Молина о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Мы получили ключ к вечности. Это останется в истории, и мы всегда будем носить это в своем сердце»

высказался о победе на чемпионате мира-2022.

– Почему Аргентина стала чемпионом?

– Потому что мы были командой. Мы все двигались в одном направлении, к одной цели. Это было самое важное, что привело нас к завоеванию титула.

После первой игры мы все страдали, у нас возникли сомнения. Но также мы думали о том, что команда пройдет дальше. С Мексикой все было очень напряженно. Хотя мы знали, что это трудный соперник, мы знали, что кто-то из нас внесет решающий вклад. И Лео [Месси] открыл счет, он забил отличный гол. А затем был великолепный гол Энцо. Нам не нужно было сдаваться, и, к счастью, мы этого не сделали.

Мы получили ключ к вечности. Завоевание этого третьего титула с Аргентиной – это то, что останется в истории, и мы всегда будем носить это в своем сердце», – сказал защитник « » и сборной Аргентины.

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