Абаскаль о голе «Локо» сразу после гола «Спартака»: «Это недопустимо, ненавижу пропускать. В эпизоде с Тикнизяном и Игнатовым все нормально»

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Квинси Промес Наир Тикнизян Михаил Игнатов Гильермо Абаскаль Футбол

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль недоволен пропущенным от «Локомотива» голом.

– Вы пропустили гол сразу после того, как забили.

– Это очень важный вопрос. С нами происходит это в первый раз. Нам надо справиться с этой ситуацией, потому что это совершенно недопустимо.

Мы общались в раздевалке на эту тему. Когда забиваешь гол – наоборот, должна быть дополнительная концентрация и мобилизация сил. Мы обязательно обратим на это дополнительное внимание и будем над этим работать. Потому что я ненавижу пропускать голы. Действительно просто ненавижу.

– Кажется, что «Спартак» сейчас в оптимальной форме, судя по победе в предсезонном турнире и двум победам в Кубке России.

– В кубке самое важное – пройти дальше. Я поздравляю ребят и хочу сказать им спасибо. Мы четыре раза играли с «Локомотивом» в этом сезоне и везде победили. Это невероятно трудно и говорит о многом. Даже в Швейцарии, где команды много раз играют друг с другом, такое редко случается, чтобы в четырех матчах было четыре победы. Это увеличивает сложность и дает понимание, что мы на правильном пути.

Михаил Игнатов играл в центре атаки и на фланге справа, какая его оптимальная позиция?

– Главная черта Игнатова – ему нужна свобода в пространстве, на поле. Когда он ее чувствует, он может проявлять себя, показывать. Это игрок, которого не нужно загонять в рамки, и тогда он может выстреливать.

– Можно говорить, что Промес снова в порядке?

– Нагрузка, которую он получил в этот период, была такая же, как у других ребят. Ему не хватало передач, взаимопонимания, конкретно футбола. Сегодня он это получил. Квинси находится в отличной форме, рад, что он провел все 90 минут, он хочет помочь команде и клубу.

Эпизод с Наиром Тикнизяном и Игнатовым – ваше мнение?

– Все было нормально, – сказал Абаскаль.

 

6 комментариев

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Andreich18
Ответ Фут.Боль
Ок) Спустим на тормоза этот эпизод. Не жалуйтесь только потом если подобное будет не в пользу Спартака. Это называется объективность.
а сколько моментов спустили на тормоза против Спартака???
+5
-5
0
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Виталий
Всё по делу )
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Фут.Боль
Ок) Спустим на тормоза этот эпизод. Не жалуйтесь только потом если подобное будет не в пользу Спартака. Это называется объективность.
+2
-4
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
6tspey7tb5
В моменте Игнатова с Тикназяном важный фактор был контроль мяча Игнатовым.
+3
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-3
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Рамин Халики
хаххаха нормально) а что еще скажет тренер тушки?
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Владимир Молявин
Молодец, тренер!!!
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