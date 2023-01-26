Ромеро о финале ЧМ-2022: «Аргентина заслуженно победила, играли невероятно. Впечатлили Энцо и Мак Аллистер»

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Кристиан Ромеро поделился воспоминаниями о финале ЧМ-2022.

В решающем матче турнира в Катаре Аргентина обыграла Францию (3:3, пен. – 4:2).

«Это были 80 минут, которых я никогда не видел в финале ЧМ. Мы были заслуженными победителями. После того, как счет стал 2:2, мы снова стали самими собой, забили гол, но затем нам не повезло в эпизоде с пенальти из-за Гонсало Монтьеля, когда счет стал 3:3.

Мы показали невероятную игру. То, как сыграли Энцо Фернандес и Алексис Мак Аллистер, впечатляет. И то, сколько пробежал Родриго Де Поль», – заявил защитник «Тоттенхэма».

Кристиан Ромеро о Месси: «Всегда буду помнить моменты, которые мы разделили, и то, как он вел себя по отношению ко мне. Это делает его еще более великим»

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11 комментариев

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Arthur Jacob
Ответ Sevuska
Только Мбаппе немного жаль . Забить 4 гола и не выиграть - это жесть !
2 пенальти аргентинцы буквально на ровном месте подарили Франции, пусть скажут спасибо Отаменди и Монтиэлю
0
-1
-1
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Galano
Ответ Спортик161
Так цементировали что против них два раза фору в 2 мяча отыгрывали
До 80 минуты Франция как будто и не вышла на финал:)
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Sevuska
Только Мбаппе немного жаль .
Забить 4 гола и не выиграть - это жесть !
0
0
0
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Александра Александрова
Невероятная сборная , я получил кайф от неё! сколько в них чистой агрессии и желания умирать на поле , я не видел команду по самоотдаче сильнее этой ! Может только Рубин Курбана Бердыева ))
+5
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+5
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Goofts
Ответ Edwin_Hubble
Щас придут фанаты клубнички и объяснят Ромеро, что Аргентину тащили
Особенно спецом Лось Французкий, пробил в ногу Мартинесу на 123мин
+1
0
+1
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Obdob
Ромеро даже на фоне этой боевой сборной Аргентины выглядит тафгаем. Запомнился момент в матче с Австралией, когда Мартинез на последних минутах сделал сейв, игроки команды побежали его обнимать, а потом подошел Ромеро и по-братски в знак признательности боднул его ногой 😅
https://www.youtube.com/watch?v=oiBzfce3EJI
0
0
0
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Спортик161
Ответ Galano
Ромеро просто зацементировал оборону Аргентины на в паре с Отаменди
Так цементировали что против них два раза фору в 2 мяча отыгрывали
+7
-4
+3
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Pushkin Sasha
Хвалить себя стыдно
0
-1
-1
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Игорь Климов
Это была великая и заслуженная победа всей сборной Аргентины на Чемпионате Мира!
+1
-3
-2
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Edwin_Hubble
Щас придут фанаты клубнички и объяснят Ромеро, что Аргентину тащили
+10
-2
+8
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Galano
Ромеро просто зацементировал оборону Аргентины на в паре с Отаменди
+6
-2
+4
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