Акинфеев провел 350 сухих матчей за карьеру. ЦСКА поздравил вратаря после игры с «Краснодаром»
Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 350 матчей без пропущенных мячей в течение карьеры.
Сегодня армейцы всухую обыграли «Краснодар» (3:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России.
ЦСКА после матча опубликовал ролик, в котором команда и главный тренер Владимир Федотов поздравляют экс-голкипера сборной России со знаковым достижением.
В текущем сезоне Акинфеев провел 19 игр, 6 из них – без пропущенных голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Просто прикиньте, в каком Акинфеев космосе.
Это Тороп. Игорь его натаскает и обучит