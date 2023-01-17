«Боруссия» купила защитника «Униона» Рюэрсона за 5 млн евро. Контракт – до 2026-го
Защитник Юлиан Рюэрсон перешел в дортмундскую «Боруссию».
Желто-черные купили 25-летнего норвежца у «Униона», активировав пункт об отступных в размере 5 миллионов евро. Дортмундцы решили купить нового правого защитника в связи с травмой Тома Менье.
Рюэрсон подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать под 26-м номером.
Норвежец играл за «Унион» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за берлинскую команду во всех турнирах.
С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.
Фото: https://www.bvb.de/
Это не только грустно, но и в высшей степени -обидно!!
Просто клубу надобно определится...либо найти какого нибудь инвестора , хотя бы в среднесрочной перспективе. Либо сначала "фармить" как Аугсбург или Фрайбург
Кто то ослабляет нас ( см. Санчо, Пулисич, Халанд, актуально...Беллингем, Моукоко и т.д), а кого то мы.
Если бы "Унион Берлин" хотели его удержать, то пожалуй могли предложить ему тоже, продлить контракт. Или же не заносить в договор пункт об "отступных".
Кто то смотрит на "Унион" и "Фрайбург" как на фарм- клуб, а кто- то смотрит так же на Дортмунд.