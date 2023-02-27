У Мбаппе 9 из 10 от L’Équipe после 3:0 с «Марселем». Месси получил 8 баллов

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция рейтинги Данилу Перейра Маркиньос Марко Верратти Преснель Кимпембе Килиан Мбаппе Фабиан Руис Норди Мукиеле Джанлуиджи Доннарумма Витинья Нуну Мендеш Футбол

Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем» (3:0).

Лучшую оценку в составе парижан получил нападающий Килиан Мбаппе, который в этой игре сделал дубль и отдал голевую передачу. У него 9 баллов из 10.

У Лионеля Месси, который сделал две голевые передачи и забил один мяч, а также у Нуну Мендеша и Маркиньоса по 8 баллов.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Норди Мукиеле, а также полузащитники Витинья, Фабиан Руис и Марко Верратти получили по 7 баллов. У защитников Данилу Перейры и Серхио Рамоса – по 6 баллов.

Защитник Преснель Кимпембе, покинувший поле на 16-й минуте из-за травмы, остался без оценки.

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38 комментариев

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С бодуна
Лягушатники наобум ставят оценки,вот Sofascore по статистическим данным поставила ему 9.3 ,лучший игрок матча.
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Carlos
Ответ Блуждающий странник
Так если брать все действия, то их у Месси больше. Показатели Мбаппе в обороне - 0 перехватов и 0 отборов. Месси два отбора. Мбаппе один созданный голевой момент, у Месси три созданных голевых момента. Больше ключевых передач, больше выигранных единоборств. Чисто статистически не объяснить почему у Мбаппе оценка выше
Тоже верно
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Назар Игорь
Ответ 2882
И безусловно не тянет на уровень Месси, лет 5-10 назад. Сейчас все-таки Месси 35. И если выбирать, вокруг кого строить команду, ты бы кого выбрал?
Только Месси, он ещë пару сезонов будет на уровне. Мбаппе слишком любит себя и деньги.
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bam bam
Ответ Александр Шадруноф
я как болельщик месси, считаю что в данном матче мбаппе чуть больше влиял на результат, да и по факту победный гол тоже его. первый ассист месси он был технически не очень сложный покатил на свободное пространство. а вот второй ассист месси можно сравнивать по сложности с тем как мбаппе на пустые выкатил месси. правда месси в данном голе ловко обманул защитников и отличный спринт выдал чтоб к возможность такого паса появилась. жалко что оба не забили еще по одному верному моменту, месси с правой и мбаппе с выходом лажанул. а так матч был крутой. и почему то при просмотре появилась мысль что реально неймар как то отходит на второй план. уже не первый матч без него как то более целостно выглядит и атака и связка месси мбаппе. месси не ищет лишний раз неймара на поле и мбаппе тоже больше рывков делает под пасы, потому что понимает больше не кому отдавать и предлагает себя чаще.
Неймара тупо сливают , такое ощущение.
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Nick
Ответ Сергей Котов
во всех изданиях у Месси оценка выше.. во многих изданиях написана статистика игроков. так вот Месси совершил намного больше отборов и прессинг действий чем Мбаппе. разгонял атаки лучше чем Мбаппе. сделал два ассиста и забил гол.. но в итоге Мбаппе почему то оказался лучшим. и тут оказался пешеходом. мистика или вмешательство макрона?
Просто оценки любой газеты - это мнение одного-двух журналистов, основанное не на фактах или статистике, а на субъективном впечатлении от матча, вдобавок замешанном на личных симпатиях и антипатиях.
Просто представь, что оценки поставит кто-то вроде Пирса Моргана. Уровень компетенции тот же.
Sports эту ерунду тиражирует только из-за хайпа.
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atomio
Очередной гениальный ассист от Месси. Португальская прима таких никогда в жизни не делал, потому что не умеет.
+1
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Сергей Котов
во всех изданиях у Месси оценка выше.. во многих изданиях написана статистика игроков. так вот Месси совершил намного больше отборов и прессинг действий чем Мбаппе. разгонял атаки лучше чем Мбаппе. сделал два ассиста и забил гол.. но в итоге Мбаппе почему то оказался лучшим. и тут оказался пешеходом. мистика или вмешательство макрона?
+4
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+4
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2882
Ответ Назар Игорь
Французские СМИ упорно декларируют Мбаппе лучшим в мире. Он пока одного уровня с Левандовски, Осименом, Холанном, и безусловно не тянет на уровень Месси.
И безусловно не тянет на уровень Месси, лет 5-10 назад. Сейчас все-таки Месси 35. И если выбирать, вокруг кого строить команду, ты бы кого выбрал?
+1
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2882
Ответ Footballeur
Мбаппе реально лучший в ПСЖ, какие вам еще нужны оценки? Если ставите этот факт под сомнение, то у меня для вас плохие новости.
Ты в курсе, что шизофреник никогда не признает, что он шизофреник, в период обострения.Если ты считаешь оценочное суждение фактом, а всех имеющих другую точку зрения записываешь в обладатели плохих новостей, то возможно стоит и самому поискать плохие новости в зеркале.
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Antokoff
Ответ Silent Mode
Если псж проигрывает марселю, то виноват Месси. Если псж выигрывает марсель и Месси неплохо отыграл, то Месси пешеход и мбаппе лучший игрок. Главное не перепутать
Обыгрывает. Выиграть можно и Марсель в карты у владельца Марселя, например. Но на поле – обыграть.

