Лишь Роналду быстрее Левандовского забил 15 голов в Ла Лиге в XXI веке – за 17 игр против 19

Теги Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Ла Лига рейтинги Кадис Роберт Левандовски Футбол

Роберт Левандовски быстрее всех после Криштиану Роналду забил 15 голов в Ла Лиге.

В матче 22-го тура 34-летний футболист «Барселоны» поразил ворота «Кадиса» (2:0, перерыв) на 1-й добавленной к первому тайму минуте.

Поляк добрался до отметки в 15 мячей за 19 игр в чемпионате Испании. В XXI веке лишь Криштиану Роналду забивал столько быстрее – за 17 игр в составе «Реала» в сезоне-2009/10.

Подробно со статистикой Левандовского можно ознакомиться здесь.

«Барселона» – «Кадис». 2:0 – Серджи Роберто и Левандовски забили. Онлайн-трансляция

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25 комментариев

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Pertinax Gandi
Потопу, что Роналду великий, а Левандовский всего лишь выдающийся.
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evil
Ответ Holy Diver
А из заднеприводных, получается, ты первым отметился на ветке.
Ню ню, маня, не надо слёз
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ArdaTuran
Ответ Кирилл
Если бы Лева чуть лучше реализовывал бы свои моменты, то и раньше побил бы ) Но все равно отличный результат ! Надо продолжать )
Если бы у бабушки был дедушкин, то она стала бы дедушкой.
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Александр Быков
Ответ Александра Александрова
Левандовский не играл в кубках кашшаи с ручным судейским корпусом , одна лига чемпионов 2020 выигранная без судейской дичи > все кубки кашшаи Реала или даже покер , первому судейскому за Боруссию в полуфинале лиги чемпионов чего только стоит !
Ручной судейский корпус сейчас будут наказывать за взятки
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Holy Diver
Ответ evil
Из натуралов, получается, Левандовски первый
А из заднеприводных, получается, ты первым отметился на ветке.
+5
-5
0
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Ibragim Mejidow
Ответ SWAGG
Роналду это сделал на фланге, когда на стату поляка играет вся команда)
А на кого команда Роналду тогда играла, интересно...
+2
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Tutto Putto
Ответ Любезный Коссутий
тогда терпи. твоими темпами, году к 27-му наберешь 😁
хахаха
0
0
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evil
Из натуралов, получается, Левандовски первый
+9
-8
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Sevuska
Зашёл на ветку , а тут Александра Александровна Горячкина против статы Рона опять сопли пузырит 😆😆😆
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Манюшный
Ответ SWAGG
Роналду это сделал на фланге, когда на стату поляка играет вся команда)
Ой вот не надо тут угрожать своими «флангами» с таким акцентом как будто он ЦЗ играл. Бензема весь свой третий десяток посвятил играя на португальского пылесоса.
+2
-1
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Любезный Коссутий
Ответ Tutto Putto
Ну братан писать фигню тоже не хорошо
тогда терпи. твоими темпами, году к 27-му наберешь 😁
0
-1
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Нарлс Бакли
Ответ Александра Александрова
Только Левандовский это сделал в преклонном возрасте , а Кринжуха переходил типо на пике ) Левандовский сильнее кринжа , вот на кого нужно было делать ставку ) конечно Кашшаи еще более 100% вариант ))
Аргентинские сектанты всё фантазируют 🙈
+12
-3
+9
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SWAGG
Ответ Александра Александрова
Левандовский не играл в кубках кашшаи с ручным судейским корпусом , одна лига чемпионов 2020 выигранная без судейской дичи > все кубки кашшаи Реала или даже покер , первому судейскому за Боруссию в полуфинале лиги чемпионов чего только стоит !
😅🤣 в 19 с включеным варом видимо тоже против ливера засудили))
так же как и с барсой в 15, и атлетико в 16))
клоун, хватит искать форточку
+3
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Александра Александрова
Ответ SWAGG
Роналду это сделал на фланге, когда на стату поляка играет вся команда)
Реал и играл как раз на статистику Роналду и проигрывал ла лигу каждый год ))) а в лиге чемпионов целый отряд судей боролся за титулы Реала ))) Левандовский сильнее, выносливее работоспособное , больше бегает и работает на команду и у него лучший процент реализации, в тот реал он как литой бы встал )
+2
-7
-5
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Александра Александрова
Только Левандовский это сделал в преклонном возрасте , а Кринжуха переходил типо на пике ) Левандовский сильнее кринжа , вот на кого нужно было делать ставку ) конечно Кашшаи еще более 100% вариант ))
+6
-9
-3
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Александра Александрова
Ответ SWAGG
Левандовски до ЛЧ2020 на протяжении 5 лет позорился в плове)
Левандовский не играл в кубках кашшаи с ручным судейским корпусом , одна лига чемпионов 2020 выигранная без судейской дичи > все кубки кашшаи Реала или даже покер , первому судейскому за Боруссию в полуфинале лиги чемпионов чего только стоит !
+7
-6
+1
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SWAGG
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
Левандовски до ЛЧ2020 на протяжении 5 лет позорился в плове)
+2
-6
-4
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Tutto Putto
Ответ Любезный Коссутий
клянчить плюсы нехорошо. спойлер: набери 200 комментов - сможешь минусовать
Ну братан писать фигню тоже не хорошо
+2
-5
-3
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Любезный Коссутий
Ответ Tutto Putto
Поставьте пожалуйста плюсы чтобы я мог минусовать Doljuna, Имя фамилия итд. За благое дело
клянчить плюсы нехорошо. спойлер: набери 200 комментов - сможешь минусовать
+4
-4
0
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Александра Александрова
Ответ SWAGG
Роналду это сделал на фланге, когда на стату поляка играет вся команда)
Комментарий удален
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SWAGG
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
Роналду это сделал на фланге, когда на стату поляка играет вся команда)
+49
-15
+34
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Александр Быков
Ответ Александра Александрова
Комментарий удален пользователем
Просто потеряйся, пожалуйста
+17
-9
+8
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Tutto Putto
Поставьте пожалуйста плюсы чтобы я мог минусовать Doljuna, Имя фамилия итд. За благое дело
+9
-16
-7
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Кирилл
Если бы Лева чуть лучше реализовывал бы свои моменты, то и раньше побил бы )

Но все равно отличный результат !
Надо продолжать )
+13
-7
+6
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Александра Александрова
Комментарий удален
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