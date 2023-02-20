Директор «Боруссии» о том, почему Роналду не рассматривали: «Ценность «Дортмунда» не зависит от подписчиков в соцсетях. Мы – футбольный клуб, и это главное»

Теги Боруссия Дортмунд Криштиану Роналду бундеслига Германия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд соцсети Футбол

В «Боруссии» объяснили, почему клуб не рассматривал подписание Криштиану Роналду.

«В целом ценность «Боруссии» Дортмунд не зависит от подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счетом 0:3, они не сработают.

Даже при самой лучшей презентации бренда конечным результатом является продукт», – сказал управляющий директор «Боруссии Карстен Крамер в интервью Kicker. 

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80 комментариев

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гилберт
А Шинник почему не рассматривал Роналду?
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Andrey Khapaev
понимаю желание большинства присутствующих позлорадствовать над Роналду, но, по-моему, высказывание не самое уместное и корректное - человек за свою карьеру неоднократно доказал, что добиваться спортивных результатов на самом высоком уровне это про него.
полагаю, что продуктом, который может предложить футбольный клуб, стоит считать спортивные достижения (трофеи), а не, к примеру, рекордные продажи ключевых игроков / заполняемость стадиона / эффектные перфомансы фанатов (презентация бренда)
да и по Фрайбургу еще прошелся зачем-то...
и нет, я не фан Роналду
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Oleg
Ответ Ola BP
Сколько там у твоего гоата баллов в плей-офф ЧМ без учёта пенальти?)
Гоат Чемпион Мира.
Дебаты закончены.

Ну а если смущают пенальти, попробуй Кейну рассказать как это не важно)
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Ola BP
Ответ Oleg
Он сказал про бутафорию и хватит это притягивать к величию. Великие с Марокко бы зарешали или хотя бы размочили 0+0 в плей офф за 5 Мундиалей.
Сколько там у твоего гоата баллов в плей-офф ЧМ без учёта пенальти?)
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EneNRa -OD
Ответ Великолепная Семёрка
Дортмунд даже не лучший в истории бундеслиги! Криштиану лучший в истории футбола! Вот где разница!!! А Криштиану даже не знает о существование этого директора! Вот их разница!
Ничего что даже Айнтрахт от него отказался?
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EneNRa -OD
Ответ Иван Петров
Сильно ответили, Боруссия держит марку
Марко*
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bosh.the.machine
Ответ Oleg
Дал оценку роналду самую правдивую. Ювентус и МЮ отхватили в игровом плане от попытки хайпа в соц.сетях. Больше на эти грабли никто не наступит в Европе. Пусть фрукт пылит в 66 лиге, что ниже испанской Сегунды Б и наращивает им подписчиков в инстаграм.
сочный вкусный фрукт, который все хотят - попрошу заметить
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Мыло "судейское"
Ответ Великолепная Семёрка
Дортмунд даже не лучший в истории бундеслиги! Криштиану лучший в истории футбола! Вот где разница!!! А Криштиану даже не знает о существование этого директора! Вот их разница!
его очередная внебрачная сестра на связи?
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Dm_Tomson
В Дортмунде таких апартаментов нет
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Орарайма
Ответ Donald J. Trump
Верхорст играет на команду и клуб побеждает, а Кринж 7 работает на свой инстаграм и свое личное эго.
когда Роналду приносил титулы все были довольны его игрой, а как постарел сразу стал единалом, блогером и вообще выгнали посреди сезона
МЮ, не один фиг, все равно последние 10 лет просто так место в таблице занимают, а так дали бы ему доиграть сезон в основе, он заслужил это своей карьерой
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Иван Петров
Сильно ответили,
Боруссия держит марку
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Великолепная Семёрка
Дортмунд даже не лучший в истории бундеслиги!
Криштиану лучший в истории футбола! Вот где разница!!!
А Криштиану даже не знает о существование этого директора! Вот их разница!
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Petr Tcoi
Вы - спарринг-партнёр для Баварии
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Petr Tcoi
Ответ Барсик Юрана
А Рэшфорд?🤔
Он на другой позиции. Плюс, к своему возрасту, не провёл ни одного ровного сезона. Сейчас он на пике, но профессионализма пока не хватало
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U. M. A. Muhammad
Ответ Заяцволк
"оскарбление" - это от слова Оскар что ли ? )
Нет от слово закройрот
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Alex Legend
Ответ Decard Show
Будем честны что один Португалец7 на три голову популярнее по всех параметрах Дортмунда и его весь бундеслига вместе взятые !
Для тебя лично разве что.
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Alex Legend
Ответ janitor
Сказал бы он так лет 5 назад, когда Кристина была в форме? Сейчас только ленивый не пинает пенсионера.
Если бы его окружение не пускало слухи вообще ничего бы не было. Его бы просто забыли.
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Владислав Романов
Ответ Eziiko
Дортмунд крайне нестабильный клуб,так что говорить про результат смешно
не вижу связи между не стабильностью Боруссии и отказом от Роналду😁 Дортмунд всегда не стабилен.
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Alex Legend
Ответ Diego 95
Клуб который сколько лет ничего не выигрывает
Зачем единоличник клубу, который ничего не выигрывает? Им наоборот нужны игроки которые жертвуют собой ради команды.
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Заяцволк
Ответ U. M. A. Muhammad
Явное оскарбление человека на ровном месте. Принижение заслуг человека выигравшего 5 золотых мячей. Человек который в свое время по результативности тягался с лучшим футболистом в истории. Просто так желая язвительно и высокомерно принижая футболиста, сделать благородным свой середняк даже по меркам бундеслиги. Всегда в Германии толпами были Бавария Шальке Вердер Байер. Вечно вторые решили открыть рот.
"оскарбление" - это от слова Оскар что ли ? )
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Заяцволк
Ответ Diego 95
Клуб который сколько лет ничего не выигрывает
Если клуб ничего не выигрывает, разве это означает, что ему нужен повелитель инстаграма в составе ? )
+5
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+5
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Владислав Романов
Ответ Alex Rhea
Зря, все мы видим, что тот же Вегхорст ещё хуже Роналду
он в футбол приехал играть, а не бассейны оценивать😁
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Владислав Романов
Ответ kaka10
Не понимаю этого высокомерия Дортмунда. Если ценности Крамера это футбол, то он отказал одному из лучших футболистов в истории Противоречие однако
в данном случае, бывшему лучшему игроку...
Реальность такова, что он сейчас может принёс клубу только подписчиков и продажи футболок, ну, или, продвигать футбол в неизвестных чемпионатах. Дортмунд в этом не нуждается, так в чем, собственно, высокомерие? )
+1
0
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U. M. A. Muhammad
Явное оскарбление человека на ровном месте. Принижение заслуг человека выигравшего 5 золотых мячей. Человек который в свое время по результативности тягался с лучшим футболистом в истории. Просто так желая язвительно и высокомерно принижая футболиста, сделать благородным свой середняк даже по меркам бундеслиги. Всегда в Германии толпами были Бавария Шальке Вердер Байер. Вечно вторые решили открыть рот.
0
-8
-8
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Diego 95
Клуб который сколько лет ничего не выигрывает
0
-8
-8
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