Молина о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Мы получили ключ к вечности. Это останется в истории, и мы всегда будем носить это в своем сердце»

Теги Атлетико Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Науэль Молина Футбол

Науэль Молина высказался о победе на чемпионате мира-2022. 

– Почему Аргентина стала чемпионом?

– Потому что мы были командой. Мы все двигались в одном направлении, к одной цели. Это было самое важное, что привело нас к завоеванию титула.

После первой игры мы все страдали, у нас возникли сомнения. Но также мы думали о том, что команда пройдет дальше. С Мексикой все было очень напряженно. Хотя мы знали, что это трудный соперник, мы знали, что кто-то из нас внесет решающий вклад. И Лео [Месси] открыл счет, он забил отличный гол. А затем был великолепный гол Энцо. Нам не нужно было сдаваться, и, к счастью, мы этого не сделали.

Мы получили ключ к вечности. Завоевание этого третьего титула с Аргентиной – это то, что останется в истории, и мы всегда будем носить это в своем сердце», – сказал защитник «Атлетико» и сборной Аргентины.

Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы

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25 комментариев

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Извилина Заремы
Ответ Sevuska
Особенно Месси был хорош - 4 из 5 забил 👍 Его ещё все с Марадоной сравнивают , который на двух подряд ЧМ до финала дотаскивал и был безусловным лидером , а не штатным пенальтистом и просто участником .
Безусловным лидером Марадона в 1990 году не был, в 1986-м - да. Без Гойкоэчеа до финала бы они не добрались. За 1990 год у Марадоны - "Бронзовый мяч" ЧМ.
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Экспертное мнение
Ответ King_X
Пхаххаха Очередная дешёвая спекуляция и подгон Такие аргументы и ложь только доказывают, насколько вы сами понимаете, что Месси за два-три месяца игры в Л1 и за 7 матчей на ЧМ получил по лайту премию, что за 1,5 года вообще-то)) про ЗМ, который будет за сезон - не говорю, иам ещё логично более - менее Да и забей эти пенальти Ди Мария, едва ли б требовали ЗМ, это раз А главное - Модрич в том году еще ЛЧ взял с Реалом и был признан лучшим игроком турнира Но опустим этот факт, ведь так хочется оправдать наградки Лени Брежнева(зачёркнуто) Месси, да? Не говоря о том, что с Хорватией дойти до финала, или с Аргентиной - разница есть, но сейчас прибегут защитнички, доказывая, что состав Аргентины чуть ли не на уровне Венгрии
Это же вы доказывали, что состав Аргентины на уровне Венгрии? Память короткая или как? Можешь открыть все новости до ЧМ, ты и твои собратья не понимали за что Аргентину считают фаворитом, теперь переобулись по классике (вам не привыкать).

Можешь даже открыть ветку матча с Мексикой, там было мнение что-то в духе - "Ощущение, будто играют две Мексики, просто у одного есть Месси". Хорошо сказано.
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King_X
Ответ Футбол_это_жизнь
Меня смешит одно. В 2018 году Модрич получил золотой мяч за ЧМ в котором Хорватия прошла всех играя в самый скучный футбол и только благодаря Пенальти. И по утверждениям глоров это было героическая сборная Хорватии. А вот со сборной Аргентины и Месси почему то так не работает, странно.
Пхаххаха
Очередная дешёвая спекуляция и подгон
Такие аргументы и ложь только доказывают, насколько вы сами понимаете, что Месси за два-три месяца игры в Л1 и за 7 матчей на ЧМ получил по лайту премию, что за 1,5 года вообще-то)) про ЗМ, который будет за сезон - не говорю, иам ещё логично более - менее

Да и забей эти пенальти Ди Мария, едва ли б требовали ЗМ, это раз

А главное - Модрич в том году еще ЛЧ взял с Реалом и был признан лучшим игроком турнира
Но опустим этот факт, ведь так хочется оправдать наградки Лени Брежнева(зачёркнуто) Месси, да?

Не говоря о том, что с Хорватией дойти до финала, или с Аргентиной - разница есть, но сейчас прибегут защитнички, доказывая, что состав Аргентины чуть ли не на уровне Венгрии
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Raul14
"Шейхов тоже мы будем хранить в сердцах" надо было добавить))
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Raul14
Ответ Футбол_это_жизнь
Меня смешит одно. В 2018 году Модрич получил золотой мяч за ЧМ в котором Хорватия прошла всех играя в самый скучный футбол и только благодаря Пенальти. И по утверждениям глоров это было героическая сборная Хорватии. А вот со сборной Аргентины и Месси почему то так не работает, странно.
Все очень просто) Хорватам тогда шейхи не помогали))
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Caterina
Ответ AF007
Убираем пенки - Месси с 3+3 все равно остается в топ-2 по г+п, гелевый бич из Португезии лишается единственного результативного действия. Оно тебе надо, сяв?)
Ну если убрать пенки, фрукт вообще в пустыню удалится. Хотя, погодите..
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badaboom
Танос метафору одобряет!
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Caterina
Ответ Vinnipukh Vinni
Шнякин во время матча сказал, что это был его первый гол за сборную. А глядя, как он реализовал момент, можно подумать, что это для него обычное дело. Всё сошлось. И как открылся, и этот гениальный пас, и исполнение, которому топ завершитель позавидует.
У него слезы были на глазах, когда забил)
А ещё мне понравилось, как он рванул от ворот до ворот , когда Альварес бежал забивать свой дворовый гол Хорватии.
Бежал ещё вдвое быстрее Альвареса, параллельным курсом, у защитников головы закружились, и они чуть не упали, не зная кого держать))
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Экспертное мнение
Sevuska, Слабое знание истории и стереотипное мышление. На ЧМ-86 Марадона ключевой гол забил рукой, остальные подвиги стали возможны после этого гола, в самом финале ЧМ у Марадоны 0 голов, был просто участником? По твоей логике, да.

