Зарема про Абаскаля: «Понравился уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет»

Теги Спартак премьер-лига Россия Зарема Салихова Лука Каттани Гильермо Абаскаль Футбол

Зарема Салихова рассказала, почему тренировать «Спартак» доверили Гильермо Абаскалю.

– Как Каттани удалось найти Абаскаля? Почему именно он?

Лука – топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде. «Угадал» – неподходящий глагол. Лука учел все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.

Абаскаль понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет. Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и четким видением.

Посмотрите на Артету в «Арсенале» – как было много среди болельщиков готовых убрать его при первых неудачах. Поэтому я и обращалась к болельщикам и ветеранам, чтобы не ставили диагнозы раньше времени и просто поддерживали команду и тренера.

В это непростое время в «Спартаке» оказался классный тренер. Всем надо максимально постараться, чтобы у «Спартака» Абаскаля все получилось.

– Вы поддерживаете общение с Каттани?

– Конечно. У него очень много работы в «ПСЖ», но он следит за «Спартаком», читает новости о команде, – сказала супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна.

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16 комментариев

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Ринат Газимьзянов
Ответ Алар
А ведь ничего не случилось и Спартак с Абаскалем ничего выиграл. Абаскаль умный тренер, но для того, чтобы у тренера появилось имя нужны трофеи!
Трофеи откуда появиться? Можно пригласить супер тренера купить пару игроков и выиграть разово трофей.А дальше что?. Стабильность самое важное.Победы и трофеи это уже следующий этап.
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Сергей Круглов
Ответ Брэд Либил
собачка с двумя игрушечными собачками.джепеге
Дамочка, наверное, писатель??
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Сергей Круглов
Ответ Cavenaghi_19
Помнится Руя Виторию она похоронила ещё до первой игры, а теперь советы раздаёт
Руй в ЧР проиграл все, что можно. Да в Европе был фурор, но как это могло помочь сейчас?
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Алар
А ведь ничего не случилось и Спартак с Абаскалем ничего выиграл. Абаскаль умный тренер, но для того, чтобы у тренера появилось имя нужны трофеи!
0
-1
-1
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Архитектор Мендисабаль
Кандидаты в тренеры Спартака обычно заискивают перед заремой?
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Demyan Grachev
Абаскаль-красавчик, успехов ему!
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леша коваленко
Ответ samarskij-kuzmich
А ещё Абаскаля не смутило отсутствие буквы Р в фамилии.
Кузьмич-Кузьмич, совсем с юмором плохо, видимо скорее всего не дано.
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Данко Лазович
костюм with some details))
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Честный контроль
Комментарий удален
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Tagir53
Зарема ,спасибо за участие,видно для Вас Спартак остаётся родным в душе,всегда чувствовалось это.
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Владимир Молявин
Дайте, только, время!!!
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Cavenaghi_19
Помнится Руя Виторию она похоронила ещё до первой игры, а теперь советы раздаёт
+13
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Никита Самарин
За Абаскаля, Каттани огромное спасибо!
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Брэд Либил
собачка с двумя игрушечными собачками.джепеге
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Ковид 07.10.52
Говорить про выбор тренеров для Спартака очень перспективная тема для любого спортивного сайта....сейчас мы узнаем все про всех. кто тренировал...вперед...начнем с бромотанного Чернышева и далее по списку...
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garp
панучи-шманучи
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samarskij-kuzmich
А ещё Абаскаля не смутило отсутствие буквы Р в фамилии.
+4
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