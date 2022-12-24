«Барса» ищет правого защитника, Павар может обойтись в 15 млн евро. Хави хотел Фойта, но за него просят 54,6 млн

Теги Бавария Боруссия Дортмунд Йорди Кройфф бундеслига Германия Барселона Вильярреал Хави Ла Лига возможные трансферы Тома Менье Бенжамен Павар Диогу Далот Хуан Фойт Футбол

«Барселона» хочет подписать правого защитника.

Как пишет Diario Sport, критериям каталонского клуба соответствуют Тома Менье из дортмундской «Боруссии» и Бенжамен Павар из «Баварии». «Барса» ищет надежного защитника по адекватной цене, который сможет отыграть на этой позиции минимум два сезона.

В «Барселоне» долго анализировали рынок и пришли к выводу, что цены на правых защитников непомерно высоки. Хави больше всего понравился аргентинец Хуан Фойт, но «Вильярреал» не хочет вести переговоры и требует за него 54,6 млн евро. 

«Барса» также интересовалась Диогу Далотом, но «Манчестер Юнайтед» в одностороннем порядке продлил с игроком контракт на год, и о трансфере теперь придется договариваться с английским клубом. 

Что касается Менье – спортивный директор каталонцев Йорди Кройфф очень хорошо отзывается об игроке, а бельгиец дал согласие на переход в «Барсу».

Павар публично говорил о желании покинуть Германию. У него остается еще год по контракту с «Баварией», поэтому француза можно подписать за 15 млн евро. Но у «Барселоны» есть опасения по поводу характера игрока.

У Павара было несколько конфликтов в «Баварии» и в сборной Франции. Кроме того, в «Баварии» футболист предпочитает играть на позиции центрального защитника, а не флангового. Также у него есть предложения из АПЛ и Серии А.

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8 комментариев

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GaiRic
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играть нам теми кто есть, большой разницы сейчас не будет, главное постепенно выстраивать состав на будущее
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Mbest77
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Повод для Анюкова возобновить карьеру )
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Serega862
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Хави: взял бы Фойта за 54,5 млн. Вильярреал: 54,6 млн! Хави: 🗿
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Андрей Гаврилов
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15 лямов за Павара - даром. Очень достойный игрок.
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Вячеслав Новиков
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Если удастся подписать Павара за 15 лямов это будет идеально, учитывая сложившуюся финансовую ситуацию
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<CRISTIANO>
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Как ушел праймовый Дани Алвес, так Барса и не смогла найти достойную замену на правый фланг защиты.
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Saboroff
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за фойта 55 ляма?
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Никита Самарин
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Выбор зависит от того, какого типа игрока Хави хочет использовать на правом фланге.
Есть 3 варианта:
1) центральный защитник в роли правого, при позиционке образует тройку ЦЗ (Кунде);
2) активный игрок, который создаёт ширину в атаке (а-ля Дани Алвес времён Гвардиолы);
3) ложный фулбек, который при владении мячом занимает позицию в центре поля, располагаясь выше защитной линии (а-ля Зинченко в Арсенале).
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