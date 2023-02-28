Пети предпочел бы Сака Рэшфорду: «Маркус был жалок в прошлом сезоне. Но оба поборются за «Золотой мяч», если будут играть как сейчас»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Арсенал Эммануэль Пети Маркус Рэшфорд Букайо Сака Футбол

Экс-хавбек «Арсенала» Эммануэль Пети сравнил Букайо Сака и Маркуса Рэшфорда.

«Мне бы хотелось, чтобы оба играли в моей команде. Маркус Рэшфорд был просто жалок в прошлом сезоне, он лишился уверенности, но сейчас он стал совершенно другим игроком, он снова соответствует лучшим стандартам. К тому же он здорово реализует моменты.

Но и Сака очень важный для «Арсенала» игрок, он творит выдающиеся вещи на поле. Я его большой фанат и считаю, что он станет капитаном «Арсенала» в будущем.

Оба футболиста очень важны для своих команд и играют эффективно. Думаю, они смогут побороться за «Золотой мяч», если продолжат так играть.

Мне оба игрока нравятся, но я бы выбрал Сака, как болельщик «Арсенала», – сказал Пети Premier League Odds.

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18 комментариев

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Supreme Allah
Ответ Dexter Dallas
на голы везет. забавный ты паренек. это получается лянелю и ранальда тоже на голы везет?
А ты чего хамишь. Сравниваешь временное явление и топов которые в пять раз больше цифры выдавали 10 лет подряд.
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Dexter Dallas
Ответ Supreme Allah
Сака просто на голы везет , до таланта Санчеса и Рэшфорда ему как до луны. Не удивлюсь если это второй уолкот или чемберлейн будет в итоге имхо.
на голы везет. забавный ты паренек. это получается лянелю и ранальда тоже на голы везет?
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koshaus
Если по итогам 2022 года Человека-Пендаля за 6 голов в Лиге1 за сезон и 5 пробитых левых пенальти на ЧМ назначили лучшим игроком мира, то уж позолоченный шарик однозначно тоже его. И никакие рэшфорды и сака ему не конкуренты.
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FOREVER_UNITED
Для меня удивительно, что про Рэшфорда не упоминают одну вещь: у него за 7 лет с момент дебюта 341(!) игра за клуб и 51 за сборную. То есть дебютировав в 18 человек проводит 50-60 матчей в год! Учитывая такой бешеный темп, травму и пропущенную предсезонку (а также хейт за смазанный пенальти на Евро) вообще не удивителен его спад в прошлом сезоне.
Кстати карьера Саки очень похожа, тот тоже играет много и является лидером клуба в очень раннем возрасте.
+6
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+6
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Supreme Allah
Ответ moldfan
Я всегда симпатизировал Рэшфорду, хоть МЮ далеко не самая любимая команда. Просто очень приятный парень, с довольно не обычной если задуматься манерой игры, талантливый. Но Сака просто один из лучших игроков АПЛ уже третий год. Причем стабильно хорош, даже когда его команда плоха. Самый стабильный. Люди писаются от таланта Фодена... но так вот... Сака младше Фодена, младше Санчо... Но по ощущениям, он как будто уже вечность хорошо играет в Арсенале.
Сака просто на голы везет , до таланта Санчеса и Рэшфорда ему как до луны. Не удивлюсь если это второй уолкот или чемберлейн будет в итоге имхо.
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-6
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Пуп Ппп
Ответ Under
это про Рэшфорда хоть или про Сака?
Про Сака. но и Рэшфорд там по пенкам постарался вместе с Санчей и Сака прям отдали кубок итальянцам на своем стадионе. некоторые ту Италию считают топом но Италия уже давно дно команда и раз ее не обыгрывают англы значит они вообще хуже даже такой слабейшей Италии. что и доказала Македония и Швейцария в отборе ЧМ.
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Under
Ответ Пуп Ппп
Он был совсем недавно в 2021 году. если ты считаешь что прям 20 лет прошло то врят ли. факт что эти оба продукт чисто английской прессы и пиара. видел игру Саки против Сити где он был нужен был команде. но он днарь и в таких ситуациях Арсеналу нужен топ игрок. а то вечно будут средней командной с Саками и Эдегорами от Баварии опять будут 5-6 штук пропускать и опять позорить АПЛ в ЛЧ.
