Ибрагимович о травме: «Я сильнее, чем кто-либо другой, когда я в хорошей форме. Никогда так сильно не страдал, как в прошлом сезоне»

высказался о трудностях, которые перенес в прошлом сезоне.

«Если мне придется рассказать всю историю, я останусь здесь на долгие часы. Я много страдал, очень много.

Последние шесть месяцев прошлого сезона я хотел всячески помогать команде, даже когда не мог по-настоящему играть. Я мог бы сделать операцию на полгода раньше, но знал, что в этом сезоне мы можем выиграть скудетто.

Я пообещал тренеру, что воздержусь от операции, потому что хотел быть рядом с командой и помогать ей. Говорю вам, я никогда так сильно не страдал, как в прошлом сезоне.

Это также был год, когда произошла трагедия – потеря [Райолы], так что моральных страданий тоже было много, не только физических. К счастью, вокруг меня есть люди, которые помогают мне двигаться дальше.

Однако, когда я в хорошей форме, я сильнее, чем кто-либо другой. Я чувствую себя тем, кто может помочь команде больше [чем в матче с «Аталантой»]. Я провел две или три тренировки и сыграл 15 минут, представьте, что я могу сделать, тренируясь. Этого мне не хватает – тренировок.

Прошел год и два месяца с тех пор, как я по-настоящему работал с мячом в последний раз, но сегодня мне показалось, что времени вообще не прошло», – сказал нападающий « » в интервью DAZN.