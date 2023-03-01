Мане о переходе в «Баварию»: «Роналду поздравил меня: «Великолепный клуб. Отличный шаг для тебя!»

рассказал, что поздравил его с переходом в «Баварию».

«Вы иногда недооцениваете Бундеслигу! Об этом также свидетельствуют недавние успехи в Лиге чемпионов.

Я встретился с Роналду на Мальорке перед началом сезона, когда мой переход был уже решен. Роналду поздравил меня с переездом в Мюнхен и сказал: «Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя!» – сказал вингер «Баварии».

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