Фергюсон о Рэшфорде: «Он фантастический, но «МЮ» не помешал бы еще один бомбардир»

Сэр высоко оценил игру .

«Он фантастический. У него всегда была хорошая реализация, что действительно важно для нападающего.

Он в отличной форме. К сожалению, он наш основной бомбардир, нам не помешал бы еще один. Но он справляется с этим», – сказал экс-тренер « ».

В текущем сезоне Рэшфорд забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах . Его подробная статистика доступна здесь.

Рэшфорд о неудачных сезонах: «Не думаю, что кто-либо знает, как долго я боролся с травмой. Каждый день был тяжелым, приходилось жертвовать собой»