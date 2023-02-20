Директор «Боруссии» о том, почему Роналду не рассматривали: «Ценность «Дортмунда» не зависит от подписчиков в соцсетях. Мы – футбольный клуб, и это главное»

В «Боруссии» объяснили, почему клуб не рассматривал подписание .

«В целом ценность « » Дортмунд не зависит от подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.

У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счетом 0:3, они не сработают.

Даже при самой лучшей презентации бренда конечным результатом является продукт», – сказал управляющий директор «Боруссии Карстен Крамер в интервью Kicker.

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