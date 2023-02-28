Менье надеется на приглашение в «Барселону», несмотря на варианты с «Интером» и «Миланом»

Защитник « » Дортмунд Тома Менье хочет играть за «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» хочет укрепить правый фланг обороны, и вариант с подписанием бельгийца, учитывая невысокую его стоимость, становится для ее все более привлекательным.

31-летний футболист и его окружение понимают, что он не приоритетная цель каталонцев. При этом Менье все же хочет дождаться решения «Барселоны», несмотря на то, что уже получил предложения от « » и « ».

В текущем сезоне защитник сыграл в Бундеслиге 9 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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