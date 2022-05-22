Златан Ибрагимович: «Посвящаю титул Райоле. Он сказал, что только я могу помочь «Милану» переродиться»

Нападающий высказался о своем будущем.

«Когда «Милан» становился чемпионом в последний раз, я был в команде. Два с половиной года назад я дал обещание и сдержал слово, выиграв скудетто. Многие смеялись, но мы верили в себя и добились успеха.

У меня было много проблем в этом сезоне. Я посвящаю титул , который сказал мне, что только я смогу помочь «Милану» переродиться.

Это мой первый трофей без него. Был ли он последним? Мне нужно хорошо себя чувствовать [чтобы продолжать играть]. Когда я на поле, то знаю, что способен повлиять на игру. Посмотрим, как я буду себя чувствовать, приму решение в ближайшие дни», – сказал 40-летний футболист.

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