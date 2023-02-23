Алаба выбыл на месяц перед матчами «Реала» с «Атлетико» и «Барсой», Родриго – на 10 дней
Давид Алаба и Родриго Гоэс пропустят ближайшие матчи «Реала».
Оба футболиста получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2) – Алаба был заменен на 27-й минуте, а Родриго – на 81-й.
Пресс-служба «Реала» сообщила, что у Давида диагностировано повреждение дистального прикрепления сухожилия бицепса правой ноги. У Родриго выявлена травма грушевидной мышцы.
Как пишет El Chiringuito TV, Алабе на восстановление потребуется примерно месяц, а Родриго – около 10 дней.
25 февраля «Реал» сыграет с «Атлетико», а 2 марта – с «Барселоной». Таким образом, Алаба и Родриго, скорее всего, не помогут «Мадриду» в этих матчах.
Статистику 30-летнего защитника, который уже пропускал около месяца из-за мышечной травмы в этом сезоне, можно найти здесь. Показатели 22-летнего вингера доступны тут.
Бррр, как представил, аж передёрнуло. А Куртуа и вовсе инфаркт бы схватил.
Верной дорогой...
👍👍👍👍👌👌