Защитник «Боруссии» Менье выбыл на несколько недель из-за перелома скуловой кости. Бельгиец может восстановиться к ЧМ-2022

больше не сыграет за «Боруссию» в 2022 году.

Дортмундский клуб сообщил, что у защитника диагностирован перелом скуловой кости. Он получил травму во время матча против «Ганновера» в Кубке Германии (2:0).

Футболист перенес операцию и не сможет играть в течение ближайших недель. Тем не менее у бельгийца остаются шансы выступить на чемпионате мира-2022. Турнир пройдет с ноября по декабрь этого года.

Последний матч до перерыва на игры сборных проведет 11 ноября, а следующая официальная игра дортмундцев пройдет 22 января 2023-го.

В нынешнем сезоне Бундеслиги Менье провел 8 матчей. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь.