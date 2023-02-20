Директор «Боруссии» о том, почему Роналду не рассматривали: «Ценность «Дортмунда» не зависит от подписчиков в соцсетях. Мы – футбольный клуб, и это главное»
В «Боруссии» объяснили, почему клуб не рассматривал подписание Криштиану Роналду.
«В целом ценность «Боруссии» Дортмунд не зависит от подписчиков в социальных сетях. Мы – футбольный клуб, и это главное.
У нас могут быть лучшие идеи в области маркетинга, но если мы проиграем «Фрайбургу» дома со счетом 0:3, они не сработают.
Даже при самой лучшей презентации бренда конечным результатом является продукт», – сказал управляющий директор «Боруссии Карстен Крамер в интервью Kicker.
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полагаю, что продуктом, который может предложить футбольный клуб, стоит считать спортивные достижения (трофеи), а не, к примеру, рекордные продажи ключевых игроков / заполняемость стадиона / эффектные перфомансы фанатов (презентация бренда)
да и по Фрайбургу еще прошелся зачем-то...
и нет, я не фан Роналду
Дебаты закончены.
Ну а если смущают пенальти, попробуй Кейну рассказать как это не важно)
МЮ, не один фиг, все равно последние 10 лет просто так место в таблице занимают, а так дали бы ему доиграть сезон в основе, он заслужил это своей карьерой
Боруссия держит марку
Криштиану лучший в истории футбола! Вот где разница!!!
А Криштиану даже не знает о существование этого директора! Вот их разница!
Реальность такова, что он сейчас может принёс клубу только подписчиков и продажи футболок, ну, или, продвигать футбол в неизвестных чемпионатах. Дортмунд в этом не нуждается, так в чем, собственно, высокомерие? )