Защитник «Боруссии» Менье выбыл на несколько недель из-за перелома скуловой кости. Бельгиец может восстановиться к ЧМ-2022

Теги Боруссия Дортмунд бундеслига Германия Сборная Бельгии по футболу травмы ЧМ-2022 Тома Менье Футбол

Тома Менье больше не сыграет за «Боруссию» в 2022 году.

Дортмундский клуб сообщил, что у защитника диагностирован перелом скуловой кости. Он получил травму во время матча против «Ганновера» в Кубке Германии (2:0).

Футболист перенес операцию и не сможет играть в течение ближайших недель. Тем не менее у бельгийца остаются шансы выступить на чемпионате мира-2022. Турнир пройдет с ноября по декабрь этого года.

Последний матч до перерыва на игры сборных «Боруссия» проведет 11 ноября, а следующая официальная игра дортмундцев пройдет 22 января 2023-го. 

В нынешнем сезоне Бундеслиги Менье провел 8 матчей. Подробную статистику 31-летнего футболиста можно найти здесь

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные