Зарема про Абаскаля: «Понравился уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет»

рассказала, почему тренировать «Спартак» доверили Гильермо Абаскалю.

– Как Каттани удалось найти Абаскаля? Почему именно он?

– – топовый специалист. Жаль, что мало времени отвелось. Он четко прочувствовал, какой тренер подойдет этой команде. «Угадал» – неподходящий глагол. Лука учел все особенности «Спартака», среды, прошлые неудачные и положительные опыты. Он знал, что я всегда за то, чтобы доверять молодым, амбициозным, с хорошей тренерской школой.

понравился своей уверенностью и подготовленностью. Он не заискивал и не смотрел с надеждой, возьмем его или нет. Молодой, самодостаточный тренер, с яркой «personality» и четким видением.

Посмотрите на Артету в «Арсенале» – как было много среди болельщиков готовых убрать его при первых неудачах. Поэтому я и обращалась к болельщикам и ветеранам, чтобы не ставили диагнозы раньше времени и просто поддерживали команду и тренера.

В это непростое время в «Спартаке» оказался классный тренер. Всем надо максимально постараться, чтобы у «Спартака» Абаскаля все получилось.

– Вы поддерживаете общение с Каттани?

– Конечно. У него очень много работы в «ПСЖ», но он следит за «Спартаком», читает новости о команде, – сказала супруга экс-владельца « » Леонида Федуна.