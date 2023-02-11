Федерация футбола Канады угрожает женской сборной судебным иском при бойкоте турнира SheBelieves. Футболистки бастуют из-за неравной оплаты труда
Женская сборная Канады может столкнуться с наказанием в связи с забастовкой.
Футболистки выступили против неравенства в оплате труда и за полгода до чемпионата мира потребовали обеспечить им тот же бюджет, что был у мужской сборной при подготовке к ЧМ-2022.
По данным журналиста TSN Риска Уэстхеда, Федерация футбола Канады пригрозила Канадской ассоциации футболистов и самим игрокам судебным иском в том случае, если они не примут участие в турнире SheBelieves на следующей неделе.
Женская сборная Канады объявила забастовку, требуя бюджет как у мужской команды перед ЧМ-2022
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