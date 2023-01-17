«Боруссия» купила защитника «Униона» Рюэрсона за 5 млн евро. Контракт – до 2026-го

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия трансферы Унион Берлин Тома Менье Юлиан Рюэрсон Футбол

Защитник Юлиан Рюэрсон перешел в дортмундскую «Боруссию». 

Желто-черные купили 25-летнего норвежца у «Униона», активировав пункт об отступных в размере 5 миллионов евро. Дортмундцы решили купить нового правого защитника в связи с травмой Тома Менье

Рюэрсон подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать под 26-м номером.

Норвежец играл за «Унион» с 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за берлинскую команду во всех турнирах.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь

Фото: https://www.bvb.de/

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16 комментариев

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Ильяс
Куда пропал Морей, испанский пз?
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Alexander Malerwein
Ответ Богдан Громовски
Грустненько так то, такую команду чемпионат Германии потерял(
Согласен.
Это не только грустно, но и в высшей степени -обидно!!
Просто клубу надобно определится...либо найти какого нибудь инвестора , хотя бы в среднесрочной перспективе. Либо сначала "фармить" как Аугсбург или Фрайбург
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Алексей Гусев
Ответ Никита Никулин
Защитник с лицом маньяка
добрый дядюшка Че...катило)
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Алексей Гусев
Ответ Alexander Malerwein
Такая она селявуха... Кто то ослабляет нас ( см. Санчо, Пулисич, Халанд, актуально...Беллингем, Моукоко и т.д), а кого то мы. Если бы "Унион Берлин" хотели его удержать, то пожалуй могли предложить ему тоже, продлить контракт. Или же не заносить в договор пункт об "отступных". Кто то смотрит на "Унион" и "Фрайбург" как на фарм- клуб, а кто- то смотрит так же на Дортмунд.
ага, на всю БЛ не тоько на Дортмунд)
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Богдан Громовски
Ответ Alexander Malerwein
Такая она селявуха... Кто то ослабляет нас ( см. Санчо, Пулисич, Халанд, актуально...Беллингем, Моукоко и т.д), а кого то мы. Если бы "Унион Берлин" хотели его удержать, то пожалуй могли предложить ему тоже, продлить контракт. Или же не заносить в договор пункт об "отступных". Кто то смотрит на "Унион" и "Фрайбург" как на фарм- клуб, а кто- то смотрит так же на Дортмунд.
Грустненько так то, такую команду чемпионат Германии потерял(
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Okaka
Ответ kazbek.sultanbek
Норвежцам вратаря и центрального защитника надо бы. И будет прекрасный состав.
в Наполи Остигор норм катает, в Бренфорде Айер, но он сейчас травмирован
+1
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Okaka
норвежцам нужен тренер, и будет мощная сборная
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Alexander Malerwein
Ответ Богдан Громовски
Шутки ради конечно,но вот Дортмунд ослабляет прямых конкурентов за место в ЛЧ)
Такая она селявуха...
Кто то ослабляет нас ( см. Санчо, Пулисич, Халанд, актуально...Беллингем, Моукоко и т.д), а кого то мы.
Если бы "Унион Берлин" хотели его удержать, то пожалуй могли предложить ему тоже, продлить контракт. Или же не заносить в договор пункт об "отступных".
Кто то смотрит на "Унион" и "Фрайбург" как на фарм- клуб, а кто- то смотрит так же на Дортмунд.
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kazbek.sultanbek
Норвежцам вратаря и центрального защитника надо бы. И будет прекрасный состав.
+2
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+2
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Богдан Громовски
Шутки ради конечно,но вот Дортмунд ослабляет прямых конкурентов за место в ЛЧ)
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Alexander Malerwein
Ответ Good Man
Я не вижу необходимости трансфера
А кто по вашему, из сегодняшних кадров, способен на данный момент, адекватно сыграть на этой позиции? С учётом того что команда играет всё ещё в КГ, ЛЧ и Бундеслиге.
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evil
Ответ Никита Никулин
Защитник с лицом маньяка
В точку, вылитый маньячелло
+2
0
+2
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доктор Ливси
Опять мюнхенский мешок обдирает конкурентов… а стоп
+4
-6
-2
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LLiriKK
ТОПовый игрок и один из тех, кто в стремительном взлете «Юниона» играл одну из ключевых ролей. Однозначное усиление для «Боруссии».
+9
0
+9
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Good Man
Я не вижу необходимости трансфера
0
-2
-2
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Никита Никулин
Защитник с лицом маньяка
+30
-1
+29
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