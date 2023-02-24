Левандовски о вылете «Барсы» из ЛЕ от «МЮ»: «Теперь нужно сконцентрироваться на Ла Лиге и Кубке. Мы верим в Хави»
Роберт Левандовски высказался о вылете «Барселоны» из Лиги Европы.
Вчера каталонский клуб проиграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира.
«Это было противостояние уровня Лиги чемпионов. Теперь нужно двигаться дальше, нужно идти шаг за шагом. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживают нас.
Мы верим в Хави. Он добивается прогресса, и мы доверяем ему. Теперь нужно сконцентрироваться на Ла Лиге и Кубке Испании, а в следующем году мы должны вернуться в Лигу чемпионов более сильными», – сказал нападающий «Барселоны».
В этот раз «МЮ» сыграл с «Барсой» еще смелее. Замены Тен Хага и магия Бруну перевернули игру
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P.S. А Лёве надо прибавлять. Очень много интересных контратак задушил
P.P.S. Рафинья, Де Йонг и Кристенсен лучшие
мне самому хочется гнобить Рафа и РОберто но когда игроки основы проваливают критиковать запасных... тупо и глупо!
сравнил млин 2 чемпионства за период (1990-2020) и 2 условных чемпионства за несколько лет работы, тем более полных сезонов работы с клубом
правда, и АТМ можно сравнить с Наполи или Ромой, с которыми поди возьми чашку раз в 10-15 лет еще)))))
Хави великолепно подготовился к началу матча. Барса уничтожила МЮ в первые 15-20 минут. Тен Хаг не менее гроссмейстерски ответил. Конечно же, Тен Хаг опытнее в этом деле, но зато он проиграл, возможно, главный трофей в своей жизни, отпустив игру с Тоттенхэмом в 2019. Он опытнее Хави и с этим спорить глупо. Отменяет ли это тот факт, что Эрнандес очень перспективный тренер? Конечно же нет. Сейчас Барса выглядит очень неплохо и идет с отрывом в Ла Лиге.
Такое ощущение, будто большинство людей сошло с ума и получает энергию только от выплескивания ненависти. Футбол создан, чтобы дарить положительные эмоции, чтобы радоваться за тех, кто победил, а не чтобы гнобить тех, кто проиграл