Президент «Баварии» о Нойере и разрыве контракта «МЮ» с Роналду после интервью: «Вот почему мы «Бавария». Мы все решаем между собой – это делает нас особенными»

Президент «Баварии» высказался о в контексте интервью Криштиану Роналду.

Недавно Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей .

В ноябре прошлого года вышло интервью , в котором он резко раскритиковал « » и тренера Эрика тен Хага. Вскоре после этого английский клуб расторг контракт с нападающим.

– Рассматривается ли вариант с расторжением контракта Нойера? Так «Манчестер Юнайтед» поступил с Криштиану Роналду.

– Нет, ни в коем случае. Вот почему мы « ». В нашем клубе все вопросы всегда решаются между собой. Это и делает «Баварию» таким сильным и особенным клубом.

Нойер – капитан, на нем лежит особая ответственность. Он поставил свои интересы выше клубных. При всем уважении, я хотел бы напомнить: самое важное – это клуб, – сказал Герберт Хайнер для BR24 Sport.

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