По существу добавлять не буду, спорить с разоблачением двойных стандартов смысл.
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2882
Ответ cektor
почему оценки пишут только из франции и только про Месси и Ко ?))
Это лучше, чем раньше. Раньше писали про каждый незабитый штрафной Роналду. Был тут у новостников такой тренд.
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Блуждающий странник
Ответ Carlos
Наверное потому что в матче 90 минут И всю игру надо что то делать Как то один говорил как считают, берут все действия , а не только результативные Может кто то знает подробнее
Так если брать все действия, то их у Месси больше. Показатели Мбаппе в обороне - 0 перехватов и 0 отборов. Месси два отбора. Мбаппе один созданный голевой момент, у Месси три созданных голевых момента. Больше ключевых передач, больше выигранных единоборств. Чисто статистически не объяснить почему у Мбаппе оценка выше
+1
-1
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Scorpion
Ответ bam bam
не понимаю , у Месси 2 ассиста и 1 гол. что этому у чуваку надо сделать , что бы ему оценки ставили как обычным смертным ?
Он же не француз
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Ответ Zidan GOAT
По факту все 3 гола огромная заслуга Мбаппе Сумасшедший рывок и открывание на первый гол, ассист вырезанный на пустые ворота при 2м голе, и топовая реализация ударом слёта при 3м голе Но фанаты пешехода будут негодовать )
Ну или с другой стороны смотрим - 2 паса на выход один на один и великолепное открывание из-за спин кучи защитников. Пиши еще :)
+2
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Barsa! bolshe chem klub
Ответ bam bam
не понимаю , у Месси 2 ассиста и 1 гол. что этому у чуваку надо сделать , что бы ему оценки ставили как обычным смертным ?
этому чуваку чтоб получить бал выше нужно быть не Месси...

приучил всех Лео что забить гол и отдать две голевые это для него обычная история...
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Айлин 1990
Ответ Zidan GOAT
По факту все 3 гола огромная заслуга Мбаппе Сумасшедший рывок и открывание на первый гол, ассист вырезанный на пустые ворота при 2м голе, и топовая реализация ударом слёта при 3м голе Но фанаты пешехода будут негодовать )
Зидан > Кокорин.

