Абаскаль о пенальтистах «Спартака»: «Я бы дал Джикии пробить третий, но Промес – штатный пенальтист. Еще есть Соболев и Хлусевич»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Георгий Джикия Квинси Промес Матч ТВ Александр Соболев Даниил Хлусевич Гильермо Абаскаль Футбол

Гильермо Абаскаль ответил на вопрос о пенальтистах «Спартака».

– Вопрос по концовке. Промес бил три раза, хотя два не забил, это нормальная ситуация?

– Есть футболисты, которые должны бить пенальти. Я бы третий дал Джикии пробить, дать возможность испытать момент счастья, он его заслужил своей игрой. Но Квинси – наш штатный пенальтист. Может быть, сказалось отсутствие практики… Хорошо, что все‑таки он забил этот гол.

Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, Хлусевич, у них у всех есть способности бить 11‑метровые. Квинси всегда был первым номером в этом вопросе. Рад за него, – сказал главный тренер «Спартака».

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

Бальде пытался отобрать мяч у Промеса, когда Квинси перебивал второй пенальти в матче с «Локо»

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13 комментариев

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akula_ka-50
Ответ Arti22
Это обращение ко всем клоунам с паровоза, чтобы потушить их горящие пуканы. 1) Пенальти на Миранче не было. Он ударил, потом Хлусевич чуть задел его в бедро это не пенальти 2) Игнатов отобрал мяч чисто. Была мужская борьба, Иванов задал планку, Тикнизян сначала сам упал просто так и оказался в проигранном положеие, Игнатов стоя на ногах его легко оттеснил и выбил мяч, нужно крепче стоять на ногах, когда ты защитник и играешь в своей штрафной. 3) По 3 пенальти Промеса даже говорить ничего не хочется, там настолько всё очевидно, что только слепой проводнице это непонятно. P.S. игра была классной, Локо смотрится лучше чем в прошлом году, но сыграй ещё 10 матчей Спартак всё равно бы был на голову сильней. Пока таково соотношение сил данных команд.
никакого отношения к паровозу не имею, но тебе не кажется, что понятие "мужская борьба " и футбол немножко разные виды спорта?) Судья в спорных моментах принимал сторону Спартака, причём моментов спорных было несколько, и каждый раз одна и таже сторона. Называть эти решения ошибками преждевременно, но, то, что баланс в спорных решениях склонялся только в одну сторону, это конечно фигово. Как нейтральному зрителю, было интересно и весело, но болельщиков Локо можно понять, им обидно, потому что решения судью, повторюсь, были спорные, и если бы он поставил пенальти на Миранчуке - никто бы сильно не спорил, повод отменить второй гол Спартака, у него тоже был. А это уже совсем другой результат, при этом также никто не бы говорил, о фатальных ошибках.
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Владимир Молявин
Промесу на каждой тренировке по 100 пенальти пробивать!!!
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holdenkolfielddd
Ответ Arti22
Это обращение ко всем клоунам с паровоза, чтобы потушить их горящие пуканы. 1) Пенальти на Миранче не было. Он ударил, потом Хлусевич чуть задел его в бедро это не пенальти 2) Игнатов отобрал мяч чисто. Была мужская борьба, Иванов задал планку, Тикнизян сначала сам упал просто так и оказался в проигранном положеие, Игнатов стоя на ногах его легко оттеснил и выбил мяч, нужно крепче стоять на ногах, когда ты защитник и играешь в своей штрафной. 3) По 3 пенальти Промеса даже говорить ничего не хочется, там настолько всё очевидно, что только слепой проводнице это непонятно. P.S. игра была классной, Локо смотрится лучше чем в прошлом году, но сыграй ещё 10 матчей Спартак всё равно бы был на голову сильней. Пока таково соотношение сил данных команд.
🤡
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камикадзе
Ответ CriminalJoint62
Веселый матч был. Для нейтрального зрителя - кайф
Бюджетников привлекают)
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13madridista
Ответ Arti22
Это обращение ко всем клоунам с паровоза, чтобы потушить их горящие пуканы. 1) Пенальти на Миранче не было. Он ударил, потом Хлусевич чуть задел его в бедро это не пенальти 2) Игнатов отобрал мяч чисто. Была мужская борьба, Иванов задал планку, Тикнизян сначала сам упал просто так и оказался в проигранном положеие, Игнатов стоя на ногах его легко оттеснил и выбил мяч, нужно крепче стоять на ногах, когда ты защитник и играешь в своей штрафной. 3) По 3 пенальти Промеса даже говорить ничего не хочется, там настолько всё очевидно, что только слепой проводнице это непонятно. P.S. игра была классной, Локо смотрится лучше чем в прошлом году, но сыграй ещё 10 матчей Спартак всё равно бы был на голову сильней. Пока таково соотношение сил данных команд.
Ахахахахахахахаха 🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤦🏼‍♂️🤢🤢🤢
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Александр Максимов
Ответ ЛексЛютый
Жаль с прогиба кинуть не получилось перед забитым голом…
Ааа, я понял) будь бы я на твоём месте, говорил о том же) не сердчай
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ЛексЛютый
Ответ Александр Максимов
Друг, я мог чего-то не увидеть, но, как мне кажется, отсудил он норм. Быть может результат так сказывается) Иванов ещё меня расположил к себе во время интервью) всех с неплохой игрой и хорошим результатом!
Жаль с прогиба кинуть не получилось перед забитым голом…
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Arti22
Это обращение ко всем клоунам с паровоза, чтобы потушить их горящие пуканы.
1) Пенальти на Миранче не было. Он ударил, потом Хлусевич чуть задел его в бедро это не пенальти
2) Игнатов отобрал мяч чисто. Была мужская борьба, Иванов задал планку, Тикнизян сначала сам упал просто так и оказался в проигранном положеие, Игнатов стоя на ногах его легко оттеснил и выбил мяч, нужно крепче стоять на ногах, когда ты защитник и играешь в своей штрафной.
3) По 3 пенальти Промеса даже говорить ничего не хочется, там настолько всё очевидно, что только слепой проводнице это непонятно.
P.S. игра была классной, Локо смотрится лучше чем в прошлом году, но сыграй ещё 10 матчей Спартак всё равно бы был на голову сильней. Пока таково соотношение сил данных команд.
+10
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0
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Александр Максимов
Ответ Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Иванов просто отвратный судья и всегда им был. Такие люди не должны работать, он также ни раз и Спартак долбил, просто вот такой профи у нас
Друг, я мог чего-то не увидеть, но, как мне кажется, отсудил он норм. Быть может результат так сказывается) Иванов ещё меня расположил к себе во время интервью) всех с неплохой игрой и хорошим результатом!
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КБ Сергей
Промес плохо бьёт пенальти. Это точно не его. Сам он этого не поймёт, к сожалению. Надо, чтобы тренер подсказал.
+2
-2
0
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CriminalJoint62
Веселый матч был. Для нейтрального зрителя - кайф
+3
-2
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Андрооо
Хлусевич пенальтист?
+1
-1
0
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Кручу-верчу, ковырять везде хочу
Иванов просто отвратный судья и всегда им был. Такие люди не должны работать, он также ни раз и Спартак долбил, просто вот такой профи у нас
+12
-3
+9
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