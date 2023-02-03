Месси о фото с Кубком мира в кровати: «В ту ночь он был у меня. Я сидел с ним, а де Поль зашел в комнату и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую»
Лионель Месси рассказал, как было сделано его фото с Кубком мира в кровати.
– Кто сделал эту фотографию?
– Мы приехали [в Аргентину] на рассвете, спали мы очень мало. После смены часовых поясов я спал максимум час-два. Было шесть утра, и я уже включил телевизор. Напротив моей комнаты жили Родриго [де Поль] и Отаменди. И там все слышно, так что они, скорее всего, слышали, как я сходил в ванную и включил телевизор.
Не знаю, почему, но в ту ночь Кубок мира остался у меня, он был в моей комнате. Его оставили. Я сидел с ним, когда зашел Родриго. Он посмотрел на меня и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую».
– Де Поль – хороший фотограф...
– Он привык фотографировать. Это очень важный человек для нашей команды – и в футбольном, и в человеческом смысле. Потому что он умеет сделать сложные моменты более расслабленными. Он не всегда такой, у него тоже случаются разные моменты, но люди постоянно видят, как он шутит и смеется. Но когда дело касается работы, де Поль первым отдает максимум и хочет большего. Он очень важен для команды, – сказал Месси
Фото: instagram.com/leomessi/
Можно, ведь, было три новости слепить, а не жалкую одну!
1. Месси о фото с Кубком мира в кровати: «В ту ночь он был у меня
2. Месси: Поль зашел в комнату и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую»
3. Месси о Де Поле: Он первым отдает максимум и хочет большего