Райолу похоронили в Монте-Карло. Холанд, Ибрагимович, Доннарумма и де Лигт были на церемонии прощания

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Сегодня в Монте-Карло был похоронен агент Мино Райола.

La Gazzetta dello Sport пишет, что церемония прощания была закрытой – ее посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты.

Так, с Райолой простились нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт и нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд. Также церемонию посетил полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, сотрудничавший с Райолой, но затем сменивший агента.

Райола скончался 30 апреля на 55-м году жизни.

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