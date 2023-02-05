Салихамиджич об отказе от Роналду: «Трансфер не соответствовал философии «Баварии», не подходил ни в финансовом, ни в спортивном планах»

Теги Бавария Хасан Салихамиджич Криштиану Роналду бундеслига Германия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Спортивный директор «Баварии» объяснил отказ от трансфера Криштиану Роналду.

«Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: «Для нас это невыполнимая задача».

Это не подходило «Баварии» ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии», – сказал Хасан Салихамиджич в интервью Bild, не уточнив, шла ли речь о летнем или зимнем трансферном окне.

Португальский форвард перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

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13 комментариев

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Трусики Бочкаревой
Убили человека. Убили сборную. Убили нацию. Убили человечество.
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на войне как на войне
К чему эта новость, которую сто раз читали?
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Dmitry Shaolin
в комментах планктон, одумайтесь.
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Dmitry Shaolin
Ответ fc_champion
Чисто экономически, даже на футболках Баварии на нем не заработать. У нее технический спонсор Адидас, а у Криштиану личный экипировщик Найк.
у альнасра кажись тоже адидас
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Aleksandr Dubovik
Ответ Экспертное мнение
так и протирали клавиатуры готовясь восхвалять за стату набитую на гройтер фюртах, что-то пошло не так
Лол фанатки грозы лорьянов еще что-то про аутсайдеров говорят
+1
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Рагим Гиримов
Ответ AF007
Комментарий удален модератором
а почему именно фанты?))
+1
-2
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cektor
Чемпионат верблюдов самое то ))
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fc_champion
Чисто экономически, даже на футболках Баварии на нем не заработать. У нее технический спонсор Адидас, а у Криштиану личный экипировщик Найк.
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-3
-3
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Экспертное мнение
Ответ AF007
Комментарий удален модератором
так и протирали клавиатуры готовясь восхвалять за стату набитую на гройтер фюртах, что-то пошло не так
+3
-4
-1
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Совесть Черданцева
Хорошо что мой любимый клуб увернулся от пули..
Учитывая нынешний спад, с Роном Бавария была бы где-то на 6 месте
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-3
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Добрый Ретроград
Рональду не соответствует философии Фейербаха.
+1
-1
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Roman
Шупо-Мотинг сейчас сильнее нашего Криштика, будем объективны, друзья
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AF007
Комментарий удален
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udiekemen
Время берёт своё) помню как все клубы охотились за Роналду в 2016 году.)
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