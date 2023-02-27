2-й гол «МЮ» в ворота «Ньюкасла» переписали на Рэшфорда. У него 25 мячей в 38 играх сезона

Второй гол «Ман Юнайтед» в ворота «Ньюкасла» переписали на .

На 39-й минуте финала Кубка английской лиги Рэшфорд ворвался в штрафную « » после проникающего паса от и пробил по воротам с угла вратарской. После рикошета от ноги мяч залетел в ворота.

Изначально мяч записали на Рэшфорда, а затем он был переписан как автогол Ботмана. Теперь гол вновь записан на нападающего « ».

У Маркуса 25 голов и 7 результативных передач в 38 матчах за «Ман Юнайтед» во всех турнирах. После ЧМ-2022 у него 17 голов и 4 результативных передачи за 19 игр в составе «МЮ».

Полную статистику 25-летнего нападающего можно изучить здесь.

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