн евро (CdS)

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Эрик тен Хаг Ким Мин Чжэ Футбол

«Манчестер Юнайтед» интересен защитник «Наполи» Ким Мин Чжэ.

Как сообщает Corriere dello Sport, английский клуб думает о покупке 26-летнего защитника летом, так как Эрик тен Хаг хочет получить усиление в оборону.

Летом в течение 15 дней у Кима будут действовать отступные в размере 48 млн евро, но пока неизвестно, захочет ли игрок переходить в «МЮ». «Наполи» очень хочет заключить с игроком сборной Южной Кореи новый контракт, в котором будут прописаны отступные в размере 65 млн евро.

В июле «Наполи» купил Кима у «Фенербахче» за 20 млн евро. В этом сезоне у него 2 гола и 1 результативная передача в 30 матчах за клуб во всех турнирах.

Полную статистику центрального защитника можно найти здесь

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14 комментариев

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Милитриса Кирбитьевна
На молодого Такеши Китануо похож.
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Максим Черкашин
По статистике один из лучших защитников серии а.:)))))))
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fellx
Ответ Under
За 2-3 кратное увеличение зп - почему бы и нет?
В МЮ только так, да
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Alexander Yavriantz
Надо брать. Будет тогда четверка ЦЗ Варан-Мартинез-Ким-Линделеф. Тогда Шо не надо будет больше левого ЦЗ играть. Суперкепа надо продавать летом однозначно.
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Under
Ответ fellx
Ротировать его) Он игрок основы в Наполи, по сути чемпиона Италии, у опытного тренера, который поможет ему дальше прогрессировать. Вряд ли поедет в унылый город Манчестер, что бы греть лавку и бежать 13 км в случае проигрышей.
За 2-3 кратное увеличение зп - почему бы и нет?
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red hikkikomori
J.S. Park отправят уговаривать)
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psixyec
Ответ Плотников Семен
Интересный вариант. ЭТХ будет ротировать его, варана и мартинеса. Было бы супер, надеюсь сможем его оформить
50 лямов слишком много для игрока ротации. Смысл тогда Киму переходить на лавку?
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Александр Грачев
Вот и разберут напули!! 😜😜
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fellx
Ответ Плотников Семен
Интересный вариант. ЭТХ будет ротировать его, варана и мартинеса. Было бы супер, надеюсь сможем его оформить
Ротировать его) Он игрок основы в Наполи, по сути чемпиона Италии, у опытного тренера, который поможет ему дальше прогрессировать. Вряд ли поедет в унылый город Манчестер, что бы греть лавку и бежать 13 км в случае проигрышей.
+1
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rbl11mci
Ответ Денис Дмитрович
За такого защитника это копейки !
разве что по меркам АПЛ и шипа))
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Dimashay
Учитывая частые травмы Рафы, нагруженный график и слабую банку на позиции цз, очень хороший вариант
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arsenal.ave
Один всем известный кореец уже сделал хорошую карьеру в МЮ, чего не скажешь о японце
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Денис Дмитрович
За такого защитника это копейки !
+1
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Плотников Семен
Интересный вариант. ЭТХ будет ротировать его, варана и мартинеса. Было бы супер, надеюсь сможем его оформить
+4
-2
+2
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