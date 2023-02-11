Женская сборная Канады объявила забастовку, требуя бюджет как у мужской команды перед ЧМ-2022

Женская сборная Канады объявила забастовку из-за недовольства оплатой труда.

Это произошло менее чем за неделю до начала турнира SheBelieves в США и за 5 месяцев до ЧМ-2023, передает TSN.

«Нет слов, чтобы описать, каково это – быть в лагере сборной и знать, что у нас нет тех ресурсов, которые были у нашей мужской команды перед чемпионатом мира. Мне не нравится слово «справедливо», но эта ситуация крайне несправедлива по отношению к женщинам, к тренерам, ко всем, кто поддерживает команду и работает на нее.

С нас довольно. Все зашло слишком далеко», – сказала форвард Джанин Бекки, отметив, что футболистки требуют такой же бюджет, который был у мужской сборной в прошлом году.

«Не буду врать, от этого больно. Мы все с гордостью представляем страну, вместе пережили величайшие моменты. Но нам было тяжело от того, что мы не чувствовали должной поддержки со стороны федерации. Сейчас все дошло до того, что до изменения ситуации представлять эту федерацию стало невозможно – для меня, по крайней мере», – сказала нападающая Кристин Синклер.

Также женская сборная выпустила заявление, в котором отметила готовность сделать все ради того, чтобы заставить Федерацию футбола Канады поддерживать команды должным образом.

«Мы терпеливо вели переговоры на протяжении года с лишним. ЧМ все ближе, и от нас требуют подготовиться к тому, чтобы выступать на мировом уровне, но не обеспечивают той поддержки, что была у мужской команды, и урезают бюджет. Непозволительно взваливать такой груз на плечи игроков. Мы чувствуем неуважение со стороны федерации», – отмечается в заявлении.

Мужская сборная Канады также опубликовала сообщение, в котором поддержала футболисток и подчеркнула, что федерация недостаточно прозрачно распределяет средства.

В ответ на заявления команд Федерация футбола Канады отметила, что давно поддерживает женскую команду, ведет с ней переговоры об улучшении условий и продолжит работу в этом направлении. Организация также сообщила о том, что очередная встреча с представителями сборной пройдет в субботу в Орландо.

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