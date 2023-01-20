Паредес, Ло Чельсо и Де Поль загадывали желания при свечах вечером перед финалом ЧМ-2022: «После этого Аргентина не могла проиграть»

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Игроки сборной Аргентины загадывали желания при свечах вечером перед финалом ЧМ-2022.

Об этом рассказал полузащитник Леандро Паредес.

«Хочу рассказать забавный случай, приключившийся накануне финала чемпионата мира. Во время турнира мы почти всегда проводили время одинаково: встречались после ужина, чтобы поиграть в карты, потом около часа ночи ложились спать. Но тогда, закончив со всеми традиционными делами, мы с Джио Ло Чельсо и Родри Де Полем пошли в тренажерный зал. Там никого не было.

Тогда мы втроем сели там, включили музыку. Джио зажег свечи и сказал: «Давайте загадаем желание». Очевидно, какое желание бы загадали. После этого мы знали, что поражение в финале просто невозможно», – поделился игрок «Ювентуса».

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17 комментариев

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Нонейм
Игра Паредеса за Юве это тихий ужас. В сборной выглядит нормально
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S1rAlex
Ты погасила свечи
Загадала желание
Чтобы в этот вечер
Финал не был как с Германией...))
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rej1sta
Ответ Халид Буллхаус
Ло Чельсо же не было в составе на ЧМ, или я ошибаюсь?
Не был, но приехали многие, кто был в сборной до этого(на Копе), но не поехали на ЧМ из-за травм.
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Халид Буллхаус
Ло Чельсо же не было в составе на ЧМ, или я ошибаюсь?
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Heisenberg
Шаманы Погба оказались слабее
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SCHOKKKK
Цирковая команда
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GerbertS
а говорите, что женский футбол никто не смотрит..
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Fuck Yu
Они кто? Дети или тупорылые олени? "Выиграли"(подарили), потому что у них был гномик.
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MagicWithoutBorders
Паредес: перед финалом ЧМ я пожег свечи, послушал музыку и загадал желание.
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Aleksey Yashin
Тогда мы втроем сели там, включили музыку, выключили свет. Джио зажег свечи и сказал: «Давайте вызывать пиковую даму».
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Нейтральный критик
Это так мило! Равнозначно посту из 15 котиков в инсте, ня :3
Дружба – это магия и пони, кек.
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evil
Перед ЧМ 2022, Кринжтиану вызывал марокканского шамана
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JealousNobody
Идиоты, лучше бы спать пораньше легли, может тогда бы хватило сил не пустить от Мбаппе двушку за две минуты.
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Winterburn
А вы всё - Месси великий, гений, зарешал… А тут вон оказывается что - дело в свечках и спичках ))
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Юрий Кечко
А пиковую даму не вызывали ?
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Блуждающий странник
Выиграли из-за долгой и кропотливой работы? Нет, из-за обряда со свечками. И это проф футболисты и миллионеры
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иц а мэн
Скейтеры, что с лицом
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