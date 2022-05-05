Райолу похоронили в Монте-Карло. Холанд, Ибрагимович, Доннарумма и де Лигт были на церемонии прощания

Сегодня в Монте-Карло был похоронен агент Мино Райола.
La Gazzetta dello Sport пишет, что церемония прощания была закрытой – ее посетили члены семьи футбольного агента, его близкие и некоторые клиенты.
Так, с Райолой простились нападающий «Милана» Златан Ибрагимович, вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма, защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт и нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд. Также церемонию посетил полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти, сотрудничавший с Райолой, но затем сменивший агента.
Райола скончался 30 апреля на 55-м году жизни.