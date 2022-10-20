Защитник «Боруссии» Менье выбыл на несколько недель из-за перелома скуловой кости. Бельгиец может восстановиться к ЧМ-2022
Тома Менье больше не сыграет за «Боруссию» в 2022 году.
Дортмундский клуб сообщил, что у защитника диагностирован перелом скуловой кости. Он получил травму во время матча против «Ганновера» в Кубке Германии (2:0).
Футболист перенес операцию и не сможет играть в течение ближайших недель. Тем не менее у бельгийца остаются шансы выступить на чемпионате мира-2022. Турнир пройдет с ноября по декабрь этого года.
Последний матч до перерыва на игры сборных «Боруссия» проведет 11 ноября, а следующая официальная игра дортмундцев пройдет 22 января 2023-го.
В нынешнем сезоне Бундеслиги Менье провел 8 матчей. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.
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