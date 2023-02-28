Менье надеется на приглашение в «Барселону», несмотря на варианты с «Интером» и «Миланом»

Теги Боруссия Дортмунд Интер Милан бундеслига Германия Барселона серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Тома Менье Футбол

Защитник «Боруссии» Дортмунд Тома Менье хочет играть за «Барселону».

Как сообщает Diario Sport, «блауграна» хочет укрепить правый фланг обороны, и вариант с подписанием бельгийца, учитывая невысокую его стоимость, становится для ее все более привлекательным.

31-летний футболист и его окружение понимают, что он не приоритетная цель каталонцев. При этом Менье все же хочет дождаться решения «Барселоны», несмотря на то, что уже получил предложения от «Интера» и «Милана».

В текущем сезоне защитник сыграл в Бундеслиге 9 раз. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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28 комментариев

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Ja BRITER
все же лучше Деста
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90 Minutes
Ответ BananaMama
>это факт разве что для больных мессидрочерством последней стадии
Чем болен дружище? Чем могу помочь?
+2
-1
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Алекс Черкасов
Ответ BananaMama
>это факт разве что для больных мессидрочерством последней стадии
Опять обидки??
+3
0
+3
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BananaMama
Ответ Алекс Черкасов
Месси!лучший игрок за всю историю футбола это факт!
>это факт

разве что для больных мессидрочерством последней стадии
+1
-3
-2
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Jan Paskel
Ответ Алекс Черкасов
Месси!лучший игрок за всю историю футбола это факт!
это факт. А как это коррелирует с кучей дорогостоящих запасных Барсы? 🤣
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Alexander Malerwein
За тремя зайцами погонится и...подпишется в оконцовке куда нибудь в мухосранский " Бульдозер"..
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Алекс Черкасов
Ответ Jan Paskel
Кессье ;)
Месси!лучший игрок за всю историю футбола это факт!
+3
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NottinghamForest79
ТОЛЬКО В БАРСУ
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Jan Paskel
Ответ Алекс Черкасов
Ты мало смотришь футбол,как я понял. Времени не хватает?
Кессье ;)
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Алекс Черкасов
Ответ Homelender_666
Вот именно. Такой клуб не должен брать игрока только потому, что он дешёвый. Игра за Барселону - это привилегия.
Абсолютно согласен с тобой +
+3
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Homelender_666
Ответ Алекс Черкасов
Нет
Вот именно. Такой клуб не должен брать игрока только потому, что он дешёвый. Игра за Барселону - это привилегия.
+1
-3
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Алекс Черкасов
Ответ Homelender_666
Это понятно, но заслужил ли Менье играть за Барсу?
Нет
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Homelender_666
Ответ Алекс Черкасов
Барселона мечта многих.
Это понятно, но заслужил ли Менье играть за Барсу?
0
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Любезный Коссутий
Милан Деста вернет Барсе, хз, может и возьмут этого
0
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Baylamos
Не нужен он Барселоне,ни как не подходит
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_Alex*
Ни о чем. Не усилит ни один из этих клубов.
+2
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Алекс Черкасов
Ответ Jan Paskel
да, подписал хороший контракт и отдыхаешь, футбол прям с кромки поля смотришь
Ты мало смотришь футбол,как я понял. Времени не хватает?
+8
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Ramin Mamedov
средненький старенький игрок, который никому не нужен? дорога в Барселону открыта
+1
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Jan Paskel
Ответ Алекс Черкасов
Барселона мечта многих.
да, подписал хороший контракт и отдыхаешь, футбол прям с кромки поля смотришь
+10
-7
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Carver
Место Бельерина пусто не бывает. Но, может, все же тренера сначала Барсе найти, м?
0
-4
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Игорь Новиков
Милану-то он зачем? Утка.
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Alexandr Donskoy
Минье лично не надо.
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Специальный выпуск
В Барселоне все в порядке.
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Дмитрий Агалаков
Думаю, что в Милане не сильно будут огорчены, если Менье не перейдёт в клуб. И болельщики тоже. Не тот футболист, за которого стоит рубиться.
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NuevoCinemaParadiso
Не очень понимаю зачем Милан здесь привязан.
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