Зарема о «Спартаке» при Абаскале: «Настоящий тактический хамелеон! Каким будет в следующей игре, сложно угадать»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова оценила работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».

«Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Абаскале, при этом растет общее командное мастерство.

Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания – этот «Спартак» Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре, сложно предугадать», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 и пробился в полуфинал.

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13 комментариев

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Владимир Молявин
Тренер, действительно, молодец!!!
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ArtBro
Зарема настоящая Тактическая жабка, когда выгодно толпе говорить что тренера надо слить она это говорит, но как только команда начинает выигрывать то опять же, как выгодно толпе начинает свои заслуги к этому приписывать.
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Иван Колгашкин
Всех Красно-белых с заслуженной победой!!!
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Вадим flanec
А Новиков куды делся? В прошлый раз он давал новость про высказывание Заремы. Сегодня Сунцова почему-то. Чего то авторы спортса попеременно хайпятся на Зареме. К чему бы это?
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schwein
Ответ munhin
Надо же и ни слова про Зенит ... Эта Заремка сломалась, несите следующую )))
У нее эйфория, сам Локомотив обыгран.
В конце сезона можно будет снова объявить, что Спартак выиграл кубок Москвы и Москва красно-белая. И нормально, считай 2 трофея за сезон, всем по премии.
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Валерий Глубокий
Девочки не плачьте ))) Лёжа не играют )))
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munhin
Надо же и ни слова про Зенит ... Эта Заремка сломалась, несите следующую )))
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Sunnyboy
А ведь они реально приравнивают историческое унижение (7-1) к рядовой победе в кубке (после которой Зенит продолжил борьбу в турнире). Смех да и только!)))
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валя_стакан
Тактический хамелеон Абаскаль зависит от того сколько занесут судье.
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Виталий
Абаскаль настоящая находка , просто топище !
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sergen
Зато каким будет судья уже угадать не очень сложно)
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Фут.Боль
Судья точно хамелеон. Сегодня был в красно-белых цветах.
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Давид Agabekyan
Какое будет следующие подписание ещё сложнее. Кукуян или Карасёв
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