Зарема о «Спартаке» при Абаскале: «Настоящий тактический хамелеон! Каким будет в следующей игре, сложно угадать»
Зарема Салихова оценила работу Гильермо Абаскаля в «Спартаке».
«Я очень рада, что каждый игрок раскрепощается при Абаскале, при этом растет общее командное мастерство.
Могу с уверенностью сказать, что Гильермо выполнил все свои обещания – этот «Спартак» Абаскаля стал настоящим тактическим хамелеоном! Каким будет в следующей игре, сложно предугадать», – сказала супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
В ответном матче 1/4 финала Фонбет Кубка России «Спартак» обыграл «Локомотив» со счетом 4:2 и пробился в полуфинал.
В конце сезона можно будет снова объявить, что Спартак выиграл кубок Москвы и Москва красно-белая. И нормально, считай 2 трофея за сезон, всем по премии.