Лишь Роналду быстрее Левандовского забил 15 голов в Ла Лиге в XXI веке – за 17 игр против 19
Роберт Левандовски быстрее всех после Криштиану Роналду забил 15 голов в Ла Лиге.
В матче 22-го тура 34-летний футболист «Барселоны» поразил ворота «Кадиса» (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.
Поляк добрался до отметки в 15 мячей за 19 игр в чемпионате Испании. В XXI веке лишь Криштиану Роналду забивал столько быстрее – за 17 игр в составе «Реала» в сезоне-2009/10.
Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.
«Барселона» – «Кадис». 2:0 – Серджи Роберто и Левандовски забили. Онлайн-трансляция
так же как и с барсой в 15, и атлетико в 16))
клоун, хватит искать форточку
Но все равно отличный результат !
Надо продолжать )