«Боруссия» купила защитника «Униона» Рюэрсона за 5 млн евро. Контракт – до 2026-го

Защитник Юлиан Рюэрсон перешел в дортмундскую «Боруссию».

Желто-черные купили 25-летнего норвежца у «Униона», активировав пункт об отступных в размере 5 миллионов евро. Дортмундцы решили купить нового правого защитника в связи с травмой .

Рюэрсон подписал контракт до 2026 года. Он будет выступать под 26-м номером.

Норвежец играл за « » с 2018 года. В текущем сезоне он провел 21 матч за берлинскую команду во всех турнирах.

С подробной статистикой игрока можно ознакомиться здесь.

Фото: https://www.bvb.de/