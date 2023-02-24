Левандовски о вылете «Барсы» из ЛЕ от «МЮ»: «Теперь нужно сконцентрироваться на Ла Лиге и Кубке. Мы верим в Хави»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Хави Ла Лига Кубок Испании Лига Европы УЕФА Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски высказался о вылете «Барселоны» из Лиги Европы.

Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира.

«Это было противостояние уровня Лиги чемпионов. Теперь нужно двигаться дальше, нужно идти шаг за шагом. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживают нас.

Мы верим в Хави. Он добивается прогресса, и мы доверяем ему. Теперь нужно сконцентрироваться на Ла Лиге и Кубке Испании, а в следующем году мы должны вернуться в Лигу чемпионов более сильными», – сказал нападающий «Барселоны».

В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру

Камбэк «МЮ» с «Барсой» за тайм: быстрый гол Фреда и супервыход Антони

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elkorazon01
Ответ GuruFutbola
Теперь то Барса точно не упустит все Испанские трофеи)
Кубок Гампера
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Artyr Dydkin
Барселоне не повезло встретиться с таким МЮ на самой ранней стадии. Обе команды хорошо. Очевидно, что дальше пройдёт 1 команда, а не 2. Барселона играла намного лучше в 1-и тайме, но во 2-м Тен Хег переломил ход встречи. К этому Хави и ко не были готовы. Здесь решил опыт. Хави не смог перестроить игру команды во 2-м тайме, когда надо было что-то противопоставить поменявшемуся МЮ, к сожалению. Вот и все
P.S. А Лёве надо прибавлять. Очень много интересных контратак задушил
P.P.S. Рафинья, Де Йонг и Кристенсен лучшие
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
voka25
А мог играть и забивать в ЛИГЕ Чемпионов играя за Баварию.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
ДЖИН
Рад что Барса слила этот ненужный турнир. Наши задачи кубок короля и ЛаЛига!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Давран Шеркулов
Ответ Шурик Шурик
Я вчера получил огромное наслаждение от матча, впрочем, как и от первой игры. В национальных чемпионатах поддерживаю обе команды, поэтому просто смирился, что кто-то из них вылетит и кайфовал от просмотра. Хави великолепно подготовился к началу матча. Барса уничтожила МЮ в первые 15-20 минут. Тен Хаг не менее гроссмейстерски ответил. Конечно же, Тен Хаг опытнее в этом деле, но зато он проиграл, возможно, главный трофей в своей жизни, отпустив игру с Тоттенхэмом в 2019. Он опытнее Хави и с этим спорить глупо. Отменяет ли это тот факт, что Эрнандес очень перспективный тренер? Конечно же нет. Сейчас Барса выглядит очень неплохо и идет с отрывом в Ла Лиге. Такое ощущение, будто большинство людей сошло с ума и получает энергию только от выплескивания ненависти. Футбол создан, чтобы дарить положительные эмоции, чтобы радоваться за тех, кто победил, а не чтобы гнобить тех, кто проиграл
Барса уничтожила 15-20 в первом тайме, а в ответ почти целый второй тайм съел Барсу))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
евГений
Ответ Pelerin
Если вначале вещаешь про требл, то вылет из группы ЛЧ и потом из первого же раунда плей-офф ЛЕ это явный провал. Кто-то должен отвечать, либо нужно смиренно признать, что Барса сейчас не топ-команда, а летние заявления не более чем инфантилизм ;)
А где Хави говорил про требл?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jvs5t7gcrf
Ответ Юрий Кечко
Я одного не могу понять Вот играли два топа мю и барса У одних тен хаг, у других хави , и о обоих было мнение что они подняли команды на новый уровень , но кто то из них должен был вылететь , то есть другой автоматом сразу физрук ? Или что
👏🏼👏🏼👏🏼
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пароль Логинов
Другие варианты есть что ли
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Ненахов
Барселона в РПЛ бы не затерялась и отмазки одинаковые
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
AAgha
Левандовски очень разочеровает. Мяч останавливает как бревно, пасы открывающемуся партнеру не дает (не видит или не рискует), в одно косание не играет, каждый раз придерживает мяч, поварачивается назад, потом отдает ближнему. Да, много забивает, но как системый игрок очень плох. Если во время развития контратаки мяч попадает к нему, значет контратаке уже не бывать. Надеюсь в следующем сезоне он будет не только забивать
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pelerin
Ответ Юрий Кечко
Я одного не могу понять Вот играли два топа мю и барса У одних тен хаг, у других хави , и о обоих было мнение что они подняли команды на новый уровень , но кто то из них должен был вылететь , то есть другой автоматом сразу физрук ? Или что
Если вначале вещаешь про требл, то вылет из группы ЛЧ и потом из первого же раунда плей-офф ЛЕ это явный провал. Кто-то должен отвечать, либо нужно смиренно признать, что Барса сейчас не топ-команда, а летние заявления не более чем инфантилизм ;)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lindeman
Ответ مختار موسى حاجييف
Хави откровенно не может пока играть против топов, кроме Реала
Хави не может против хорошего прессинга играть
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hasan_072
Ответ Роман
Лещей бы ты точно выхватил. Обычный компьютерный герой.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ Hasan_072
Комментарий удален модератором
Лещей бы ты точно выхватил. Обычный компьютерный герой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sakhib Dagalaev
Ответ Юрий Кечко
Я одного не могу понять Вот играли два топа мю и барса У одних тен хаг, у других хави , и о обоих было мнение что они подняли команды на новый уровень , но кто то из них должен был вылететь , то есть другой автоматом сразу физрук ? Или что
На спортсе все тренеры физруки
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hasan_072
Ответ Роман
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Роман
Ответ Hasan_072
Выздоравливай.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TheFrosty
Теперь нужно сконцентрироваться на Кадисах.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
TAGAY
все критикуют Феррана,Рафа,Роберто.. но люди попросту игнорируют убогую игру Усмана и Левы в топ матчах. у Левы хороший матч в 1 из 8 играх с топ соперниками, Усман вовсе провалил 7 из 7 топ соперниками... ОК РАФ сыграл убого, но где спрос от игроков основы и любимчиков ХАВИ, или обязательно результат должны принести запасные и те кому не верит Хави?! Гави,Педри,Бус,Бальде,Араухо В ТОП матчах не проваливаются но только эти "крутые" парни в лице Усмана и Левы... Хави сам виноват, давая вечно играть Усману и Леве практически всех остальных напов привел не в форме к ФЕВРАЛЮ.. в полузащите из за травм и дисквы уже который матч кроме Пабло никого нет, но даже он не сыграл ни минуты. у Хави беда с ротацией, её вовсе и нет. вот и вылет, игру было усилить некем либо запасные не в игровых кондициях из за малого количества минут(и то выходили чтоб удержать победный счет).
мне самому хочется гнобить Рафа и РОберто но когда игроки основы проваливают критиковать запасных... тупо и глупо!
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Шурик Шурик
Я вчера получил огромное наслаждение от матча, впрочем, как и от первой игры. В национальных чемпионатах поддерживаю обе команды, поэтому просто смирился, что кто-то из них вылетит и кайфовал от просмотра. Хави великолепно подготовился к началу матча. Барса уничтожила МЮ в первые 15-20 минут. Тен Хаг не менее гроссмейстерски ответил. Конечно же, Тен Хаг опытнее в этом деле, но зато он проиграл, возможно, главный трофей в своей жизни, отпустив игру с Тоттенхэмом в 2019. Он опытнее Хави и с этим спорить глупо. Отменяет ли это тот факт, что Эрнандес очень перспективный тренер? Конечно же нет. Сейчас Барса выглядит очень неплохо и идет с отрывом в Ла Лиге. Такое ощущение, будто большинство людей сошло с ума и получает энергию только от выплескивания ненависти. Футбол создан, чтобы дарить положительные эмоции, чтобы радоваться за тех, кто победил, а не чтобы гнобить тех, кто проиграл
Я понимаю просто было бы как в том году , вылет от условного Айнтрахта, хейт был бы заслужен , но играли с Манчестером который выше явно среднего уровня лиги Европы , команда уровня плей офф лч, но пишут что Хави не уровень лиги Европы ..
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акира_1
Ответ Юрий Кечко
Да мне срать на Барселону дурачок , я выше описал почему я не могу понять эту логику)))
А значит просто местный затрод. это все меняет. 😀
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rbl11mci
Ответ Somik-1
А что это меняет? Атлетико также периодически чемпионство цепляет, но в Европе также безуспешны. Но если ла лига придел ваших мечтаний, то радуйтесь этому конечно.
Атлетико также периодически чемпионство цепляет

