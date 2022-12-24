«Барса» ищет правого защитника, Павар может обойтись в 15 млн евро. Хави хотел Фойта, но за него просят 54,6 млн
«Барселона» хочет подписать правого защитника.
Как пишет Diario Sport, критериям каталонского клуба соответствуют Тома Менье из дортмундской «Боруссии» и Бенжамен Павар из «Баварии». «Барса» ищет надежного защитника по адекватной цене, который сможет отыграть на этой позиции минимум два сезона.
В «Барселоне» долго анализировали рынок и пришли к выводу, что цены на правых защитников непомерно высоки. Хави больше всего понравился аргентинец Хуан Фойт, но «Вильярреал» не хочет вести переговоры и требует за него 54,6 млн евро.
«Барса» также интересовалась Диогу Далотом, но «Манчестер Юнайтед» в одностороннем порядке продлил с игроком контракт на год, и о трансфере теперь придется договариваться с английским клубом.
Что касается Менье – спортивный директор каталонцев Йорди Кройфф очень хорошо отзывается об игроке, а бельгиец дал согласие на переход в «Барсу».
Павар публично говорил о желании покинуть Германию. У него остается еще год по контракту с «Баварией», поэтому француза можно подписать за 15 млн евро. Но у «Барселоны» есть опасения по поводу характера игрока.
У Павара было несколько конфликтов в «Баварии» и в сборной Франции. Кроме того, в «Баварии» футболист предпочитает играть на позиции центрального защитника, а не флангового. Также у него есть предложения из АПЛ и Серии А.
Есть 3 варианта:
1) центральный защитник в роли правого, при позиционке образует тройку ЦЗ (Кунде);
2) активный игрок, который создаёт ширину в атаке (а-ля Дани Алвес времён Гвардиолы);
3) ложный фулбек, который при владении мячом занимает позицию в центре поля, располагаясь выше защитной линии (а-ля Зинченко в Арсенале).