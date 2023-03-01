Мане о переходе в «Баварию»: «Роналду поздравил меня: «Великолепный клуб. Отличный шаг для тебя!»
Садьо Мане рассказал, что Криштиану Роналду поздравил его с переходом в «Баварию».
«Вы иногда недооцениваете Бундеслигу! Об этом также свидетельствуют недавние успехи в Лиге чемпионов.
Я встретился с Роналду на Мальорке перед началом сезона, когда мой переход был уже решен. Роналду поздравил меня с переездом в Мюнхен и сказал: «Великолепный клуб. Это отличный шаг для тебя!» – сказал вингер «Баварии».
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Бавария это тот клуб, который даром не хотел роналду.
Бавария это тот клуб , который с доплатой со стороны роналду, не хотел его в свой клуб.
Бавария это тот клуб, даже в запасы не хотел роналду.
Так что зная тебя, ставлю минус)))