быстрее всех после Криштиану Роналду забил 15 голов в .

В матче 22-го тура 34-летний футболист «Барселоны» поразил ворота « » (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.

Поляк добрался до отметки в 15 мячей за 19 игр в чемпионате Испании. В XXI веке лишь забивал столько быстрее – за 17 игр в составе « » в сезоне-2009/10.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Кадис». 2:0 – Серджи Роберто и Левандовски забили. Онлайн-трансляция