Менье надеется на приглашение в «Барселону», несмотря на варианты с «Интером» и «Миланом»
Защитник «Боруссии» Дортмунд Тома Менье хочет играть за «Барселону».
Как сообщает Diario Sport, «блауграна» хочет укрепить правый фланг обороны, и вариант с подписанием бельгийца, учитывая невысокую его стоимость, становится для ее все более привлекательным.
31-летний футболист и его окружение понимают, что он не приоритетная цель каталонцев. При этом Менье все же хочет дождаться решения «Барселоны», несмотря на то, что уже получил предложения от «Интера» и «Милана».
В текущем сезоне защитник сыграл в Бундеслиге 9 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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