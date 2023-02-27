Абаскаль о пенальтистах «Спартака»: «Я бы дал Джикии пробить третий, но Промес – штатный пенальтист. Еще есть Соболев и Хлусевич»

ответил на вопрос о пенальтистах «Спартака».

– Вопрос по концовке. Промес бил три раза, хотя два не забил, это нормальная ситуация?

– Есть футболисты, которые должны бить пенальти. Я бы третий дал пробить, дать возможность испытать момент счастья, он его заслужил своей игрой. Но Квинси – наш штатный пенальтист. Может быть, сказалось отсутствие практики… Хорошо, что все‑таки он забил этот гол.

Квинси – первый пенальтист. Есть Соболев, , у них у всех есть способности бить 11‑метровые. Квинси всегда был первым номером в этом вопросе. Рад за него, – сказал главный тренер « ».

Иванов назначил два пенальти в ворота «Локомотива» в добавленное время и велел перебить второй. Промес реализовал 1 из 3 попыток

Бальде пытался отобрать мяч у Промеса, когда Квинси перебивал второй пенальти в матче с «Локо»