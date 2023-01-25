Роналду – 51-й в списке лучших игроков 2022-го по версии The Guardian. Киммих – 41-й, Тчуамени – 45-й, Рэшфорд – 58-й, Дембеле – 69-й

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Криштиану Роналду не попал в топ-50 лучших футболистов 2022 года по версии The Guardian.

Английское издание начало публиковать свой топ-100 лучших игроков прошедшего года. В данный момент известны имена игроков, занявших места с 41-го по 100-е. Полный рейтинг будет опубликован в пятницу. Роналду в этом списке опередили следующие игроки:

41. Йозуа КиммихБавария»);

42. Давид Алаба («Реал»);

43. Яссин Буну («Севилья»);

44. Рубен Диаш («Манчестер Сити»);

45. Орельен Тчуамени («Реал»);

46. Тео Эрнандес («Милан»);

47. Алексис Мак Аллистер («Брайтон»);

48. Родриго Де Поль («Атлетико»);

49. Софьян Амрабат («Фиорентина»);

50. Коди Гакпо («Ливерпуль»).

Отметим, что нападающий «Наполи» Виктор Осимхен занял 52-е место, вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон – 54-е, защитник «Реала» Антонио Рюдигер – 56-е, форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд – 58-е.

Игроки «Ливерпуля» Луис Диас и Трент Александер-Арнолд заняли 59-е и 60-е места соответственно, вингер «Барселоны» Усман Дембеле стал 69-м, защитник «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан занял 85-ю строчку, хавбек «Барселоны» Френки де Йонг – 89-ю, а вратарь «Баварии» Мануэль Нойер – 91-ю.

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90 комментариев

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Qwerty Qwert
Зато богаче всех, это на закате...
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Try Stelsi
Гакпо лучше Дембеле в этом сезоне?💀
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Игорь Климов
Ответ Макс Шева
Король вернётся и кровь молдавских шерифов и ферннцфарошей в ЛЧ прольётся. Ждём выхода в ЛЧ Ньюкасла.
Его не возьмут в Ньюкасл, информация об этом уже была.
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Рустам Атаев
Я не удивился бы если бы ронь был 151 м
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А.Э.РАСИМ
Ответ Игорь Климов
Как этот Кринж7 мог занять такое высокое для него 51-е место в этом рейтинге, если на ЧМ он был в сборной худших игроков турнира?
То не считается.
Там 567 человек уроды, он по красоте прошел.
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Zorro
Не держись за злость, боль или страдание: они крадут твою энергию и препятствуют любви», — Криштиану Роналду)
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Антон Киселёв
По итогам прошлого сезона - в топ-3 бомбардиров лучшей лиги мира
Если бы комментаторы спортса отличали сезон от календарного года, то возможно возмущений было бы меньше)))
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Андрей Куличков
Огласите ввесь список
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А.Э.РАСИМ
Ответ Юрий Кечко
Роналдо выше Осимхнена)))) Ясно
Это комедия.

Уход со стадиона ценится выше лидерства в Серии А)))))))

Позор просто.
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А.Э.РАСИМ
Выше Осимхена)))))))
Отличный список.
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Winterburn
Ответ ыеем
Надо же докатиться до такой никчёмной и бессмысленной жизни😁🔥🔥🔥
Да, и я тебе от души сочувствую. Нелегко сейчас быть глиномесом в России
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Его Величество Златан
Это какая то отсебятина
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ Карл-Хайнц Кёрбель
От души выc paл
Тут актуальней наср-аль.
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Гегенпрессинг Рангника
Роналду даже в топ-500 не заслужил быть
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ TravenS
Мсье сверхразум, когда по-твоему начался этот сезон?
Тебе говорят за год, а не за сезон, что ты тут дуру гонишь?
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TravenS
Ответ Задняя поверхность бедра Дембеле
Ну тебе написали же в 2022 году. Читать разучился?
Мсье сверхразум, когда по-твоему начался этот сезон?
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MUthebest
И Дембеле такой с 20 асистами, ну да ну да, 69ый, после принцессы
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Макс Шева
Король вернётся и кровь молдавских шерифов и ферннцфарошей в ЛЧ прольётся.
Ждём выхода в ЛЧ Ньюкасла.
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Альфред
Ответ Иван Рыбаков
А за что? Вторая половина первого сезона после возвращения у Роналду была не лучшей, про новый сезон лучше вообще не вспоминать. Кто составляет эти рейтинги?
Составлял Морган))
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Grey_Wolf
Ответ Иван Рыбаков
А за что? Вторая половина первого сезона после возвращения у Роналду была не лучшей, про новый сезон лучше вообще не вспоминать. Кто составляет эти рейтинги?
Да обычные журналисты, кто ещё то. Дали задание составить список лучших за прошлый год. Это вполне по силам одному человеку.
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Задняя поверхность бедра Дембеле
Ответ TravenS
Необъективно, куча игроков играла лучше в этом сезоне
Ну тебе написали же в 2022 году. Читать разучился?
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ыеем
Ответ Winterburn
Чувак, ты мне это пишешь уже раз пятый. Я не пойму, ты меня на свидание приглашаешь? Прости, но я не из ваших.
Надо же докатиться до такой никчёмной и бессмысленной жизни😁🔥🔥🔥
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Altim
Ну что сказать? Вот она, сила пиара.. По игре там никакого 51ого места нет, конечно. В топ-1000 может входит, но не в топ-100
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Виталий Поварещенков
Ответ Иван Рыбаков
А за что? Вторая половина первого сезона после возвращения у Роналду была не лучшей, про новый сезон лучше вообще не вспоминать. Кто составляет эти рейтинги?
Он вообще-то забил мамы красивый гол года, волосами
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Виталий Поварещенков
Ответ Иван Рыбаков
А за что? Вторая половина первого сезона после возвращения у Роналду была не лучшей, про новый сезон лучше вообще не вспоминать. Кто составляет эти рейтинги?
Он вообще-то забил самый красивый гол года, прической
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