сравнил млин 2 чемпионства за период (1990-2020) и 2 условных чемпионства за несколько лет работы, тем более полных сезонов работы с клубом

правда, и АТМ можно сравнить с Наполи или Ромой, с которыми поди возьми чашку раз в 10-15 лет еще)))))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Шурик Шурик
Ответ Юрий Кечко
Я одного не могу понять Вот играли два топа мю и барса У одних тен хаг, у других хави , и о обоих было мнение что они подняли команды на новый уровень , но кто то из них должен был вылететь , то есть другой автоматом сразу физрук ? Или что
Я вчера получил огромное наслаждение от матча, впрочем, как и от первой игры. В национальных чемпионатах поддерживаю обе команды, поэтому просто смирился, что кто-то из них вылетит и кайфовал от просмотра.
Хави великолепно подготовился к началу матча. Барса уничтожила МЮ в первые 15-20 минут. Тен Хаг не менее гроссмейстерски ответил. Конечно же, Тен Хаг опытнее в этом деле, но зато он проиграл, возможно, главный трофей в своей жизни, отпустив игру с Тоттенхэмом в 2019. Он опытнее Хави и с этим спорить глупо. Отменяет ли это тот факт, что Эрнандес очень перспективный тренер? Конечно же нет. Сейчас Барса выглядит очень неплохо и идет с отрывом в Ла Лиге.
Такое ощущение, будто большинство людей сошло с ума и получает энергию только от выплескивания ненависти. Футбол создан, чтобы дарить положительные эмоции, чтобы радоваться за тех, кто победил, а не чтобы гнобить тех, кто проиграл
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
VERBLYUD
Ответ Адепт Суперлиги
Где ты был в 2022, когда весь спортс хейтил Месси и не понимал, почему Левандовски продинамили?
Одним из первых писал хейтерские комменты в адрес Месси.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Юрий Кечко
Ответ Акира_1
А ты кто? Местный каталонский затрод? 😀
Да мне срать на Барселону дурачок , я выше описал почему я не могу понять эту логику)))
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий