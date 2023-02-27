Ибрагимович о травме: «Я сильнее, чем кто-либо другой, когда я в хорошей форме. Никогда так сильно не страдал, как в прошлом сезоне»

Теги Милан Златан Ибрагимович серия А Италия травмы Мино Райола Футбол

Златан Ибрагимович высказался о трудностях, которые перенес в прошлом сезоне. 

«Если мне придется рассказать всю историю, я останусь здесь на долгие часы. Я много страдал, очень много.

Последние шесть месяцев прошлого сезона я хотел всячески помогать команде, даже когда не мог по-настоящему играть. Я мог бы сделать операцию на полгода раньше, но знал, что в этом сезоне мы можем выиграть скудетто.

Я пообещал тренеру, что воздержусь от операции, потому что хотел быть рядом с командой и помогать ей. Говорю вам, я никогда так сильно не страдал, как в прошлом сезоне.

Это также был год, когда произошла трагедия – потеря Мино [Райолы], так что моральных страданий тоже было много, не только физических. К счастью, вокруг меня есть люди, которые помогают мне двигаться дальше.

Однако, когда я в хорошей форме, я сильнее, чем кто-либо другой. Я чувствую себя тем, кто может помочь команде больше [чем в матче с «Аталантой»]. Я провел две или три тренировки и сыграл 15 минут, представьте, что я могу сделать, тренируясь. Этого мне не хватает – тренировок.

Прошел год и два месяца с тех пор, как я по-настоящему работал с мячом в последний раз, но сегодня мне показалось, что времени вообще не прошло», – сказал нападающий «Милана» в интервью DAZN.

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10 комментариев

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дмитрий кутаев
здоровья деду!
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Denis242424
Если бы молодость знала, если бы старость могла.
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Pertinax Gandi
Там и Жиру 36 лет и он тоже не собирается уходить. Пенсионеры не собираются просто так уступать своё место молодым.
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Анатолий
Не Златан страдал в прошлом сезоне, а весь футбол в прошлом сезоне страдал без Златан!
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Сэйлор Мун
Вчера 41 летний дед показал старую школу, ну ведь тупо вчера на поле у Милана никого и близко не было кто бы так обрабатывал и контролировал мяч.
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Молодой Френки
Ибра как хорошее вино
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LLiriKK
Шведский Мостовой. Та же бредятина о величии, которое осталось где-то далеко.
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Eziiko
Перспективный паренек
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petrvolgograd
Усилив вчера игру отлично! сразу все закрутилось-завертелось и вылилось в гол!
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Sevuska
Бог вечен , у него ещё всё впереди 👊
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