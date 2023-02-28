Молина о победе Аргентины на ЧМ-2022: «Мы получили ключ к вечности. Это останется в истории, и мы всегда будем носить это в своем сердце»
Науэль Молина высказался о победе на чемпионате мира-2022.
– Почему Аргентина стала чемпионом?
– Потому что мы были командой. Мы все двигались в одном направлении, к одной цели. Это было самое важное, что привело нас к завоеванию титула.
После первой игры мы все страдали, у нас возникли сомнения. Но также мы думали о том, что команда пройдет дальше. С Мексикой все было очень напряженно. Хотя мы знали, что это трудный соперник, мы знали, что кто-то из нас внесет решающий вклад. И Лео [Месси] открыл счет, он забил отличный гол. А затем был великолепный гол Энцо. Нам не нужно было сдаваться, и, к счастью, мы этого не сделали.
Мы получили ключ к вечности. Завоевание этого третьего титула с Аргентиной – это то, что останется в истории, и мы всегда будем носить это в своем сердце», – сказал защитник «Атлетико» и сборной Аргентины.
Игра: вспомните известные голы Роналду, Месси и других топ-игроков и боритесь за крутые призы
Можешь даже открыть ветку матча с Мексикой, там было мнение что-то в духе - "Ощущение, будто играют две Мексики, просто у одного есть Месси". Хорошо сказано.
Очередная дешёвая спекуляция и подгон
Такие аргументы и ложь только доказывают, насколько вы сами понимаете, что Месси за два-три месяца игры в Л1 и за 7 матчей на ЧМ получил по лайту премию, что за 1,5 года вообще-то)) про ЗМ, который будет за сезон - не говорю, иам ещё логично более - менее
Да и забей эти пенальти Ди Мария, едва ли б требовали ЗМ, это раз
А главное - Модрич в том году еще ЛЧ взял с Реалом и был признан лучшим игроком турнира
Но опустим этот факт, ведь так хочется оправдать наградки Лени Брежнева(зачёркнуто) Месси, да?
Не говоря о том, что с Хорватией дойти до финала, или с Аргентиной - разница есть, но сейчас прибегут защитнички, доказывая, что состав Аргентины чуть ли не на уровне Венгрии
А ещё мне понравилось, как он рванул от ворот до ворот , когда Альварес бежал забивать свой дворовый гол Хорватии.
Бежал ещё вдвое быстрее Альвареса, параллельным курсом, у защитников головы закружились, и они чуть не упали, не зная кого держать))
Про ЧМ-90 вообще смешно, в ключевой момент Марадона отбил мяч из пустых ворот рукой в игре против СССР, а это удаление и СССР выносит Аргентину, которая должна была остаться в меньшинстве, и Аргентина не выходит из группы - это в адекватном мире. Но не в случае с Марадоной - ему можно играть руками, поэтому Арги идут дальше. А в плей-офф началась феерия вратаря Гойкоечеа, вытащил две серии пенальти, за весь плей-офф у Марадоны один ассист - тоже был пассажиром, если судить по твоей логике.
Оно тебе надо, сяв?)
А глядя, как он реализовал момент, можно подумать, что это для него обычное дело.
Всё сошлось. И как открылся, и этот гениальный пас, и исполнение, которому топ завершитель позавидует.
Прям видно было как они хотят ему помочь выиграть этот Кубок, рвя каждый участок поля
И какой классный гол забил голландцам, даже сам от себя не ожидал).