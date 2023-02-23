Алаба выбыл на месяц перед матчами «Реала» с «Атлетико» и «Барсой», Родриго – на 10 дней

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Атлетико Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Давид Алаба Родриго Гоэс Футбол

Давид Алаба и Родриго Гоэс пропустят ближайшие матчи «Реала».

Оба футболиста получили травмы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» (5:2) – Алаба был заменен на 27-й минуте, а Родриго – на 81-й.

Пресс-служба «Реала» сообщила, что у Давида диагностировано повреждение дистального прикрепления сухожилия бицепса правой ноги. У Родриго выявлена травма грушевидной мышцы.

Как пишет El Chiringuito TV, Алабе на восстановление потребуется примерно месяц, а Родриго – около 10 дней.

25 февраля «Реал» сыграет с «Атлетико», а 2 марта – с «Барселоной». Таким образом, Алаба и Родриго, скорее всего, не помогут «Мадриду» в этих матчах.

Статистику 30-летнего защитника, который уже пропускал около месяца из-за мышечной травмы в этом сезоне, можно найти здесь. Показатели 22-летнего вингера доступны тут.

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23 комментария

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бек саидов
Да не страшно. Главное, чтобы Лаос Мансано и Эрнандес Эрнандес были живы здоровы.
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xDe xDe
Ответ Бестрофейник 19/20
Толстого в защиту!
На ворота же)
Бррр, как представил, аж передёрнуло. А Куртуа и вовсе инфаркт бы схватил.
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Ansu Fati
Ответ Бестрофейник 19/20
Толстого в защиту!
По традиции на раму))
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vladosthebest
Спасибо дальновидности руководства за то что скамейки просто нет у Реала как таковой. Что будет если вылетит Вини или Бензема, страшно представить
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Mustang Shelby
Очень жаль, надеялся что травма у алабы не серьёзная, и родриго тоже. Вместо них теперь будут играть камавингва или начо, асенсио
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Filipp Gorski
Да Реалу думаю пофиг они уже привыкли без адекватной скамейки играть
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Андрей Хенто
Ответ Arthurino
И Рюди, и Милитао намного комфортнее себя чувствуют в паре с Алабой, австриец отлично справляется с ролью заводилы и лидера в защите. Без него все равно будет сложно. Посмотрим, как Анчи поступит с левым флангом, думаю с Атлетико выйдет Начо, а с Барсой вполне может и Кама туда выйти, учитывая скорости вингеров каталонцев. А вот Родриго да, пашет много, может на индивидуальном мастерстве решить исход, его точно будет не хватать
Полностью разделяю Ваше мнение.
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Arthurino
Ответ Андрей Хенто
Если без Алабы Мадрид научился играть, а вот без Родриго будет сложно. Да, он не всегда на первых ролях, не хватает ему порой стабильности, но в таких больших матчах, он всегда хорош. Скорейшего им возвращения на поле!
И Рюди, и Милитао намного комфортнее себя чувствуют в паре с Алабой, австриец отлично справляется с ролью заводилы и лидера в защите. Без него все равно будет сложно. Посмотрим, как Анчи поступит с левым флангом, думаю с Атлетико выйдет Начо, а с Барсой вполне может и Кама туда выйти, учитывая скорости вингеров каталонцев. А вот Родриго да, пашет много, может на индивидуальном мастерстве решить исход, его точно будет не хватать
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hedgehog111
Ответ Андрей Хенто
Радоваться чьим-то травмам последнее дело. Неужели после всех тех лет и побед, которые ковал вместе Алаба с Баварией Вы его так не любите, из-за того, что он ушёл в Мадрид?
не травмам, камень! а отсутствием костяка у риала 🤣
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Андрей Хенто
Ответ hedgehog111
отличная новость, тем более на праздник)) 👍👍👍👍👌👌
Радоваться чьим-то травмам последнее дело. Неужели после всех тех лет и побед, которые ковал вместе Алаба с Баварией Вы его так не любите, из-за того, что он ушёл в Мадрид?
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The Evil Within
Напомним, зимние трансферы команде из 15 человек были не нужны. Какие-то там Канселы в аренду и прочие, зачем, когда есть такая глубина состава для борьбы в трёх турнирах.
Верной дорогой...
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hedgehog111
отличная новость, тем более на праздник))
👍👍👍👍👌👌
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Бестрофейник 19/20
Ответ V@d!m
на скамейке в самой важной части сезона будут сидеть сплошь игроки Кастильи и Азар...
Толстого в защиту!
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Низом Хурсанов
Ответ Михаил Шаповалов
Алаба – очень плохо, Родриго – шанс для Марко.
Начо будет даже лучше на его позиции. Родриго благо есть с кем заменить: Марко, Федя
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Михаил Шаповалов
Алаба – очень плохо, Родриго – шанс для Марко.
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Оливер Кан удаляет Роберту
Винисиус растопчет обоих
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HI MARS
Время Асенсио и его дальних ударов
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Азиз Ибодуллаев
Ну вот и твой выход, Начо!
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Андрей Хенто
Если без Алабы Мадрид научился играть, а вот без Родриго будет сложно. Да, он не всегда на первых ролях, не хватает ему порой стабильности, но в таких больших матчах, он всегда хорош. Скорейшего им возвращения на поле!
+16
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белошип
Серьёзные потери
+1
-4
-3
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Александр Граф
Скорейшего выздоровления
+14
-1
+13
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udiekemen
Огромный минус🙁
+10
-1
+9
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V@d!m
на скамейке в самой важной части сезона будут сидеть сплошь игроки Кастильи и Азар...
+42
0
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