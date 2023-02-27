Левандовски не сыграет с «Реалом» в Кубке Испании. Форвард «Барсы» пропустит около 2 недель из-за травмы бедра

Нападающий «Барселоны» пропустит матч с « » из-за травмы.

Каталонский клуб сообщил, что у 34-летнего поляка выявлено перенапряжение двуглавой мышцы левого бедра.

Согласно первым прогнозам, игрок пропустит около двух недель, сообщает Relevo.

Таким образом, форвард пропустит игру против «Реала» в полуфинале Кубка Испании, которая состоится 2 марта. Он может вернуться на поле в класико в рамках Ла Лиги – игра пройдет 19 марта.

Добавим, что 5 марта «Барса» примет «Валенсию» в Ла Лиге, а 12-го на выезде сыграет с «Атлетиком». Эти матчи поляк также может пропустить.

В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги Левандовски забил 15 голов и отдал 5 результативных передач. Его статистику можно найти здесь.