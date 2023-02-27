Гильермо Абаскаль: «Очень доволен форматом Кубка России – и первой стадии, где можно попробовать много разных вещей, и плей‑офф»
Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль оценил новую структуру Фонбет Кубка России.
– Как вы относитесь к смежным матчам Кубка России?
– Мне очень нравится формат и первой стадии, где можно было попробовать много разных вещей, и плей‑офф. Сейчас очень напряженные матчи, нужно биться, бороться. Я очень доволен форматом турнира.
– Что произошло со «Спартаком» во втором тайме первого матча, повлияли те события на сегодняшний состав?
– Конечно, мы проанализировали ту игру, но на стартовый состав это не повлияло. В футболе так бывает, когда ты доминируешь с преимуществом, а соперник хочет отыграться, вернуться в игру, ты даешь ему такую возможность. «Локомотив» провел первую часть сезона не самым лучшим образом, они ждут шанса проявить себя и реабилитироваться.
– Какая бровка предпочтительнее для Тавареша – левая или правая?
– Ответ даст только время, у нас конкуренция повышается. И Хлусевич, и Денисов уже внутри механизмов, они знают, что делать. Таварешу только предстоит адаптация. Денисов также может играть в полузащите, это повышает его шансы.
– Квинси Промес будет действовать в роли центрфорварда, насколько ему комфортна эта позиция?
– У Квинси есть свобода, которая есть также у и Игнатова, и у Зиньковского. Они могут передвигаться, они должны чувствовать себя хорошо, чтобы удивлять, создавать креатив и опасность у ворот соперника, – сказал Абаскаль.
«Спартак» – «Локомотив». Промес, Пруцев, Дзюба и Пиняев играют. Онлайн-трансляция начнется в 20:00
Игнатов не идеально играет, но выкладывается много. На самом деле он полезен. А то, что играет в старте оба матча в Кубке - стечение обстоятельств.
Но в целом ряд клубов из ФНЛ и более скромным клубам проигрывали, это тоже вина топ клубов?
Игнатов все же больше в центре будет играют, имхо. Хотя возможно Зиньковский и Игнатов на флангах больше для страховки фланговых защитников, посмотрим.
Вперед Спартак! Вперед Абаскаль!