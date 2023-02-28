Родриго Де Поль: «Для Аргентины игра с Бразилией стала бы досрочным финалом, мы были бы измотанными, с удалениями. Вылет фаворита пошел нам на пользу»

Теги Сборная Бразилии по футболу Атлетико Лионель Скалони Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Сборная Хорватии по футболу ЧМ-2022 Родриго Де Поль Футбол

Хавбек сборной Аргентины Родриго Де Поль рассказал о реакции команды на вылет Бразилии.

В четвертьфинале ЧМ-2022 бразильцы проиграли Хорватии по пенальти, а аргентинцы в серии одиннадцатиметровых были сильнее Нидерландов. Обе игры состоялись 9 декабря.

«Когда мы садились в автобус, Бразилия вела 1:0, а затем Хорватия сравняла. Серию пенальти мы смотрели в раздевалке со смартфонов. Если кто-то забивал или промахивался, мы узнавали об этом раньше, чем видели сами, по реву толпы.

Не хочу умалять достоинств Хорватии, но игра с Бразилией стала бы для нас досрочным финалом. Были бы удаления, мы были бы измотанными, если бы прошли дальше. Поэтому вылет одного из фаворитов, даже фаворита, на мой взгляд, пошел нам на пользу, открыл дорогу «второму фавориту».

Я не помню, кто промазал последним, но мы начали кричать, и тут вошел разъяренный тренер. Он начал нас отчитывать: «Что вы празднуете? Теперь вы обязаны выходить и побеждать».

Думаю, это помогло нам прийти в себя, стало дополнительной мотивацией. Скалони очень умный и, возможно, посчитал, что празднования приведут к расслабленности», – сказал Де Поль.

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8 комментариев

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Дмитрий Калашников
Эта да, Бразилия была единственной кто мог выбить Аргентину с ЧМ!
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blaugrano
Случилось как случилось. Бразилия не была убедительной с Хорватией, которую Аргентина разобрала и размотала. Аргентинцы каждую игру после саудитов играли как финал и итог закономерен.
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Игорь Климов
Де Поль всё правильно сказал.
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Анна Лисина
Ответ fellx
Скалони выступил на этом турнире в роли Семака в Зените: Главное не испортить то, что уже заранее решено.
Лол). Вам бы в фигурное катание перебраться, там обожают грибные темы.
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Совесть Черданцева
В итоге досрочный финал вышел с Голландией
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Raul14
Ответ fellx
Скалони выступил на этом турнире в роли Семака в Зените: Главное не испортить то, что уже заранее решено.
Лучше не придумаешь))
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Raul14
Скалони: "Теперь мы должны хоть как-то забивать сами, ато уже сомневаются с левыми пенками и шейхи будут требовать вложенные нам деньги!" ))
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fellx
Скалони выступил на этом турнире в роли Семака в Зените: Главное не испортить то, что уже заранее решено.
+2
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