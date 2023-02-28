Президент Федерации футбола Канады Бонтис подал в отставку. Ранее женская сборная грозила забастовкой, требуя равной оплаты труда и равных инвестиций

Президент Федерации футбола Канады подал в отставку.

Как сообщает журналист TSN Рик Уэстхед, 13 провинциальных и территориальных отделений канадской федерации потребовали отставки Ника Бонтиса, так как не доверяют ему как руководителю.

«Канадский футбол и обе национальные сборные обладают реальным потенциалом для подписания исторического коллективного соглашения. Это выделит нашу страну практически из всех других ассоциаций-членов ФИФА.

Хоть я и был одним из самых ярых сторонников равных условий для мужской и женской сборной, к сожалению, я уже не буду руководить футбольной федерацией, когда это произойдет. Признаю, что сейчас требуются перемены», – заявил Бонтис.

Ранее женская сборная Канады пообещала объявить забастовку, если их требования не будут удовлетворены до апреля. Футболистки требовали равной оплаты труда и равных инвестиций в мужской и женский футбол. В частности, игроки женской сборной Канады утверждали, что им ничего не заплатили в 2022 году. Игроки мужской сборной поддержали протест женской команды.