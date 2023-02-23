Акинфеев провел 350 сухих матчей за карьеру. ЦСКА поздравил вратаря после игры с «Краснодаром»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев провел 350 матчей без пропущенных мячей в течение карьеры.

Сегодня армейцы всухую обыграли « » (3:0) в четвертьфинале Фонбет Кубка России.

ЦСКА после матча опубликовал ролик, в котором команда и главный тренер Владимир Федотов поздравляют экс-голкипера сборной России со знаковым достижением.

В текущем сезоне Акинфеев провел 19 игр, 6 из них – без пропущенных голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.