Зарема о «Спартаке» при Абаскале: «Настоящий тактический хамелеон! Каким будет в следующей игре, сложно угадать»

оценила работу в «Спартаке».

«Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Абаскале, при этом растет общее командное мастерство.

Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания – этот «Спартак» Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре, сложно предугадать», – сказала супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 и пробился в полуфинал.