«Рэшфорду нужно быть очень осторожным, когда он ведет себя как незаменимый. Кладбища полны незаменимых людей». Пол Паркер о переговорах Маркуса и «МЮ» по контракту

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Пол Паркер Маркус Рэшфорд Футбол

Пол Паркер дал Маркусу Рэшфорду совет относительно переговоров по контракту с «Манчестер Юнайтед». 

«Очень важно, что «Ман Юнайтед» преуспевает в продлении контракта с Маркусом Рашфордом, потому что он забивает много голов. Но я боюсь, что теперь он думает, что находится на вершине мира, и будет чрезвычайно жаден, требуя огромного скачка зарплаты.

Это не должно быть его целью, он должен сосредоточиться на своем развитии, потому что у него есть шанс стать героем в самом крупном клубе мира.

Все может измениться очень быстро, и он понял, где он был двенадцать месяцев назад. Эрик тен Хаг сделал его настоящим бомбардиром, и он должен помнить это.

Я не думаю, что он обязательно одержит верх на переговорах. Куда бы он пошел, если бы ему пришлось перейти в другой клуб? Мадридский «Реал» – единственный клуб, который стал бы шагом вперед в надежде на карьерный рост. Они не хотят его, и он им не нужен.

Поэтому ему нужно быть очень осторожным, когда он ведет себя как незаменимый игрок для клуба. Кладбища полны незаменимых людей, помни это, Маркус», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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9 комментариев

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lemming
https://youtu.be/CZ42AEu0v60
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xQcoW
Походу владельцы маню заплатили Паркеру за это интервью, чтобы запугать Рэшфорда, и чтобы не требовал супермакс контракт ахаха
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Andrew Moiseev
Ответ f_L_ake
Надо читать это с интонацией Марлона Брандо для пущего эффекта
Ты пришел просить меня, но делаешь это без уважения, в день свадьбы моей дочери)
+3
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f_L_ake
Надо читать это с интонацией Марлона Брандо для пущего эффекта
+12
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+12
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OldRedWhite
Ответ Andreir888
Шуточки, однако, на грани!
Жестко , но верно !
Именно полны …
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Amalfitano
Эзоп форева, малята. Иносказательно жеж!
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Andreir888
Шуточки, однако, на грани!
+3
0
+3
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Манул Манулов
Сумасброд
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-2
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rigobersong
Что он несет?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️
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