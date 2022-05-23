«Милан» готов продлить контракт с Ибрагимовичем еще на год. Швед может закончить карьеру и уйти в агенство Райолы

может остаться в еще на один сезон.

Итальянский клуб готов продлить контракт с 40-летним форвардом на год с зарплатой 2,5 млн евро.

Тем не менее существует вероятность, что швед завершит карьеру футболиста. В этом случае он может начать работу в агенстве , который умер в конце апреля.

Ибрагимович забил 8 голов в 23 матчах Серии А и помог «россонери» выиграть чемпионат. Его статистика – здесь.

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