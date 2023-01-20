Паредес, Ло Чельсо и Де Поль загадывали желания при свечах вечером перед финалом ЧМ-2022: «После этого Аргентина не могла проиграть»
Игроки сборной Аргентины загадывали желания при свечах вечером перед финалом ЧМ-2022.
Об этом рассказал полузащитник Леандро Паредес.
«Хочу рассказать забавный случай, приключившийся накануне финала чемпионата мира. Во время турнира мы почти всегда проводили время одинаково: встречались после ужина, чтобы поиграть в карты, потом около часа ночи ложились спать. Но тогда, закончив со всеми традиционными делами, мы с Джио Ло Чельсо и Родри Де Полем пошли в тренажерный зал. Там никого не было.
Тогда мы втроем сели там, включили музыку. Джио зажег свечи и сказал: «Давайте загадаем желание». Очевидно, какое желание бы загадали. После этого мы знали, что поражение в финале просто невозможно», – поделился игрок «Ювентуса».
Загадала желание
Чтобы в этот вечер
Финал не был как с Германией...))
Дружба – это магия и пони, кек.