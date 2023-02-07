Президент «Баварии» о Нойере и разрыве контракта «МЮ» с Роналду после интервью: «Вот почему мы «Бавария». Мы все решаем между собой – это делает нас особенными»
Президент «Баварии» высказался о Мануэле Нойере в контексте интервью Криштиану Роналду.
Недавно Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.
В ноябре прошлого года вышло интервью Криштиану Роналду, в котором он резко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага. Вскоре после этого английский клуб расторг контракт с нападающим.
– Рассматривается ли вариант с расторжением контракта Нойера? Так «Манчестер Юнайтед» поступил с Криштиану Роналду.
– Нет, ни в коем случае. Вот почему мы «Бавария». В нашем клубе все вопросы всегда решаются между собой. Это и делает «Баварию» таким сильным и особенным клубом.
Нойер – капитан, на нем лежит особая ответственность. Он поставил свои интересы выше клубных. При всем уважении, я хотел бы напомнить: самое важное – это клуб, – сказал Герберт Хайнер для BR24 Sport.
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то есть втихую сплавлять - это типа ок. а когда это выводят на публику (ибо втихаря игрок не может свои интересы защищать), сразу буууу, чего не подошел и не решил без огласки?
ага, яснопонятно...
Смешно заявлять о том, что они какие-то особенные.
Кан бы лично по щам надавал Нойеру, дай он интервью в духе Роналду.
А кого увольнять и покупать это дело руководства, а не футболистов, пусть и Звезд
Кукурелья, Баркли, Канте, Чуквуэмека, Жиру, Дринквотер, Терри, Ламперд, Эшли Коул, Фофана, Стерлинг, Чиллвел, Реми, Мозес, Мейрелиш, Торрес, Райт-Филлипс, Дафф, Бридж, Саттон и Гудйонсон!
Но это другое)
Нойер же жаловался что уволили тренера с которым он занимался. Разные ситуации.
И вот эта баварская напыщенность. «Мы Бавария». Ну и что с того что вы Бавария!