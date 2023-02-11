Женская сборная Канады объявила забастовку, требуя бюджет как у мужской команды перед ЧМ-2022

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Женская сборная Канады объявила забастовку из-за недовольства оплатой труда.

Это произошло менее чем за неделю до начала турнира SheBelieves в США и за 5 месяцев до ЧМ-2023, передает TSN.

«Нет слов, чтобы описать, каково это – быть в лагере сборной и знать, что у нас нет тех ресурсов, которые были у нашей мужской команды перед чемпионатом мира. Мне не нравится слово «справедливо», но эта ситуация крайне несправедлива по отношению к женщинам, к тренерам, ко всем, кто поддерживает команду и работает на нее.

С нас довольно. Все зашло слишком далеко», – сказала форвард Джанин Бекки, отметив, что футболистки требуют такой же бюджет, который был у мужской сборной в прошлом году.

«Не буду врать, от этого больно. Мы все с гордостью представляем страну, вместе пережили величайшие моменты. Но нам было тяжело от того, что мы не чувствовали должной поддержки со стороны федерации. Сейчас все дошло до того, что до изменения ситуации представлять эту федерацию стало невозможно –  для меня, по крайней мере», – сказала нападающая Кристин Синклер.

Также женская сборная выпустила заявление, в котором отметила готовность сделать все ради того, чтобы заставить Федерацию футбола Канады поддерживать команды должным образом.

«Мы терпеливо вели переговоры на протяжении года с лишним. ЧМ все ближе, и от нас требуют подготовиться к тому, чтобы выступать на мировом уровне, но не обеспечивают той поддержки, что была у мужской команды, и урезают бюджет. Непозволительно взваливать такой груз на плечи игроков. Мы чувствуем неуважение со стороны федерации», – отмечается в заявлении.

Мужская сборная Канады также опубликовала сообщение, в котором поддержала футболисток и подчеркнула, что федерация недостаточно прозрачно распределяет средства.

В ответ на заявления команд Федерация футбола Канады отметила, что давно поддерживает женскую команду, ведет с ней переговоры об улучшении условий и продолжит работу в этом направлении. Организация также сообщила о том, что очередная встреча с представителями сборной пройдет в субботу в Орландо.

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12 комментариев

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Ответ хавбек+
ну тут по делу канадки вроде что-то выиграли недавно в отличии от мужской дубравы
По такой логике наша сборная по хоккею с мячом должна миллионы получать
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Lana Rhoades
Ответ Evgeny Trifonov
Странно что взрослые люди не могут осознать рыночные отношения. Создайте спрос на свою игру такой же как мужчины и получите такое же вознаграждение
Они делают вид что не осознают это
Под шумок разве кто из них откажется нахаляву деньги как футболисты загребать?
+3
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+3
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Андер Эррера
23
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Lana Rhoades
Ответ blaugrano
Феминистки, лгбт, блм и прочие забавные меньшинства напрямую влияют на распределение денежных средств, решают как жить, что говорить и транслировать, кого "отменять". Сложно представить, к чему придёт такое больное общество хотя бы лет через сто.
Страшно представить
+1
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хавбек+
ну тут по делу канадки вроде что-то выиграли недавно в отличии от мужской дубравы
0
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Михаил1970
А почему бы им не потребовать зарплату как у Косби с Макдевидом в НХЛ?
+2
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pq
пусть сыграют друг с другом, и какой будет счет, во столько раз будет разница в финансировании. хотя, ситуация может усугубиться
+2
0
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Evgeny Trifonov
Странно что взрослые люди не могут осознать рыночные отношения. Создайте спрос на свою игру такой же как мужчины и получите такое же вознаграждение
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
blaugrano
Феминистки, лгбт, блм и прочие забавные меньшинства напрямую влияют на распределение денежных средств, решают как жить, что говорить и транслировать, кого "отменять". Сложно представить, к чему придёт такое больное общество хотя бы лет через сто.
+12
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Spaten
Канадские лесорубы- в лесу о бабах, с бабами - о лесе
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sargerasxd
а популярность они смогут такую же обеспечить?
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dmitriy1981
Хотят такую же зарплату как у мужчин? Решение- не платить никому
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