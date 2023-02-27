Левандовски не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании. Форвард «Барсы» пропустит около 2 недель из-за травмы бедра

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Кубок Испании травмы Роберт Левандовски Футбол

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски пропустит матч с «Реалом» из-за травмы.

Каталонский клуб сообщил, что у 34-летнего поляка выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра.

Согласно первым прогнозам, игрок пропустит около двух недель, сообщает Relevo.

Таким образом, форвард пропустит игру против «Реала» в полуфинале Кубка Испании, которая состоится 2 марта. Он может вернуться на поле в класико в рамках Ла Лиги – игра пройдет 19 марта.

Добавим, что 5 марта «Барса» примет «Валенсию» в Ла Лиге, а 12-го на выезде сыграет с «Атлетиком». Эти матчи поляк также может пропустить.

В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги Левандовски забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь

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54 комментария

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Avazbek Rasulov
Обамеянг...
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Budabuda
А вот и Кубок просрали. Поздравляю!
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alex savca
Ответ melmi
Проблема не в физиотерапевтах а в ротации . Хави тасует лишь защиту , в атаке и центре поля играют одни и теже лица . Поэтому все проще -загнали , перегрузили , пошли травмы
В Баварии он играл каждый матч. А тут...
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Стопы Зайона
Ответ Арман Бижанов
Какие нагрузки? Хави наоборот часто на тренировках в детсадовские игры дает играть своим игрокам. Если эти игроки не выдерживают догонялки, прятки, крестики-нолики от Хави, то даже не представляю что было бы с ними если бы они тренировались у Тен Хага, который может закрыть игроков на базе и заставляет бегать по 8 км))
«то даже не представляю что было бы с ними если бы они тренировались у Тен Хага, который может закрыть игроков на базе и заставляет бегать по 8 KM»
Они бы начали нормально играть, не ? 🙃
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Vitalik Barbacari
только вчера все гнобили Лёву ))))))
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Alek88
пора вернуть кракена мартина из эспаньола
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harmat
Ответ Владимир Самсонов
Педри. Гави играл вчера
а ну ок по комам видимо ещё и дембеле травмирован?
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dr. cage
Ответ fatei4
Круто! Правый фланг вместо кунде и дембеле - роберто и полукривой торрес, слева тормознутый после травмы фати... так победим! ☹️
Если взять крайние 5-7 сезонов, то у Феррана столько же голов в ворота Реала, сколько и у Левы..
+1
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Арман Бижанов
Ответ Akezhan Kutvarov
Помню были статьи про крутых физиотерапевтов, которых Хави привёл с собой, заменив фиговых которые были при Кумане и других. Итого - Лева, Педри, Дембеле (хотя ему пофиг на физиотерапевтов), недавно Араухо, Фати (тут в голове проблема). Возможно не во врачах дело, а в нагрузках, хотя Барса их себе уменьшила, вылетев со всех турниров. Так как скоро ещё и с кубка вылетит. А там и чемпионат недалеко слить так….
Какие нагрузки? Хави наоборот часто на тренировках в детсадовские игры дает играть своим игрокам. Если эти игроки не выдерживают догонялки, прятки, крестики-нолики от Хави, то даже не представляю что было бы с ними если бы они тренировались у Тен Хага, который может закрыть игроков на базе и заставляет бегать по 8 км))
+1
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svaz
Ответ cektor
Вот и продали Депая
депай сломался
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TNGHT
Когда Реал был в суперкубке без единственного опорника Тучамени, Алабы и еще несколько игроков были аккурат после форсированного восстановления - это нормал. А тут уже "второй состав у барсы, это другое" ))
+3
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+3
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svaz
Ответ melmi
Отпустить Обаму было ошибкой..
его нельзя было оставить, просто из-за того что подвисла регестрация Кунде.
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Стопы Зайона
Ответ predMBAPPE
Чтобы играть в футбол Хави нужно иметь 2 состава минимум, у него же 1 состав и второй чисто для галочки
