Рэшфорд о дисциплине при ван Гале: «Меня штрафовали каждый четверг. У меня было 12 минут, чтобы добраться на базу из колледжа»

Маркус Рэшфорд поделился воспоминаниями о работе с Луи ван Галом.

«Я помню четверги. Раньше меня штрафовали каждый четверг. Эти ситуации было полностью вне моего контроля, но ван Гал был именно таким человеком.

Он говорил мне, что я должен закончить дела в колледже, это не обсуждается, но я также не должен опаздывать на тренировки, это тоже не обсуждается. У меня было 12 минут, чтобы добраться сюда [на тренировочную базу] из колледжа», – сказал нападающий «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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