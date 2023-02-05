Салихамиджич об отказе от Роналду: «Трансфер не соответствовал философии «Баварии», не подходил ни в финансовом, ни в спортивном планах»
Спортивный директор «Баварии» объяснил отказ от трансфера Криштиану Роналду.
«Мы говорили о Роналду. Но я четко сказал Жорже Мендешу: «Для нас это невыполнимая задача».
Это не подходило «Баварии» ни в финансовом, ни в спортивном планах. Это не соответствовало нашей философии», – сказал Хасан Салихамиджич в интервью Bild, не уточнив, шла ли речь о летнем или зимнем трансферном окне.
Португальский форвард перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».
Учитывая нынешний спад, с Роном Бавария была бы где-то на 6 месте