Райолу похоронили в Монте-Карло. Холанд, Ибрагимович, Доннарумма и де Лигт были на церемонии прощания

Сегодня в Монте-Карло был похоронен агент Мино Райола.

La Gazzetta dello Sport пишет, что церемония прощания была закрытой – ее посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты.

Так, с Райолой простились нападающий , вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, защитник Маттейс де Лигт и нападающий Эрлинг Холанд. Также церемонию посетил полузащитник Марко Верратти, сотрудничавший с Райолой, но затем сменивший агента.

Райола скончался 30 апреля на 55-м году жизни.