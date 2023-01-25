Роналду – 51-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Киммих – 41-й, Тчуамени – 45-й, Рэшфорд – 58-й, Дембеле – 69-й
Криштиану Роналду не попал в топ-50 лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.
Английское издание начало публиковать свой топ-100 лучших игроков прошедшего года. В данный момент известны имена игроков, занявших места с 41-го по 100-е. Полный рейтинг будет опубликован в пятницу. Роналду в этом списке опередили следующие игроки:
41. Йозуа Киммих («Бавария»);
42. Давид Алаба («Реал»);
43. Яссин Буну («Севилья»);
44. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);
45. Орельен Тчуамени («Реал»);
46. Тео Эрнандес («Милан»);
47. Алексис Мак Аллистер («Брайтон»);
48. Родриго Де Поль («Атлетико»);
49. Софьян Амрабат («Фиорентина»);
50. Коди Гакпо («Ливерпуль»).
Отметим, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен занял 52-е место, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон – 54-е, защитник «Реала» Антонио Рюдигер – 56-е, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – 58-е.
Игроки «Ливерпуля» Луис Диас и Трент Александер-Арнолд заняли 59-е и 60-е места соответственно, вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал 69-м, защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан занял 85-ю строчку, хавбек «Барселоны» Френки де Йонг – 89-ю, а вратарь «Баварии» Мануэль Нойер – 91-ю.
Там 567 человек уроды, он по красоте прошел.
Если бы комментаторы спортса отличали сезон от календарного года, то возможно возмущений было бы меньше)))
Уход со стадиона ценится выше лидерства в Серии А)))))))
Позор просто.
Отличный список.
Ждём выхода в ЛЧ Ньюкасла.