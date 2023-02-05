Спортивный директор «Баварии» объяснил отказ от трансфера .

«Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал : «Для нас это невыполнимая задача».

Это не подходило «Баварии» ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии», – сказал в интервью Bild, не уточнив, шла ли речь о летнем или зимнем трансферном окне.

Португальский форвард перешел в саудовский « » в декабре после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».