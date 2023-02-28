Пети предпочел бы Сака Рэшфорду: «Маркус был жалок в прошлом сезоне. Но оба поборются за «Золотой мяч», если будут играть как сейчас»
Экс-хавбек «Арсенала» Эммануэль Пети сравнил Букайо Сака и Маркуса Рэшфорда.
«Мне бы хотелось, чтобы оба играли в моей команде. Маркус Рэшфорд был просто жалок в прошлом сезоне, он лишился уверенности, но сейчас он стал совершенно другим игроком, он снова соответствует лучшим стандартам. К тому же он здорово реализует моменты.
Но и Сака очень важный для «Арсенала» игрок, он творит выдающиеся вещи на поле. Я его большой фанат и считаю, что он станет капитаном «Арсенала» в будущем.
Оба футболиста очень важны для своих команд и играют эффективно. Думаю, они смогут побороться за «Золотой мяч», если продолжат так играть.
Мне оба игрока нравятся, но я бы выбрал Сака, как болельщик «Арсенала», – сказал Пети Premier League Odds.
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Кстати карьера Саки очень похожа, тот тоже играет много и является лидером клуба в очень раннем возрасте.
слишком много фантазируете, читая между строк
Сака вообще юнец ещё,его потолок не ясен.
Оба хороши,пусть так и продолжают.
Все кто любит АПЛ,только за.
какое отношение к этому сезону имеет?
Но Сака просто один из лучших игроков АПЛ уже третий год. Причем стабильно хорош, даже когда его команда плоха. Самый стабильный. Люди писаются от таланта Фодена... но так вот... Сака младше Фодена, младше Санчо... Но по ощущениям, он как будто уже вечность хорошо играет в Арсенале.