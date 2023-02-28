Рэшфорд о дисциплине при ван Гале: «Меня штрафовали каждый четверг. У меня было 12 минут, чтобы добраться на базу из колледжа»

Теги Манчестер Юнайтед Луи ван Гал премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд поделился воспоминаниями о работе с Луи ван Галом.

«Я помню четверги. Раньше меня штрафовали каждый четверг. Эти ситуации было полностью вне моего контроля, но ван Гал был именно таким человеком.

Он говорил мне, что я должен закончить дела в колледже, это не обсуждается, но я также не должен опаздывать на тренировки, это тоже не обсуждается. У меня было 12 минут, чтобы добраться сюда [на тренировочную базу] из колледжа», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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11 комментариев

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kin
Какое расстояние от колледжа до базы, если машина Рэшфорда может доехать до базы за три минуты, но количество светофоров по дороге равняется количеству защитников в схеме ЛВГ плюс оценка которую всегда ставит Рэшфорду преподаватель геополитики?
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Feagh
Ответ Michael Guttierrez
Самый противный футбол был при ЛВГ. Люди склонны романтизировать прошлые времена, но у ЛВГ ничего не получилось в Юнайтед. Никогда не забуду экстаз трибун Олд Траффорда после первого удара в створ на 60+ минуте. Первый тайм 0:0 это была самая легкая ставка в те времена
Но не в матче МЮ - МК донс! там они в первом тайме точно забили 😁
Тоже в копилку отвратительных воспоминаний о Ван Гале во главе МЮ. Игра была просто блевотная повсеместно
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Михо
Ответ alexis2020
Но при Ван Гале Рэшфорд собственно дебютировал за МЮ и был вызван в сборную Англии. на Евро-2016 после позора с Исландией помню хвалили Рэшфорда, мол он единственный в атаке кто хоть что-то делал полезное на поле
Ван Гал умел видеть талант, даже не очевидный. Как пример- Мюллер. Именно Ван Гал перевел его из молодежки в основу, когда работал в Баварии и нашел уникальную позицию, на которой Томас и стал супер звездой
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moldfan
Рэшфорд возможно лучшее, что сделал Ван Гаал для МЮ. Штрафы-штрафами, но поверил в парня именно он и в принципе дисциплина важна.

Рад, что Маркус наконец-то демонстрирует, что лично я, давно от него ожидал (может даже сверх). Очень приятный парень, часто отгребавший довольно не заслуженно, за достаточно правильные поступки и за низкую результативность...
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Michael Guttierrez
Ответ Vezdexodof
Ван гал в МЮ как страшный сон...
Самый противный футбол был при ЛВГ. Люди склонны романтизировать прошлые времена, но у ЛВГ ничего не получилось в Юнайтед.
Никогда не забуду экстаз трибун Олд Траффорда после первого удара в створ на 60+ минуте. Первый тайм 0:0 это была самая легкая ставка в те времена
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Vezdexodof
Ван гал в МЮ как страшный сон...
+3
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Michael Guttierrez
Ответ alexis2020
Но при Ван Гале Рэшфорд собственно дебютировал за МЮ и был вызван в сборную Англии. на Евро-2016 после позора с Исландией помню хвалили Рэшфорда, мол он единственный в атаке кто хоть что-то делал полезное на поле
Там во многом было стечение обстоятельств. Травмы + дисквалификация если не ошибаюсь. Учитывая акцент Юнайтед на собственных воспитанниках, то Рэшфорд бы играл за Юнайтед при любом тренере, вопрос времени
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NIRVANA
Почитал бы хороший аналитический материал о том, почему не получилось у Ван Гала в МЮ
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Mr@k
как какой то квест
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alexis2020
Но при Ван Гале Рэшфорд собственно дебютировал за МЮ и был вызван в сборную Англии. на Евро-2016 после позора с Исландией помню хвалили Рэшфорда, мол он единственный в атаке кто хоть что-то делал полезное на поле
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+13
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раскаявшийся жиробас
Ван гал лучший
+9
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+2
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