Мане о переходе в «Баварию»: «Роналду поздравил меня: «Великолепный клуб. Отличный шаг для тебя!»

Теги Бавария Криштиану Роналду бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Садьо Мане Футбол

Садьо Мане рассказал, что Криштиану Роналду поздравил его с переходом в «Баварию».

«Вы иногда недооцениваете Бундеслигу! Об этом также свидетельствуют недавние успехи в Лиге чемпионов.

Я встретился с Роналду на Мальорке перед началом сезона, когда мой переход был уже решен. Роналду поздравил меня с переездом в Мюнхен и сказал: «Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя!» – сказал вингер «Баварии».

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20 комментариев

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⚽️Juventini⚽️
Ответ Johny111
Я смотрю просто искренних поздравлений никто не рассматривает
Так по себе судят же
+1
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Айлин 1990
Севушка.
Бавария это тот клуб, который даром не хотел роналду.
Бавария это тот клуб , который с доплатой со стороны роналду, не хотел его в свой клуб.
Бавария это тот клуб, даже в запасы не хотел роналду.
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Айлин 1990
Ответ dr. cage
Мане о переходе в Баварию: "Я встретился с Роналду перед началом сезона. Он поздравил и сказал мне «Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя! И умоляю, пожалуйста замолви за меня словечко.. В МЮ плохое джакузи, а в пустыню к верблюдам я не хочу, прошу»
Поставил бы плюс, но ты же ради плюсиков это написал, являясь фанатом роналду.
Так что зная тебя, ставлю минус)))
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Someone from Internet
Бавария: хорошая попытка, но нет)
+13
-4
+9
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Александр Суходолов
Ответ Johny111
Я смотрю просто искренних поздравлений никто не рассматривает
🤷🤷🤷🤷🤷
0
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Johny111
Я смотрю просто искренних поздравлений никто не рассматривает
+7
-2
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Tun
Роналду сам был не прочь туда перейти летом
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SRvR
Мане оказывается очень красивый
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cektor
А сам рон ушел к верблюдам. Потому что в великий клуб его не взяли …)))
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ArtBro
Просто Роналду подумал что Мане переходит в Аль-Наср
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KING_OF_RUSSIA
Ответ dr. cage
Мане о переходе в Баварию: "Я встретился с Роналду перед началом сезона. Он поздравил и сказал мне «Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя! И умоляю, пожалуйста замолви за меня словечко.. В МЮ плохое джакузи, а в пустыню к верблюдам я не хочу, прошу»
Тут должен быть смех из зала, как лет 25 назад в передачах типа смехопанарама
+5
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Ashan Sorokin
Благословил
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Raybay
Роналду поздравил меня с переездом в Мюнхен и сказал: «Великолепный клуб. На твоем месте должен быть я!»
+3
-3
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Gornostaev
Во время разговора с сенегальским другом по щеке Роналду скатилась скупая слеза неподдельной зависти :)... Криштиану отвернулся, незаметно смахнул ее со щеки, и тяжело вздохнув, надел арафатку. И тихо сказав что-то по-арабски в инкрустированный бриллиантами айфон, вызвал верблюда...
+14
-12
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Заяцволк
Кришти: "Это великолепный клуб, на твоём месте должен был быть йааааа, плак, плак"
+3
-4
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Титал Телоян
И пригласил в свой бассейн
+2
-3
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ConorNite
Рону самому также стоило попробовать себя в БундесЛиге. Интересно было бы посмотреть, чего он там сможет добиться
0
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maximilian_15
А так ничего и никто не знал, а вот если Роналду сказал...
+1
-2
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Пирс Морган
"Великолепный клуб, а я пошел давать интервью про свой"
+8
-7
+1
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dr. cage
Мане о переходе в Баварию: "Я встретился с Роналду перед началом сезона. Он поздравил и сказал мне «Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя! И умоляю, пожалуйста замолви за меня словечко.. В МЮ плохое джакузи, а в пустыню к верблюдам я не хочу, прошу»
+11
-15
-4
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