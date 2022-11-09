Безбородов – судья дерби «Динамо» – ЦСКА, Москалев назначен на матч «Локомотив» – «Спартак»
РФС назначил арбитров на матчи 17-го тура Мир РПЛ.
11 ноября (пятница)
«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Анатолий Цветнов.
12 ноября (суббота)
«Урал» – «Факел»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Крылья Советов» – «Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.
«Торпедо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.
«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.
13 ноября (воскресенье)
«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.
«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.
«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Чеботарев.
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