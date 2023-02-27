2-й гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» переписали на Рэшфорда. У него 25 мячей в 38 играх сезона

Теги Манчестер Юнайтед Ньюкасл премьер-лига Англия Кубок английской лиги Ваут Вегорст Маркус Рэшфорд Свен Ботман Футбол

Второй гол «Ман Юнайтед» в ворота «Ньюкасла» переписали на Маркуса Рэшфорда.

На 39-й минуте финала Кубка английской лиги Рэшфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» после проникающего паса от Ваута Вегорста и пробил по воротам с угла вратарской. После рикошета от ноги Свена Ботмана мяч залетел в ворота.

Изначально мяч записали на Рэшфорда, а затем он был переписан как автогол Ботмана. Теперь гол вновь записан на нападающего «Манчестер Юнайтед».

У Маркуса 25 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. После ЧМ-2022 у него 17 голов и 4 результативных передачи за 19 игр в составе «МЮ».

Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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31 комментарий

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shalovilo@icloud.com
В компании Winline не считают ,что мяч переписан на Рэшфорда(отказ в выплате по ставке)
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Niko [Ars]
Ответ Dmitry__HiLL
Так логично. Мяч после удара Рэшфорда шел в створ. На автоголы записывают тогда, когда рикошет перенаправляет идущий мимо ворот мяч в ворота. Поэтому изначально было непонятно, откуда автогол взялся.
после удара Решфорда мяч пролетел буквально метр-полтора, пока не встретился с Ботманом, и поэтому доподлинно сложно определить, куда же изначально направлялся мяч, но на повторе скорее кажется, что он просто летел вдоль ворот
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Ronaldo de Assis Moreira
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ого, целый ассист у 30-летнего форварда 😱 Вот это показал уровень. Какая там статистика у этого топ форварда за десяток матчей за МЮ?
Какая там статистика у Роналду в мю за последние 10 матчей ?
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yurist Cherchesova
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ого, целый ассист у 30-летнего форварда 😱 Вот это показал уровень. Какая там статистика у этого топ форварда за десяток матчей за МЮ?
Сколько забил Жиру на ЧМ 2018?
+2
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Пинающий Достоинства
Роналду одобряет
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Ronaldo de Assis Moreira
Роналду: а че так можно было ??
+1
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Konstantin Beley
Ответ Вертуальный
Сейчас бы историю сделали если Роналду забил и переписали ему
история была бы если бы забил Рэшфорд, а переписали на Роналду в Аль-Насере
+1
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Vezdexodof
Справедливо👍
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Лев Лебединский
Идёт в претендентах на ЗМ. Удивительно.
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Igor Ryzhankov
Ответ Раиль Хафизов
У Вегорста ассист, Морган в расстройстве
Вегхорст хоть и не забивает, но делает много полезных вещей на поле. Он хорош)
+7
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+7
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Tun
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ого, целый ассист у 30-летнего форварда 😱 Вот это показал уровень. Какая там статистика у этого топ форварда за десяток матчей за МЮ?
У него шикарная игра с освобождением зон в штрафной, благодаря его уводам цз в центр поля у Рэша куча пространства для забеганий, все 3 гола Лидсу так и забили
+14
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+14
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Футбол, хоккей итд
Разошёлся не на шутку...
Как знать, может его голы помогут обойти Арсенал в АПЛ.
+2
-1
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Tun
Ответ Константин Кв
Разница в том, что Роналду заявил бы 3 протеста и дал два интервью о неуважении. И это только в перерыве матча!
Так мы и поверили, что Роналду дождался б перерыва, ага)
+27
-1
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Serge_83
Рэшфорд идет по стопам Роналдо))
0
-1
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MURA
После этого где то в пустыне португал истерит
Организацию ФИФА при детях и Джорджине проклинает материт
Моргану звонит просит об этом пост
Тот яйца чешет и думает какой бы сделать вброс?
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dimamak10
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ого, целый ассист у 30-летнего форварда 😱 Вот это показал уровень. Какая там статистика у этого топ форварда за десяток матчей за МЮ?
1 гол и 2 ассиста. Мю забивает минимум 2 гола в 11и последних матчах , а Вегхорст приехал в команду 12 матчей назад. Поэтому нет никакой трагедии что Ваут не забивает
+5
0
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Раиль Хафизов
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ого, целый ассист у 30-летнего форварда 😱 Вот это показал уровень. Какая там статистика у этого топ форварда за десяток матчей за МЮ?
а что случилось,почему с таким в..боном?
+16
0
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Раиль Хафизов
У Вегорста ассист, Морган в расстройстве
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-28
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Azizbek Jamalov
Надо было всем показывать что ты задел мяч головой.
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Dmitry__HiLL
Ответ ruslan10206
После касания рэшфорда мяч и правда мог идти мимо ворот
Не мог. Удар был четко в створ. Рикошет лишь приподнял мяч, и тот прошел над плечом Кариуса. А без рикошета шел бы низом и вполне также мог залететь.
+18
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Никки Бат
Монстр! Забивает голы даже когда не играет!)
+1
-1
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Раиль Хафизов
У Вегорста ассист, Морган в расстройстве
+80
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MURA
Где то в пустыне пошла истерика)))
+6
-1
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Константин Кв
Ответ Вертуальный
Сейчас бы историю сделали если Роналду забил и переписали ему
Разница в том, что Роналду заявил бы 3 протеста и дал два интервью о неуважении. И это только в перерыве матча!
+57
-6
+51
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ruslan10206
Ответ Dmitry__HiLL
Так логично. Мяч после удара Рэшфорда шел в створ. На автоголы записывают тогда, когда рикошет перенаправляет идущий мимо ворот мяч в ворота. Поэтому изначально было непонятно, откуда автогол взялся.
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+1
-13
-12
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