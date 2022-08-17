Игорь Акинфеев: «История с «Амкалом» не может не греть душу. Те, кто хотят достичь целей, это делают»

высказался о первой победе «Амкала» в профессиональном футболе.

Команда из Медиалиги вышла в 1/128 финала ФОНБЕТ Кубка России, обыграв «Зоркий» из Второй лиги (1:1, 8:7 по пенальти).

«Душа у меня и так горячая, поэтому история с «Амкалом» не может мне ее не греть. Те, кто хотят достичь целей, это делают.

Я за любой спорт. Люди играют, получают удовольствие. Вчера матч-то был неплохой, посмотрел обзор, отметил игру вратаря, который в ключевой момент спас команду. Женский футбол – то же самое. Если они хотят заниматься спортом, то почему нет», – сказал вратарь .

За «Амкал» играют не совсем блогеры. Почти все – футболисты уровня «Зоркого»