Ромеро о финале ЧМ-2022: «Аргентина заслуженно победила, играли невероятно. Впечатлили Энцо и Мак Аллистер»

Кристиан Ромеро поделился воспоминаниями о финале .

В решающем матче турнира в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен. – 4:2).

«Это были 80 минут, которых я никогда не видел в финале ЧМ. Мы были заслуженными победителями. После того, как счет стал 2:2, мы снова стали самими собой, забили гол, но затем нам не повезло в эпизоде с пенальти из-за , когда счет стал 3:3.

Мы показали невероятную игру. То, как сыграли и Алексис Мак Аллистер, впечатляет. И то, сколько пробежал », – заявил защитник « ».

Кристиан Ромеро о Месси: «Всегда буду помнить моменты, которые мы разделили, и то, как он вел себя по отношению ко мне. Это делает его еще более великим»