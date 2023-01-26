Ромеро о финале ЧМ-2022: «Аргентина заслуженно победила, играли невероятно. Впечатлили Энцо и Мак Аллистер»
Кристиан Ромеро поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022.
В решающем матче турнира в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен. – 4:2).
«Это были 80 минут, которых я никогда не видел в финале ЧМ. Мы были заслуженными победителями. После того, как счет стал 2:2, мы снова стали самими собой, забили гол, но затем нам не повезло в эпизоде с пенальти из-за Гонсало Монтьеля, когда счет стал 3:3.
Мы показали невероятную игру. То, как сыграли Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер, впечатляет. И то, сколько пробежал Родриго Де Поль», – заявил защитник «Тоттенхэма».
Кристиан Ромеро о Месси: «Всегда буду помнить моменты, которые мы разделили, и то, как он вел себя по отношению ко мне. Это делает его еще более великим»
Забить 4 гола и не выиграть - это жесть !
https://www.youtube.com/watch?v=oiBzfce3EJI