2-й гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» переписали на Рэшфорда. У него 25 мячей в 38 играх сезона
Второй гол «Ман Юнайтед» в ворота «Ньюкасла» переписали на Маркуса Рэшфорда.
На 39-й минуте финала Кубка английской лиги Рэшфорд ворвался в штрафную «Ньюкасла» после проникающего паса от Ваута Вегорста и пробил по воротам с угла вратарской. После рикошета от ноги Свена Ботмана мяч залетел в ворота.
Изначально мяч записали на Рэшфорда, а затем он был переписан как автогол Ботмана. Теперь гол вновь записан на нападающего «Манчестер Юнайтед».
У Маркуса 25 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. После ЧМ-2022 у него 17 голов и 4 результативных передачи за 19 игр в составе «МЮ».
Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.
Как знать, может его голы помогут обойти Арсенал в АПЛ.
Организацию ФИФА при детях и Джорджине проклинает материт
Моргану звонит просит об этом пост
Тот яйца чешет и думает какой бы сделать вброс?