Месси о фото с Кубком мира в кровати: «В ту ночь он был у меня. Я сидел с ним, а де Поль зашел в комнату и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую»

рассказал, как было сделано его фото с Кубком мира в кровати.

– Кто сделал эту фотографию?

– Мы приехали [в ] на рассвете, спали мы очень мало. После смены часовых поясов я спал максимум час-два. Было шесть утра, и я уже включил телевизор. Напротив моей комнаты жили [де Поль] и Отаменди. И там все слышно, так что они, скорее всего, слышали, как я сходил в ванную и включил телевизор.

Не знаю, почему, но в ту ночь Кубок мира остался у меня, он был в моей комнате. Его оставили. Я сидел с ним, когда зашел Родриго. Он посмотрел на меня и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую».

– Де Поль – хороший фотограф...

– Он привык фотографировать. Это очень важный человек для нашей команды – и в футбольном, и в человеческом смысле. Потому что он умеет сделать сложные моменты более расслабленными. Он не всегда такой, у него тоже случаются разные моменты, но люди постоянно видят, как он шутит и смеется. Но когда дело касается работы, де Поль первым отдает максимум и хочет большего. Он очень важен для команды, – сказал Месси

Фото: instagram.com/leomessi/