«Рэшфорду нужно быть очень осторожным, когда он ведет себя как незаменимый. Кладбища полны незаменимых людей». Пол Паркер о переговорах Маркуса и «МЮ» по контракту

дал совет относительно переговоров по контракту с «Манчестер Юнайтед».

«Очень важно, что « » преуспевает в продлении контракта с Маркусом Рашфордом, потому что он забивает много голов. Но я боюсь, что теперь он думает, что находится на вершине мира, и будет чрезвычайно жаден, требуя огромного скачка зарплаты.

Это не должно быть его целью, он должен сосредоточиться на своем развитии, потому что у него есть шанс стать героем в самом крупном клубе мира.

Все может измениться очень быстро, и он понял, где он был двенадцать месяцев назад. Эрик тен Хаг сделал его настоящим бомбардиром, и он должен помнить это.

Я не думаю, что он обязательно одержит верх на переговорах. Куда бы он пошел, если бы ему пришлось перейти в другой клуб? Мадридский «Реал» – единственный клуб, который стал бы шагом вперед в надежде на карьерный рост. Они не хотят его, и он им не нужен.

Поэтому ему нужно быть очень осторожным, когда он ведет себя как незаменимый игрок для клуба. Кладбища полны незаменимых людей, помни это, Маркус», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед».

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