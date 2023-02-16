Женская сборная Канады объявит забастовку, если спор с федерацией не решится до апреля. Футболистки требуют равных инвестиций в мужской и женский футбол

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Женская сборная Канады планирует объявить забастовку в апреле.

Ранее игроки команды выразили недовольство оплатой труда, но подтвердили свое участие в турнире SheBelieves в США. Сообщалось, что футбольная ассоциация угрожала футболисткам судебным иском в случае бойкота турнира.

Игроки женской сборной Канады утверждают, что им не ничего не заплатили в 2022 году, однако их требования касаются не только оплаты труда. Помимо равной оплаты труда с игроками мужской сборной, футболистки добиваются равных инвестиций в программы развития, включая увеличение штата.

Отмечается, что конфликт возник на фоне планов Канадской футбольной ассоциации значительно сократить бюджет.

Во вторник футболистки организовали пресс-конференцию, на которой присутствовали представители футбольной ассоциации. По словам игроков, женская сборная Канады добивается успехов вопреки отсутствию инвестиций.

«Долгое время мы соревновались, не зная, на что способна наша федерация в смысле поддержки. А затем мы все увидели, какую поддержку получила от федерации мужская сборная при подготовке к чемпионату мира.

Это может быть наш самый важный поединок, который мы когда-либо проводили в качестве игроков национальной команды, и мы намерены выиграть его», – сказала капитан сборной Кристин Синклер.

Полузащитница сборной Софи Шмидт заявила, что завершит карьеру после женского чемпионата мира, который пройдет летом текущего года. По словам футболистки, она больше не может представлять свою страну в подобных условиях.

В случае, если игрокам женской сборной не удастся договориться с футбольной ассоциацией до апреля, они намерены отказаться от участия в матчах.

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27 комментариев

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Ростов-на-Дону
Эти дамы канадские должны ещё заставить мужиков с яйцами выступать на бревне в художественной гимнастике!
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red hikkikomori
Ответ фанат Ска хабаровска
А Эля это ваша начальница?
Это помощница в обходе цензуры)
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фанат Ска хабаровска
Ответ red hikkikomori
Так федерация решила, не нравится - пусть не играют за сборную
А Эля это ваша начальница?
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ivica_sprut
запад думал что победил СССР, но нет. леваки триумфально шагают по планете ))
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Lindeman
Ответ red hikkikomori
Так федерация решила, не нравится - пусть не играют за сборную
Таки и не будут
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Mitro
А в канадском хоккее уже добились равноправия?
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Олег910
Надо поучиться простым людям отстаивать свои интересы у этой женской команды. Если не бороться, то рабочих сожрут с потрохами толстосумы, что мы наблюдаем сегодня в России.
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Enotaz24
Вот бы в России Учителя так бы могли выбивать зарплаты повыше
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red hikkikomori
Ответ Lindeman
Простите, ох у Эли в том, что борются за равную оплату? Сборная это не клуб где зп выплачивается в основном за счёт спонсоров. В сборной выплаты идут от государства и почему же делая одну и туже работу одним меньше платят, а другим больше
Так федерация решила, не нравится - пусть не играют за сборную
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Lindeman
Ответ red hikkikomori
Пойду тоже попрошу равной ЗП со своей начальницей, негоже что наша ЗП не равна)) А если кроме шуток: они там совсем ох у Эли, вот когда будут женский футбол смотреть как мужской, тогда просите
Простите, ох у Эли в том, что борются за равную оплату? Сборная это не клуб где зп выплачивается в основном за счёт спонсоров. В сборной выплаты идут от государства и почему же делая одну и туже работу одним меньше платят, а другим больше
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-4
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cukken
Ой, боюсь, боюсь, боюсь…
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Marcus-light
Ответ Darkhan Darkhan
Генерируйте доход как мужики и все будет как надо.
Канадские футболисты ничего не генерирует, там футбол уже 30 лет как основной вид спорта для девочек в школах, для мальчиков - хоккей. А по вашей логике так и американский футбол или бейсбол можно во всех странах спонсировать, там ведь у американцев дофига денег крутится.
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Anatolii
Ответ А. Мостовой
место женщины - на кухне
Не, там они сходят с ума от безделия. Место женщины - у станка, в шахте, на фронте.
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Честный контроль
Да что они себе позволяют
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Гусейн Магомедрасулов
Ждём забастовки канадских порноактеров и моделей мужского пола
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red hikkikomori
Ответ Marcus-light
В Канаде женский футбол смотрят наравне с мужским. До Дэвиса вы наверное и футболистов канадских не знали.
Каюсь, кроме Дэвиса никого не знаю)
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Darkhan Darkhan
Генерируйте доход как мужики и все будет как надо.
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Marcus-light
Ответ red hikkikomori
Пойду тоже попрошу равной ЗП со своей начальницей, негоже что наша ЗП не равна)) А если кроме шуток: они там совсем ох у Эли, вот когда будут женский футбол смотреть как мужской, тогда просите
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Aleksey Yashin
От этой новости вспомнился образ канадцев в Саус Парке, и эпизод "Канада бастует" в частности)
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janitor
Попрошайки требуют денег. Что в жизни, что в футболе. Кто-то удивлен?
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Sobachkin
И циклы остановятся
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Харламов Никита
Ответ А. Мостовой
место женщины - на кухне
место Мостовова в К&Б ?! ;)
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.ru
они намерены отказаться от участия в матчах...
кто то же должен был первым закончить с этой пародией на футбол... пусть это будет Канада
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Homelender_666
Невелика потеря
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Dead88 Poets
и так сойдёт - ответит любой инвестор
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