я считаю, что Евро-2021 к золотому мячу 2023 имеет ровно ноль отношения, не более
слишком много фантазируете, читая между строк
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Under
Ответ Пуп Ппп
игра его ничем не поменялась что тогда что сегодня. я лично в нем ниче такого не вижу . таких бегунков без мозгов пруд пруди
это про Рэшфорда хоть или про Сака?
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Пуп Ппп
Ответ ML26
На домашнем ЕВРО Саке было 19 лет и там он был больше запасным, как и Решфорд, который был на травме
игра его ничем не поменялась что тогда что сегодня. я лично в нем ниче такого не вижу . таких бегунков без мозгов пруд пруди
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-2
-2
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ML26
Ответ Пуп Ппп
На домашнем ЕВРО были полные днари. так слить финал это надо умудрится и еще такой Италии слабой. но южане Испанцы Итальянцы технари всегда превосходили англичан . вроде родоначальники футбола а такое ощущение что последние кто научился в футбол играть так это англы)
На домашнем ЕВРО Саке было 19 лет и там он был больше запасным, как и Решфорд, который был на травме
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Пуп Ппп
Ответ Under
так когда был тот Евро? какое отношение к этому сезону имеет?
Он был совсем недавно в 2021 году. если ты считаешь что прям 20 лет прошло то врят ли. факт что эти оба продукт чисто английской прессы и пиара. видел игру Саки против Сити где он был нужен был команде. но он днарь и в таких ситуациях Арсеналу нужен топ игрок. а то вечно будут средней командной с Саками и Эдегорами от Баварии опять будут 5-6 штук пропускать и опять позорить АПЛ в ЛЧ.
0
-3
-3
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RealJericho
Что стало с Пети? Превратился в какого-то диванного критика. А ведь был легендой на футбольном поле в свое время.
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Доминатор3000
Рэшфорд хорош,прямо сейчас лучше чем Сака.
Сака вообще юнец ещё,его потолок не ясен.
Оба хороши,пусть так и продолжают.
Все кто любит АПЛ,только за.
+6
-1
+5
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Under
Ответ Пуп Ппп
На домашнем ЕВРО были полные днари. так слить финал это надо умудрится и еще такой Италии слабой. но южане Испанцы Итальянцы технари всегда превосходили англичан . вроде родоначальники футбола а такое ощущение что последние кто научился в футбол играть так это англы)
так когда был тот Евро?
какое отношение к этому сезону имеет?
+2
0
+2
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moldfan
Я всегда симпатизировал Рэшфорду, хоть МЮ далеко не самая любимая команда. Просто очень приятный парень, с довольно не обычной если задуматься манерой игры, талантливый.

Но Сака просто один из лучших игроков АПЛ уже третий год. Причем стабильно хорош, даже когда его команда плоха. Самый стабильный. Люди писаются от таланта Фодена... но так вот... Сака младше Фодена, младше Санчо... Но по ощущениям, он как будто уже вечность хорошо играет в Арсенале.
+19
-1
+18
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Пуп Ппп
Ответ ML26
Так оба нормально и играли. Сака 3 гола забил за 4 матча, Решфорд тоже. Просто не повезло с французами
На домашнем ЕВРО были полные днари. так слить финал это надо умудрится и еще такой Италии слабой. но южане Испанцы Итальянцы технари всегда превосходили англичан . вроде родоначальники футбола а такое ощущение что последние кто научился в футбол играть так это англы)
0
-5
-5
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ML26
Ответ Пуп Ппп
Ххахха бред . никогда не видел игрока который взял ЗМ в ЛЕ. все эти Саки и Рэшфорды уже показали себя в сборной. чистый пиар не более.
Так оба нормально и играли. Сака 3 гола забил за 4 матча, Решфорд тоже. Просто не повезло с французами
+7
0
+7
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Пуп Ппп
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-9
-9
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