Левандовски о вылете «Барсы» из ЛЕ от «МЮ»: «Теперь нужно сконцентрироваться на Ла Лиге и Кубке. Мы верим в Хави»

высказался о вылете «Барселоны» из .

Вчера каталонский клуб проиграл « » со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы и вылетел из турнира.

«Это было противостояние уровня Лиги чемпионов. Теперь нужно двигаться дальше, нужно идти шаг за шагом. Хочу поблагодарить болельщиков за то, что они всегда поддерживают нас.

Мы верим в Хави. Он добивается прогресса, и мы доверяем ему. Теперь нужно сконцентрироваться на и Кубке Испании, а в следующем году мы должны вернуться в Лигу чемпионов более сильными», – сказал нападающий «Барселоны».

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