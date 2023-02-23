Акинфеев провел 350 сухих матчей за карьеру. ЦСКА поздравил вратаря после игры с «Краснодаром»

Теги ЦСКА Игорь Акинфеев премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Сборная России по футболу Краснодар Футбол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 350 матчей без пропущенных мячей в течение карьеры.

Сегодня армейцы всухую обыграли «Краснодар» (3:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России.

ЦСКА после матча опубликовал ролик, в котором команда и главный тренер Владимир Федотов поздравляют экс-голкипера сборной России со знаковым достижением.

В текущем сезоне Акинфеев провел 19 игр, 6 из них – без пропущенных голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Sergey Khudyakov
Ответ Shila65
У Акинфеева есть замена. Это Тороп. Игорь его натаскает и обучит
рано о нём что то говорить. Был Ревякин - тоже вроде талант, но где он сейчас?
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kupezz
Ответ Shuller18
Напомню, что ближайший преследователь Дасаев сыграл "только" 229 сухарей, а всего отметку в 200 помимо Рината и Игоря преодолели лишь Рудаков и Яшин. Просто прикиньте, в каком Акинфеев космосе.
Многим вратарям просто сыграть 350 матчей в команде премьер-лиги только во сне снится, а у Игоря сухих матчей 350 и это реально космический уровень)
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Shuller18
Напомню, что ближайший преследователь Дасаев сыграл "только" 229 сухарей, а всего отметку в 200 помимо Рината и Игоря преодолели лишь Рудаков и Яшин.
Просто прикиньте, в каком Акинфеев космосе.
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9черное
Не предел мечтаний, конечно, но тоже ничего)
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Shila65
У Акинфеева есть замена.
Это Тороп. Игорь его натаскает и обучит
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jonikmus
Сухарян
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Toni_Montana
Легенда рекорда ЛЧ!
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akula_ka-50
Значимость этих цифр мы наверное полностью осознаем позднее... Высокую планку Игорь ставит для своих преследователей.
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Sergey_Ilin
Ответ Барсик Юрана
Но рекорд будем мы помнить другой
какой другой. ты вообще то чем отличился в этой жизни. писака
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воробей джек
И крым,и рым ! Красавец!
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Vagner01
Уникум! Браво Игорь!
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Mrlgrok
Мощь!!!
+4
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angry horse
у некоторых клубов РПЛ столько и игр нет 😎 Великий✊
+15
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Кирилл
Легенда ЦСКА и всего российского футбола !
+31
0
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Eikei
Достойно!
+19
-1
+18
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Барсик Юрана
Комментарий скрыт
+3
-23
-20
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ColonelKurtz
Великий вратарь!
+33
0
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