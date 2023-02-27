Фергюсон о Рэшфорде: «Он фантастический, но «МЮ» не помешал бы еще один бомбардир»
Сэр Алекс Фергюсон высоко оценил игру Маркуса Рэшфорда.
«Он фантастический. У него всегда была хорошая реализация, что действительно важно для нападающего.
Он в отличной форме. К сожалению, он наш основной бомбардир, нам не помешал бы еще один. Но он справляется с этим», – сказал экс-тренер «Манчестер Юнайтед».
В текущем сезоне Рэшфорд забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.
Рэшфорд о неудачных сезонах: «Не думаю, что кто-либо знает, как долго я боролся с травмой. Каждый день был тяжелым, приходилось жертвовать собой»
Кейн выбрал свой путь, разве он стал от этого хуже как игрок?
тот же Ширер один раз зацепил АПЛ, и это его единственный трофей, стал ли он хуже от этого?
при всей моей любви к Руни, Кейн в сборной уже догнал, в АПЛ почти догнал
можно спорить, кто из них круче, но то, что одного порядка величины, глупо отрицать, по-моему