Про ЧМ-90 вообще смешно, в ключевой момент Марадона отбил мяч из пустых ворот рукой в игре против СССР, а это удаление и СССР выносит Аргентину, которая должна была остаться в меньшинстве, и Аргентина не выходит из группы - это в адекватном мире. Но не в случае с Марадоной - ему можно играть руками, поэтому Арги идут дальше. А в плей-офф началась феерия вратаря Гойкоечеа, вытащил две серии пенальти, за весь плей-офф у Марадоны один ассист - тоже был пассажиром, если судить по твоей логике.
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AF007
Ответ Иван Петров
А еще он выиграл ЛЧ с Реалом. И чемп Испании.
Насчет чемпа ты жестко ошибаешься
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Иван Петров
Ответ Иван Петров
А еще он выиграл ЛЧ с Реалом. И чемп Испании.
Хорватия тогда не стала чемпионом к тому же. По той же логике ЗМ надо было давать Гризманну.
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Иван Петров
Ответ Футбол_это_жизнь
Меня смешит одно. В 2018 году Модрич получил золотой мяч за ЧМ в котором Хорватия прошла всех играя в самый скучный футбол и только благодаря Пенальти. И по утверждениям глоров это было героическая сборная Хорватии. А вот со сборной Аргентины и Месси почему то так не работает, странно.
А еще он выиграл ЛЧ с Реалом. И чемп Испании.
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AF007
Ответ Sevuska
Особенно Месси был хорош - 4 из 5 забил 👍 Его ещё все с Марадоной сравнивают , который на двух подряд ЧМ до финала дотаскивал и был безусловным лидером , а не штатным пенальтистом и просто участником .
Убираем пенки - Месси с 3+3 все равно остается в топ-2 по г+п, гелевый бич из Португезии лишается единственного результативного действия.

Оно тебе надо, сяв?)
+1
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Футбол_это_жизнь
Меня смешит одно. В 2018 году Модрич получил золотой мяч за ЧМ в котором Хорватия прошла всех играя в самый скучный футбол и только благодаря Пенальти. И по утверждениям глоров это было героическая сборная Хорватии. А вот со сборной Аргентины и Месси почему то так не работает, странно.
+16
-3
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Vlad Emelin
Спортс, а можно ещё продлить время показа рекламы при запуске приложения?
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Sevuska
Ответ David Aprasidze
Всего лишь лучшие пенальтисты 2022 года.
Особенно Месси был хорош - 4 из 5 забил 👍 Его ещё все с Марадоной сравнивают , который на двух подряд ЧМ до финала дотаскивал и был безусловным лидером , а не штатным пенальтистом и просто участником .
+4
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Vinnipukh Vinni
Ответ Caterina
Красавец парень, старательный, цепкий, быстрый как лань) И какой классный гол забил голландцам, даже сам от себя не ожидал).
Шнякин во время матча сказал, что это был его первый гол за сборную.
А глядя, как он реализовал момент, можно подумать, что это для него обычное дело.
Всё сошлось. И как открылся, и этот гениальный пас, и исполнение, которому топ завершитель позавидует.
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rich.
Им повезло играть с Месси, а Месси повезло иметь в своей команде, за исключением 3-4 футболистов, молодняк,у которых он кумир и которые выросли смотря как он играет
Прям видно было как они хотят ему помочь выиграть этот Кубок, рвя каждый участок поля
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Viktoriya Saqan
Ответ Sevuska
Комментарий удален пользователем
Все вместе катарские 300 млд&
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ArturoRiina
Ответ David Aprasidze
Всего лишь лучшие пенальтисты 2022 года.
Всего лишь ЧЕМПИОНЫ МИРА 🇦🇷
+19
-4
+15
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David Aprasidze
Всего лишь лучшие пенальтисты 2022 года.
+3
-11
-8
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blaugrano
Дальше - больше. В следующем году Копа, и у Аргентины есть все шансы защитить титул. Пожалуй, самый сплочённый коллектив среди всех сборных. Тем более с Месси в составе их моральный дух будет выше некуда.
+4
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Sevuska
Комментарий удален пользователем
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Caterina
Красавец парень, старательный, цепкий, быстрый как лань)
И какой классный гол забил голландцам, даже сам от себя не ожидал).
+11
-3
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Леван Мкртчян
Когда перед последним абзацем вспомнил речь из Гладиатора и не сдержался
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