Безбородов – судья дерби «Динамо» – ЦСКА, Москалев назначен на матч «Локомотив» – «Спартак»

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РФС назначил арбитров на матчи 17-го тура Мир РПЛ.

11 ноября (пятница) 

«Пари НН» – «Ахмат»: судья – Алексей Амелин, ассистенты судьи – Максим Ковалев, Игорь Князев; резервный судья – Ранэль Зияков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Максим Гаврилин; инспектор – Анатолий Цветнов.

12 ноября (суббота)

«Урал» – «Факел»: судья – Павел Кукуян, ассистенты судьи – Алексей Стипиди, Владислав Назаров; резервный судья – Сергей Чебан; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Алексей Воронцов; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Крылья Советов»«Ростов»: судья – Артем Любимов, ассистенты судьи – Александр Кудрявцев, Рашид Абусуев; резервный судья – Сергей Куликов; ВАР – Иван Сиденков; АВАР – Арам Петросян; инспектор – Сергей Мартынов.

«Торпедо» – «Зенит»: судья – Сергей Карасев, ассистенты судьи – Алексей Лунев, Валерий Данченко; резервный судья – Евгений Турбин; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Николай Богач; инспектор – Сергей Французов.

«Локомотив» – «Спартак»: судья – Владимир Москалев, ассистенты судьи – Константин Шаламберидзе, Денис Березнов; резервный судья – Евгений Кукуляк; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Антон Кобзев; инспектор – Игорь Синер.

13 ноября (воскресенье)

«Оренбург» – «Краснодар»: судья – Кирилл Левников, ассистенты судьи – Кирилл Большаков, Дмитрий Жвакин; резервный судья – Антон Фролов; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Игорь Демешко; инспектор – Эдуард Малый.

«Химки» – «Сочи»: судья – Сергей Иванов, ассистенты судьи – Роман Усачев, Егор Болховитин; резервный судья – Максим Перезва; ВАР – Василий Казарцев; АВАР – Андрей Веретешкин; инспектор – Юрий Баскаков.

«Динамо» – ЦСКА: судья – Владислав Безбородов, ассистенты судьи – Дмитрий Сафьян, Валентин Мурашов; резервный судья – Иван Сиденков; ВАР – Евгений Турбин; АВАР – Андрей Болотенков; инспектор – Юрий Чеботарев.

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