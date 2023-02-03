Месси о фото с Кубком мира в кровати: «В ту ночь он был у меня. Я сидел с ним, а де Поль зашел в комнату и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую»

Теги ПСЖ Атлетико Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Сборная Аргентины по футболу ЧМ-2022 Родриго Де Поль Футбол

Лионель Месси рассказал, как было сделано его фото с Кубком мира в кровати.

– Кто сделал эту фотографию?

– Мы приехали [в Аргентину] на рассвете, спали мы очень мало. После смены часовых поясов я спал максимум час-два. Было шесть утра, и я уже включил телевизор. Напротив моей комнаты жили Родриго [де Поль] и Отаменди. И там все слышно, так что они, скорее всего, слышали, как я сходил в ванную и включил телевизор.

Не знаю, почему, но в ту ночь Кубок мира остался у меня, он был в моей комнате. Его оставили. Я сидел с ним, когда зашел Родриго. Он посмотрел на меня и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую».

– Де Поль – хороший фотограф...

– Он привык фотографировать. Это очень важный человек для нашей команды – и в футбольном, и в человеческом смысле. Потому что он умеет сделать сложные моменты более расслабленными. Он не всегда такой, у него тоже случаются разные моменты, но люди постоянно видят, как он шутит и смеется. Но когда дело касается работы, де Поль первым отдает максимум и хочет большего. Он очень важен для команды, – сказал Месси

Фото: instagram.com/leomessi/

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17 комментариев

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Митрандир цвета хаки
Ответ ХавиГави_Паратрупер
Дремал в кресле возле торшера. Чтоб в случае чего по-киношному его включить и поприветствовать незваных гостей с кольтом на коленях😎
И с монотонным голосом сказать фразу: «сделаешь ещё один никчёмный шаг к величию и твой ботокс разлетится по всей комнате»
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atomio
А киньте ссылку на мем где фруктовый арабский скакун типа тренировался а Месси просто спал, а потом сравнение: один уходит в слезах в подтрибунку а другой как раз на этой фотке спит но уже с кубком 😅😂👍🏻
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ХавиГави_Паратрупер
Ответ Robert Oganyan
А я думал Де Пауль у кровати спал, охранял
Дремал в кресле возле торшера. Чтоб в случае чего по-киношному его включить и поприветствовать незваных гостей с кольтом на коленях😎
+4
-1
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mr kovalsky
Ответ Сергей Пацаваца
Агуэро под кроватью спрятался ?
Под одеялом
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TDB
Телохранитель Месси на поле
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Евгений Кирилюк
Лео Месси 🇦🇷 лучший 🔝 футболист⚽️ на планете 🌎
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Иван Никитенко
вылезли латентные ,и давай додумывать,что там и близко не было
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Сергей Пацаваца
Агуэро под кроватью спрятался ?
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badaboom
Неправильно вы, дядя Федор, интервью режете...
Можно, ведь, было три новости слепить, а не жалкую одну!

1. Месси о фото с Кубком мира в кровати: «В ту ночь он был у меня
2. Месси: Поль зашел в комнату и сказал: «Ложись, я тебя сфотографирую»
3. Месси о Де Поле: Он первым отдает максимум и хочет большего
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Добрый Ретроград
Ответ Пенс
Не сомневаюсь, что всю ночь фоткали друг друга. Туда бы ещё Агуэро.
Он под одеялом.
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Robert Oganyan
А я думал Де Пауль у кровати спал, охранял
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WelcomeBackPURE
Очень оригинально и главное, не наигранно.
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Максим Черкашин
Ответ Пенс
Не сомневаюсь, что всю ночь фоткали друг друга. Туда бы ещё Агуэро.
Он сидел и смотрел как де Поль фотографирует.:)))))
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stoudemire
Месси такой наивный и простой что выкладывает все как на духу)) но звучит конечно двусмысленно)
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ВандэрФёльдэр
Про кубок де поль ничего не сказал...Ждём продолжение крч.
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Пенс
Не сомневаюсь, что всю ночь фоткали друг друга. Туда бы ещё Агуэро.
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Fan of Sport
👑
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