Что бы играть в футбол, Барселоне для начала нужен главный тренер, а не чисто для галочки.
+4
-1
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Сикарио
Жаль, когда это бревно на поле, Барса играет вдесятером.
+2
-1
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Козявки Терри
чат реала в whatsapp оживился еще сильнее
+1
0
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melmi
Ответ bulldozer
Мдаа, и даже запасного форварда нет. По последним матчам было очевидно, что у Роберта накопилась усталость, что он не вывозит. Но Хави не мог позволить ему пропустить даже один какой-то матч из-за банального отсутствия замены. Забавно, что когда я говорил, что команда просто не может в этом сезоне играть на три фронта, и что жертва ЛЕ - это норма, многие типа тру-фанаты Барселоны меня заминусили.
Отпустить Обаму было ошибкой..
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Стопы Зайона
Ответ predMBAPPE
Причём тут тренер и травмы?
Ну наверное тренер приводит с собой персонал, о Физиотерапевтах слышал ? Интересные ребята, почитай как нибудь про них. Наверное Тренер распределят нагрузки на игрков. Наверное тренер занимается ротацией состава. Ну тренер тут походу не причем, да ?
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Владимир Самсонов
Ответ harmat
а у барсы педри или гави там траамирован вроде не помню кто имено
Педри. Гави играл вчера
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svaz
Ответ bulldozer
Мдаа, и даже запасного форварда нет. По последним матчам было очевидно, что у Роберта накопилась усталость, что он не вывозит. Но Хави не мог позволить ему пропустить даже один какой-то матч из-за банального отсутствия замены. Забавно, что когда я говорил, что команда просто не может в этом сезоне играть на три фронта, и что жертва ЛЕ - это норма, многие типа тру-фанаты Барселоны меня заминусили.
Хави мог вполне вчера дать отдых ему, но с какого то рожна, выпустил двух старичков после интенсивного матча в четверг. Буся вообще еле ползал по полю, зато молодые бальде и Араухо сидели в запасе.
+1
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predMBAPPE
Ответ Akezhan Kutvarov
Помню были статьи про крутых физиотерапевтов, которых Хави привёл с собой, заменив фиговых которые были при Кумане и других. Итого - Лева, Педри, Дембеле (хотя ему пофиг на физиотерапевтов), недавно Араухо, Фати (тут в голове проблема). Возможно не во врачах дело, а в нагрузках, хотя Барса их себе уменьшила, вылетев со всех турниров. Так как скоро ещё и с кубка вылетит. А там и чемпионат недалеко слить так….
Чтобы играть в футбол Хави нужно иметь 2 состава минимум, у него же 1 состав и второй чисто для галочки
+1
-1
0
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melmi
Ответ Akezhan Kutvarov
Помню были статьи про крутых физиотерапевтов, которых Хави привёл с собой, заменив фиговых которые были при Кумане и других. Итого - Лева, Педри, Дембеле (хотя ему пофиг на физиотерапевтов), недавно Араухо, Фати (тут в голове проблема). Возможно не во врачах дело, а в нагрузках, хотя Барса их себе уменьшила, вылетев со всех турниров. Так как скоро ещё и с кубка вылетит. А там и чемпионат недалеко слить так….
Проблема не в физиотерапевтах а в ротации . Хави тасует лишь защиту , в атаке и центре поля играют одни и теже лица . Поэтому все проще -загнали , перегрузили , пошли травмы
+2
0
+2
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fatei4
Круто! Правый фланг вместо кунде и дембеле - роберто и полукривой торрес, слева тормознутый после травмы фати... так победим! ☹️
+1
0
+1
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Стопы Зайона
Ответ bulldozer
Мдаа, и даже запасного форварда нет. По последним матчам было очевидно, что у Роберта накопилась усталость, что он не вывозит. Но Хави не мог позволить ему пропустить даже один какой-то матч из-за банального отсутствия замены. Забавно, что когда я говорил, что команда просто не может в этом сезоне играть на три фронта, и что жертва ЛЕ - это норма, многие типа тру-фанаты Барселоны меня заминусили.
«Тру фанаты» обычно редко тут что либо комментируют. А глоров, которые по каким то непонятным причинам верят в Хави, тут полно.
+3
-3
0
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predMBAPPE
Ответ Дмитрий Сотников
Проход Реала, 100%
Нет, всего лишь 99😎
0
0
0
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predMBAPPE
Ответ Владимир Самсонов
Вот сейчас Хави будет очень жалеть. что Депая отпустили
Атлетико прямо сейчас жалеет что его взяли
+5
0
+5
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