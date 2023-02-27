Абаскаль о пенальтистах «Спартака»: «Я бы дал Джикии пробить третий, но Промес – штатный пенальтист. Еще есть Соболев и Хлусевич»
Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о пенальтистах «Спартака».
– Вопрос по концовке. Промес бил три раза, хотя два не забил, это нормальная ситуация?
– Есть футболисты, которые должны бить пенальти. Я бы третий дал Джикии пробить, дать возможность испытать момент счастья, он его заслужил своей игрой. Но Квинси – наш штатный пенальтист. Может быть, сказалось отсутствие практики… Хорошо, что все‑таки он забил этот гол.
Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, Хлусевич, у них у всех есть способности бить 11‑метровые. Квинси всегда был первым номером в этом вопросе. Рад за него, – сказал главный тренер «Спартака».
Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток
Бальде пытался отобрать мяч у Промеса, когда Квинси перебивал второй пенальти в матче с «Локо»
1) Пенальти на Миранче не было. Он ударил, потом Хлусевич чуть задел его в бедро это не пенальти
2) Игнатов отобрал мяч чисто. Была мужская борьба, Иванов задал планку, Тикнизян сначала сам упал просто так и оказался в проигранном положеие, Игнатов стоя на ногах его легко оттеснил и выбил мяч, нужно крепче стоять на ногах, когда ты защитник и играешь в своей штрафной.
3) По 3 пенальти Промеса даже говорить ничего не хочется, там настолько всё очевидно, что только слепой проводнице это непонятно.
P.S. игра была классной, Локо смотрится лучше чем в прошлом году, но сыграй ещё 10 матчей Спартак всё равно бы был на голову сильней. Пока таково соотношение сил данных команд.