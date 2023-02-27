Гильермо Абаскаль: «Очень доволен форматом Кубка России – и первой стадии, где можно попробовать много разных вещей, и плей‑офф»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Антон Зиньковский Матч ТВ Михаил Игнатов Даниил Хлусевич Томаш Тавареш Даниил Денисов Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил новую структуру Фонбет Кубка России.

– Как вы относитесь к смежным матчам Кубка России?

– Мне очень нравится формат и первой стадии, где можно было попробовать много разных вещей, и плей‑офф. Сейчас очень напряженные матчи, нужно биться, бороться. Я очень доволен форматом турнира.

– Что произошло со «Спартаком» во втором тайме первого матча, повлияли те события на сегодняшний состав?

– Конечно, мы проанализировали ту игру, но на стартовый состав это не повлияло. В футболе так бывает, когда ты доминируешь с преимуществом, а соперник хочет отыграться, вернуться в игру, ты даешь ему такую возможность. «Локомотив» провел первую часть сезона не самым лучшим образом, они ждут шанса проявить себя и реабилитироваться.

– Какая бровка предпочтительнее для Тавареша – левая или правая?

– Ответ даст только время, у нас конкуренция повышается. И Хлусевич, и Денисов уже внутри механизмов, они знают, что делать. Таварешу только предстоит адаптация. Денисов также может играть в полузащите, это повышает его шансы.

Квинси Промес будет действовать в роли центрфорварда, насколько ему комфортна эта позиция?

– У Квинси есть свобода, которая есть также у и Игнатова, и у Зиньковского. Они могут передвигаться, они должны чувствовать себя хорошо, чтобы удивлять, создавать креатив и опасность у ворот соперника, – сказал Абаскаль.

«Спартак» – «Локомотив». Промес, Пруцев, Дзюба и Пиняев играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00

Новый Кубок России. Как он работает и зачем нужен?

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14 комментариев

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Dan Kennedy
Ответ Spartakus1984
Кого вместо них сейчас ставить?Мартинс не в форме,Умяров травмирован,Мозес травмирован.В Любом случае Игнатов будет заменен,Зобнин возможно тоже.
Зобнин один из лучших игроков Спартака. А его ряд наших болельщиков хейтит словно он уровня ФНЛ. Бред же.

Игнатов не идеально играет, но выкладывается много. На самом деле он полезен. А то, что играет в старте оба матча в Кубке - стечение обстоятельств.
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Милитриса Кирбитьевна
Неожиданно, не ноет.
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Spartakus1984
Ответ Dan Kennedy
Бедный Мартинс, ему с Пруцевым конкурировать, а тут еще и Денисов. Игнатов все же больше в центре будет играют, имхо. Хотя возможно Зиньковский и Игнатов на флангах больше для страховки фланговых защитников, посмотрим. Вперед Спартак! Вперед Абаскаль!
Не Мартинс бедный а глупец Каттани который притащил игрока который не чистый опорник да еще не сильнее тех кто есть.Нужно продавать его летом и брать настоящего опорника.
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Dan Kennedy
Ответ LifeSpartak
Зобнин и Игнатов лишние!Первый бегает бестолку и передерживает мяч постоянно,второй неуклюжий абсолютно!
Конечно один из лучших игроков Спартака лишний, держи в курсе. Кстати, он предголевую передачу в первом матче отдал.
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Spartakus1984
Ответ LifeSpartak
Зобнин и Игнатов лишние!Первый бегает бестолку и передерживает мяч постоянно,второй неуклюжий абсолютно!
Кого вместо них сейчас ставить?Мартинс не в форме,Умяров травмирован,Мозес травмирован.В Любом случае Игнатов будет заменен,Зобнин возможно тоже.
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Dan Kennedy
Ответ Жоржиньо Не Вейналдум
Да, великолепное. Убили мечту всем региональным клубам, играют глупый никому не нужный групповой этап, а затем плей-офф, из которого топ-клубы не вылетают с первого раза. Ну, если нравится болельщикам - то все правильно
Клубы из регионов в плей-офф - Ростов, КС, Урал, Краснодар. НН и Ахмат тоже, но уже в нижней сетке. Тут скорее клубам из ФНЛ и ниже непросто.

Но в целом ряд клубов из ФНЛ и более скромным клубам проигрывали, это тоже вина топ клубов?
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Ильдар Фарукшин
Всё таки какой же грамотный мужик Абаскаль
+6
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Виталий
Товаре в прошлом матче хорошо вышел , много передач вперед , хорошая точность этих самых передач , довольно быстрый игрок , посмотрим что сегодня будет .
+1
0
+1
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LifeSpartak
Зобнин и Игнатов лишние!Первый бегает бестолку и передерживает мяч постоянно,второй неуклюжий абсолютно!
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Dan Kennedy
Бедный Мартинс, ему с Пруцевым конкурировать, а тут еще и Денисов.

Игнатов все же больше в центре будет играют, имхо. Хотя возможно Зиньковский и Игнатов на флангах больше для страховки фланговых защитников, посмотрим.

Вперед Спартак! Вперед Абаскаль!
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Жоржиньо Не Вейналдум
Ответ Артём Никулин
Неожиданно здравое решение наших функционеров. Хотя даже здесь умудрились профукаться с календарем, но это уже обыденность. А так забили свободные даты + больше практики для молодежи.
Да, великолепное. Убили мечту всем региональным клубам, играют глупый никому не нужный групповой этап, а затем плей-офф, из которого топ-клубы не вылетают с первого раза. Ну, если нравится болельщикам - то все правильно
0
-2
-2
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Сергей Пожарский
Молодцы правда, как кубок сделали круто. И матчи из двух плей-офф, не будет случайности.
+1
-1
0
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Сергей Жиронкин
Вперёд Спартак только победа.
+8
0
+8
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Артём Никулин
Неожиданно здравое решение наших функционеров. Хотя даже здесь умудрились профукаться с календарем, но это уже обыденность. А так забили свободные даты + больше практики для молодежи.
+18
-1
+17
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