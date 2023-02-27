Фергюсон о Рэшфорде: «Он фантастический, но «МЮ» не помешал бы еще один бомбардир»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Сэр Алекс Фергюсон высоко оценил игру Маркуса Рэшфорда.

«Он фантастический. У него всегда была хорошая реализация, что действительно важно для нападающего.

Он в отличной форме. К сожалению, он наш основной бомбардир, нам не помешал бы еще один. Но он справляется с этим», – сказал экс-тренер «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Рэшфорд забил 14 голов и отдал 3 голевые передачи в 24 матчах АПЛ. Его подробная статистика доступна здесь.

Рэшфорд о неудачных сезонах: «Не думаю, что кто-либо знает, как долго я боролся с травмой. Каждый день был тяжелым, приходилось жертвовать собой»

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18 комментариев

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WelcomeBackPURE
Ответ Under
а что трофеи? Кейн выбрал свой путь, разве он стал от этого хуже как игрок? тот же Ширер один раз зацепил АПЛ, и это его единственный трофей, стал ли он хуже от этого?
Что за трофеи у него это очень большой список, в Википедии посмотрите
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Under
Ответ WelcomeBackPURE
Не согласен, у Руни были просто топовые голы, просто уровень небес! И я не про самый лучший гол всея Апл. Плюс трофеи 🏆 это вообще, лучше Кейну не смотреть его достижения 😀
а что трофеи?
Кейн выбрал свой путь, разве он стал от этого хуже как игрок?
тот же Ширер один раз зацепил АПЛ, и это его единственный трофей, стал ли он хуже от этого?
0
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WelcomeBackPURE
Ответ Under
в смысле долго не будет? при всей моей любви к Руни, Кейн в сборной уже догнал, в АПЛ почти догнал можно спорить, кто из них круче, но то, что одного порядка величины, глупо отрицать, по-моему
Не согласен, у Руни были просто топовые голы, просто уровень небес! И я не про самый лучший гол всея Апл. Плюс трофеи 🏆 это вообще, лучше Кейну не смотреть его достижения 😀
+1
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Darshan
Не уберегли бомбардира, пришлось тому уехать в Саудовскую Аравию))))
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Under
Ответ Михаил Стентор
Обычное капитанство, или каждое слово Сэра теперь надо записывать?)
надо бы, к сожалению, недолго ему уже осталось, так что ловите момент
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Neron
Он есть, Мэйсон зовут!
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Under
Ответ WelcomeBackPURE
Такого в Англии долго не будет, это был топище
в смысле долго не будет?
при всей моей любви к Руни, Кейн в сборной уже догнал, в АПЛ почти догнал
можно спорить, кто из них круче, но то, что одного порядка величины, глупо отрицать, по-моему
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Neron
Ответ Sevuska
Да им бы такого виртуоза как был Руни - с лёта , с разворота , издалека - голы на любой вкус 👍
Да есть у нас такой! И с правой и с левой и с лёта, как угодно забивает! По всему фронту атаки может играть, ему всё равно где! С бабой своей только у него проблемы, теперь ему играть не дают!
+1
-1
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Football fanat
Прав Фергюсон. В Ливерпуле на протяжении нескольких лет Салах, Фирмино, Мане каждый по 20-30 голов за сезон забивали. По этому и рвали всех как тузик грелку
+1
-1
0
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Михаил Стентор
Ответ Манул Манулов
САФ херни не скажет
Обычное капитанство, или каждое слово Сэра теперь надо записывать?)
+1
-5
-4
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Макс С
Ответ Sevuska
Да им бы такого виртуоза как был Руни - с лёта , с разворота , издалека - голы на любой вкус 👍
Какие его годы)))
+1
-1
0
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Temp LC
Морган бежит писать, что МЮ уже потеряли одного бомюардира)
0
-1
-1
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WelcomeBackPURE
Ответ Sevuska
Да им бы такого виртуоза как был Руни - с лёта , с разворота , издалека - голы на любой вкус 👍
Такого в Англии долго не будет, это был топище
+8
-2
+6
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Velirpa
мораль Рэшфорда упала на -70, продолжай, Ферги.
0
-1
-1
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Yenchik
Сэр Фергюсон выдал базу
0
-1
-1
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benjamin92
Есть один, немного за 30, но с телом 25-летнего )
+3
-5
-2
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Sevuska
Да им бы такого виртуоза как был Руни - с лёта , с разворота , издалека - голы на любой вкус 👍
+29
-3
+26
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Манул Манулов
САФ херни не скажет
+12
-2
+10
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