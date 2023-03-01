Сперцян об 1:0 с ЦСКА: «Краснодар» должен был забить три гола, не хватило реализации»

высказался после победы «Краснодара» над (1:0) в ответном матче.

В первой игре 1/4 финала Фонбет Кубка России «быки» потерпели поражение от армейцев со счетом 0:3.

«Конечно, мы расстроены. Не имели права играть так в Москве, как сыграли. Но мы рады победить дома, спасибо болельщикам за поддержку. У нас были моменты, просто не хватило реализации, ЦСКА выручал вратарь. С нашей стороны была хорошая игра, должны были забить три, но забили всего один.

Мой гол со штрафного? Мы их тренируем, удалось обвести стенку», — сказал хавбек « ».

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