Президент «Баварии» о Нойере и разрыве контракта «МЮ» с Роналду после интервью: «Вот почему мы «Бавария». Мы все решаем между собой – это делает нас особенными»

Теги Бавария Мануэль Нойер Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия бундеслига Германия Сборная Саудовской Аравии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд Герберт Хайнер Тони Тапалович Футбол

Президент «Баварии» высказался о Мануэле Нойере в контексте интервью Криштиану Роналду.

Недавно Нойер публично выразил недовольство решением клуба уволить тренера вратарей Тони Тапаловича.

В ноябре прошлого года вышло интервью Криштиану Роналду, в котором он резко раскритиковал «Манчестер Юнайтед» и тренера Эрика тен Хага. Вскоре после этого английский клуб расторг контракт с нападающим.

– Рассматривается ли вариант с расторжением контракта Нойера? Так «Манчестер Юнайтед» поступил с Криштиану Роналду.

– Нет, ни в коем случае. Вот почему мы «Бавария». В нашем клубе все вопросы всегда решаются между собой. Это и делает «Баварию» таким сильным и особенным клубом.

Нойер – капитан, на нем лежит особая ответственность. Он поставил свои интересы выше клубных. При всем уважении, я хотел бы напомнить: самое важное – это клуб, – сказал Герберт Хайнер для BR24 Sport.

