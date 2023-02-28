Родриго Де Поль: «Для Аргентины игра с Бразилией стала бы досрочным финалом, мы были бы измотанными, с удалениями. Вылет фаворита пошел нам на пользу»

Хавбек сборной Аргентины Родриго Де Поль рассказал о реакции команды на вылет .

В четвертьфинале бразильцы проиграли по пенальти, а аргентинцы в серии одиннадцатиметровых были сильнее Нидерландов. Обе игры состоялись 9 декабря.

«Когда мы садились в автобус, Бразилия вела 1:0, а затем Хорватия сравняла. Серию пенальти мы смотрели в раздевалке со смартфонов. Если кто-то забивал или промахивался, мы узнавали об этом раньше, чем видели сами, по реву толпы.

Не хочу умалять достоинств Хорватии, но игра с Бразилией стала бы для нас досрочным финалом. Были бы удаления, мы были бы измотанными, если бы прошли дальше. Поэтому вылет одного из фаворитов, даже фаворита, на мой взгляд, пошел нам на пользу, открыл дорогу «второму фавориту».

Я не помню, кто промазал последним, но мы начали кричать, и тут вошел разъяренный тренер. Он начал нас отчитывать: «Что вы празднуете? Теперь вы обязаны выходить и побеждать».

Думаю, это помогло нам прийти в себя, стало дополнительной мотивацией. Скалони очень умный и, возможно, посчитал, что празднования приведут к расслабленности», – сказал Де Поль.

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