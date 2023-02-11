Федерация футбола Канады угрожает женской сборной судебным иском при бойкоте турнира SheBelieves. Футболистки бастуют из-за неравной оплаты труда

Теги женский футбол происшествия сборная Канады по футболу сборная Канады жен Федерация футбола Канады деньги Футбол

Женская сборная Канады может столкнуться с наказанием в связи с забастовкой.

Футболистки выступили против неравенства в оплате труда и за полгода до чемпионата мира потребовали обеспечить им тот же бюджет, что был у мужской сборной при подготовке к ЧМ-2022.

По данным журналиста TSN Риска Уэстхеда, Федерация футбола Канады пригрозила Канадской ассоциации футболистов и самим игрокам судебным иском в том случае, если они не примут участие в турнире SheBelieves на следующей неделе.

Женская сборная Канады объявила забастовку, требуя бюджет как у мужской команды перед ЧМ-2022

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11 комментариев

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Деметрио
Ответ CHELSEA_2008
Так пусть и не играют. Один раз не получат вообще никаких денег, второй раз уже несколько раз подумают нужно ли им что-то требовать. Это всё равно что футболисты условной Уэски будут требовать зарплаты равные с игроками Реала. При чём эта же Уэска выиграет любую женскую команду с двузначным счётом.
Причем, если постараются, то двузначный счет будет уже в первом тайме.
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Максим Шохин
Ответ кабан галльский
ну, как всегда) сначала мы орем про равенство, а когда женщины реально просят равенства (напомню, женская сборная Канады одна из сильнейших в мире, а мужская лишь во второй раз в истории пробилась на ЧМ), то тут сразу угрозы и тд. Хомячки спортса в комментах снова будут ныть про злых феминисток и угнетенных мужчин, но факт остается фактом. Все эти байки про гендерное равенство лишь на бумаге, в реальной жизни неравенство между женщинами и мужчинами, особенно в футболе, просто громадное.
А какая сборная приноси в федерацию больше денег ? Если женская о согласен, что это не справедливо, но если нет ?
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исянов
а если равной оплаты труда не будет - они покажут сисьге?
+2
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+2
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CHELSEA_2008
Ответ кабан галльский
ну, как всегда) сначала мы орем про равенство, а когда женщины реально просят равенства (напомню, женская сборная Канады одна из сильнейших в мире, а мужская лишь во второй раз в истории пробилась на ЧМ), то тут сразу угрозы и тд. Хомячки спортса в комментах снова будут ныть про злых феминисток и угнетенных мужчин, но факт остается фактом. Все эти байки про гендерное равенство лишь на бумаге, в реальной жизни неравенство между женщинами и мужчинами, особенно в футболе, просто громадное.
Вот только адекватные мужчины за равенство во всех сферах, а не там где выгодно женщинам. Когда на передовой во время боевых действий соотношение потерь будет 50/50 среди мужчин и женщин, тогда и можно обсуждать равную оплату и равные права в других сферах. Удачных вам размышлений))
+4
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+4
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кабан галльский
ну, как всегда) сначала мы орем про равенство, а когда женщины реально просят равенства (напомню, женская сборная Канады одна из сильнейших в мире, а мужская лишь во второй раз в истории пробилась на ЧМ), то тут сразу угрозы и тд. Хомячки спортса в комментах снова будут ныть про злых феминисток и угнетенных мужчин, но факт остается фактом. Все эти байки про гендерное равенство лишь на бумаге, в реальной жизни неравенство между женщинами и мужчинами, особенно в футболе, просто громадное.
0
-6
-6
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Recreated
Рабыни рыпнулись!
+1
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CHELSEA_2008
Так пусть и не играют. Один раз не получат вообще никаких денег, второй раз уже несколько раз подумают нужно ли им что-то требовать. Это всё равно что футболисты условной Уэски будут требовать зарплаты равные с игроками Реала. При чём эта же Уэска выиграет любую женскую команду с двузначным счётом.
+1
-1
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Spaten
У них капитан не Клара Цеткин?
+1
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Чёрный тюльпан
По итогу то же самое будет, что и в сборной США. Мужская команда просто отдаст часть своих призовых и зарплаты женской. Рыночек не порешал против ортодоксального "феминизма".
+3
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x2dj8fx6q7
Что-то на справедливом ?
+7
0
+7
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Arsenii Cherkasov
Туда их
+10
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