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35 комментариев

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MU4evainmyheart!!!
Руководство Баварии - напыщенные высокомерные типы в основном. Часто это прослеживается в разных интервью: мы такие хорошие, у нас не так как у них, вон они столько денег тратят, а мы столько не тратим... Где интервью Роналду, а где недовольство Нойера по поводу увольнения тренера?! Даже на одной плоскости не находятся эти два события.
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vel
Тоталитаризьм в самом центре демократии? Нельзя говорить, нельзя критиковать.. Свои интересы выше клубных? Не патриот, получается..
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AF007
Криштика выкинули на мороз не за интервью. Ну то есть вроде бы и за него, но скорее все-таки за 2 гола в 17 матчах, один из которых Шерифу. В Реале и не такие закидоны от марокканца сглатывали
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kisliy33
уже столько интервью, мнений, статей... и не единого слова по теме - по какой такой причине надо было втихаря увольнять тренера вратарей, который да является и другом вашего лучше игрока за годы и капитана... ну хоть намек, зачем?
то есть втихую сплавлять - это типа ок. а когда это выводят на публику (ибо втихаря игрок не может свои интересы защищать), сразу буууу, чего не подошел и не решил без огласки?
ага, яснопонятно...
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d.xoxlov
Ответ Emotions
Кто тебе дал право говорить за весь мир?
Санитар при обходе. И ещё дал три таблетки))
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Павел Ларичев
Вся история все равно вылилась наружу.
Смешно заявлять о том, что они какие-то особенные.
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TiGra
Что-то ситуации и близко не похожи.
Кан бы лично по щам надавал Нойеру, дай он интервью в духе Роналду.
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d.xoxlov
Тут по результатам на поле надо будет смотреть. "МЮ" после ухода Роналду побеждает почти всех, кто против них выходит. Просто за "особенность клуба" никаких чашек не дают.
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Футбол_это_жизнь
Роналду требовал уволить ТенХага и хотел личный бассейн для своей клубники. Нойер же жаловался что уволили тренера с которым он занимался. Разные ситуации. И вот эта баварская напыщенность. «Мы Бавария». Ну и что с того что вы Бавария!
вот зачем так бздеть, Роналду не требовал увольнение Тен Хага, лишь бы тебе нести какую то х.рню
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петрович сектор1
То что звезды Бавари любители побунтовать это давно не секрет. Ману вообще сейчас лучше молчать. Из за него команда чуть осталась без вратаря. А если вспомнить историю с Нюбелем, да и вообще эпопею с вратарями сборной, то делаешь вывод, что характер у него скверный.
А кого увольнять и покупать это дело руководства, а не футболистов, пусть и Звезд
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Decard Show
Будем честны что один Португалец7 на три голову популярнее чем бавария и их бундеслига вместе взятые! Просто у Португальца7 очень большие зарплаты и бавария не в состоянии платить ему около 30 млн евро в год! Отсюда и трансфер не свершилось! Если бы Португалец7 снизил свою царскую ЗП то любой топ клуб с удовольствием подписали бы! Так как Португалец7 не намерен играть за копейки он знает свою цену! Португалец7 это тот специалист который приглашенный издалека, всегда был и будет лучше местных! Он это доказал везде!!
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на войне как на войне
Ответ SergioRamos92
Разные же ситуации Роналду облил помоями весь клуб,своих экс-партнеров по Мю. Нойер же только выразил недовольство что уволили тренера вратарей
Хватит врать. Ты интервью послушай или почитай!
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Tsarek48
По моему президента Баварии тоже следует уволить за тупость. Как такие люди с таким мышлением попадают на такие посты.
+2
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Emotions
Ответ Волына+колына
весь мир будет болеть за ПСЖ
Кто тебе дал право говорить за весь мир?
+2
-3
-1
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Гегенпрессинг Рангника
Что этот 🤡 несет? МЮ не грабит свою лигу, иди ещё игрока подпиши подослав к нему юристов, пусть на тренировки не ходит. И найс проблему решили сидят обсирают Нойера 🤣🤣
+4
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QWertY
Ответ Reece24
Президент Баварии о краже лучших игроков Бундеслиги : «Мы сразу предлагаем агентам хорошее бабло, если их падкие на деньги клиенты не будут продлевать контракты с клубами. Это делает нас особенной монополией, которую пора выкинуть в 3 немецкую Лигу и забыть»
Тот же Челси:
Кукурелья, Баркли, Канте, Чуквуэмека, Жиру, Дринквотер, Терри, Ламперд, Эшли Коул, Фофана, Стерлинг, Чиллвел, Реми, Мозес, Мейрелиш, Торрес, Райт-Филлипс, Дафф, Бридж, Саттон и Гудйонсон!
Но это другое)
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Экселлент
Ответ SergioRamos92
Разные же ситуации Роналду облил помоями весь клуб,своих экс-партнеров по Мю. Нойер же только выразил недовольство что уволили тренера вратарей
Самый адекватный комментарий, который я видел от тебя, взвешенно и беспристрастно,не то что на ветках Барсы
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Блуждающий странник
У руководства Баварии какие-то комплексы, вечно пытаются уколоть другие клубы. У вас капитан открыто конфликтует с тренером, зимой поехал кататься на лыжах и выбыл в самый ответственный момент, а ещё выяснилось что через тренера вратарей сливал всю инфу команде. Вот уж действительно не МЮ. И уже каждый из руководства отпинал Нойера в СМИ, вот уж решили "внутри коллектива"
+11
-2
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Master Slova
Ответ Футбол_это_жизнь
Роналду требовал уволить ТенХага и хотел личный бассейн для своей клубники. Нойер же жаловался что уволили тренера с которым он занимался. Разные ситуации. И вот эта баварская напыщенность. «Мы Бавария». Ну и что с того что вы Бавария!
Роналду не требовал увольнение Тее Хага. Ты что-то путаешь
+1
-1
0
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Игорь Климов
Ну, это конечно разные ситуации, этот Кринж7 дал больше позорное интервью Моргану для публикации в прессе, оскорбив в нём тренера и руководство МЮ, а Нойер высказал своё недовольство.
+4
-3
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Заяцволк
Ответ Serge Vendino
То, что теперь журналисты обсасывают эту тему, донимая тренера и футболистов
Ну и что плохого ? Спросили у тебя "Хотел бы ты побить Кришти за то, что он такой мерзкий ?", можно просто ответить, вряд ли ты настолько нежный, что эти простые вопросы будут выбивать тебя из рабочего ритма, и ломать твою психику )
+4
0
+4
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Волына+колына
Ответ Бухгалтер2021
все равно вынесут недоразумение парижское
весь мир будет болеть за ПСЖ
+4
-7
-3
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Футбол_это_жизнь
Роналду требовал уволить ТенХага и хотел личный бассейн для своей клубники.
Нойер же жаловался что уволили тренера с которым он занимался. Разные ситуации.
И вот эта баварская напыщенность. «Мы Бавария». Ну и что с того что вы Бавария!
+20
-6
+14
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Бухгалтер2021
все равно вынесут недоразумение парижское
+2
-6
-4
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Reece24
Президент Баварии о краже лучших игроков Бундеслиги : «Мы сразу предлагаем агентам хорошее бабло, если их падкие на деньги клиенты не будут продлевать контракты с клубами. Это делает нас особенной монополией, которую пора выкинуть в 3 немецкую Лигу и забыть»
+7
-5
+2
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