Пети предпочел бы Сака Рэшфорду: «Маркус был жалок в прошлом сезоне. Но оба поборются за «Золотой мяч», если будут играть как сейчас»

Экс-хавбек «Арсенала» сравнил и .

«Мне бы хотелось, чтобы оба играли в моей команде. Маркус Рэшфорд был просто жалок в прошлом сезоне, он лишился уверенности, но сейчас он стал совершенно другим игроком, он снова соответствует лучшим стандартам. К тому же он здорово реализует моменты.

Но и Сака очень важный для «Арсенала» игрок, он творит выдающиеся вещи на поле. Я его большой фанат и считаю, что он станет капитаном «Арсенала» в будущем.

Оба футболиста очень важны для своих команд и играют эффективно. Думаю, они смогут побороться за «Золотой мяч», если продолжат так играть.

Мне оба игрока нравятся, но я бы выбрал Сака, как болельщик « », – сказал Пети Premier League Odds.

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