В первом голе, если Месси не сделал бы ассист был бы гол??)))
в 3 голе если Месси не сделал бы ассист черпаком был бы гол???)))
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Александр Шадруноф
Ответ bam bam
в том что ассист это никак не меньше года в понимании футбол. потому как ассист это априори наличие года. поэтому у обоих 3 очка по системе гол +пасс . задумайся , ассист это не 50/50, ассист это 100 результат. поэтому нельзя говорить что гол важнее ассиста. а игру , индивидуально , Мбаппе я не бы не поставил выше Месси, просто потому что у Мбаппе плохо все, кроме скорости , но скорость это молодость. вот и выходит , я не понимаю почему у одного 9 , а у второго 8.
я как болельщик месси, считаю что в данном матче мбаппе чуть больше влиял на результат, да и по факту победный гол тоже его. первый ассист месси он был технически не очень сложный покатил на свободное пространство. а вот второй ассист месси можно сравнивать по сложности с тем как мбаппе на пустые выкатил месси. правда месси в данном голе ловко обманул защитников и отличный спринт выдал чтоб к возможность такого паса появилась. жалко что оба не забили еще по одному верному моменту, месси с правой и мбаппе с выходом лажанул. а так матч был крутой. и почему то при просмотре появилась мысль что реально неймар как то отходит на второй план. уже не первый матч без него как то более целостно выглядит и атака и связка месси мбаппе. месси не ищет лишний раз неймара на поле и мбаппе тоже больше рывков делает под пасы, потому что понимает больше не кому отдавать и предлагает себя чаще.
0
0
0
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Footballeur
Ответ bam bam
в том что ассист это никак не меньше года в понимании футбол. потому как ассист это априори наличие года. поэтому у обоих 3 очка по системе гол +пасс . задумайся , ассист это не 50/50, ассист это 100 результат. поэтому нельзя говорить что гол важнее ассиста. а игру , индивидуально , Мбаппе я не бы не поставил выше Месси, просто потому что у Мбаппе плохо все, кроме скорости , но скорость это молодость. вот и выходит , я не понимаю почему у одного 9 , а у второго 8.
Чувак, тебе нужно лечиться, ты болеешь мессизависимостью.
0
-2
-2
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Назар Игорь
Французские СМИ упорно декларируют Мбаппе лучшим в мире. Он пока одного уровня с Левандовски, Осименом, Холанном, и безусловно не тянет на уровень Месси.
+4
-4
0
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Footballeur
Мбаппе реально лучший в ПСЖ, какие вам еще нужны оценки? Если ставите этот факт под сомнение, то у меня для вас плохие новости.
+3
-3
0
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Silent Mode
Ответ Carlos
А кто по твоему на 10 наиграл например?
В том матче никто на 9 не наиграл, ибо : мбаппе не было видно до 70 минуты; ди Мария проигрывал свой фланг после 2 гола; Месси привёз в моменте с команом, когда первый отобрал мяч и держал в ногах слишком долго.
+2
0
+2
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bam bam
Ответ Мельников Михаил
А у Мбаппе 2 гола и 1 ассист. В чем диссонанс в этом?
в том что ассист это никак не меньше года в понимании футбол. потому как ассист это априори наличие года. поэтому у обоих 3 очка по системе гол +пасс . задумайся , ассист это не 50/50, ассист это 100 результат. поэтому нельзя говорить что гол важнее ассиста. а игру , индивидуально , Мбаппе я не бы не поставил выше Месси, просто потому что у Мбаппе плохо все, кроме скорости , но скорость это молодость. вот и выходит , я не понимаю почему у одного 9 , а у второго 8.
+5
-5
0
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Silent Mode
Если псж проигрывает марселю, то виноват Месси. Если псж выигрывает марсель и Месси неплохо отыграл, то Месси пешеход и мбаппе лучший игрок. Главное не перепутать
+22
-7
+15
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Carlos
Ответ Silent Mode
Ну тогда у мбаппе в матче с аргами должна быть максимум 8
А кто по твоему на 10 наиграл например?
0
0
0
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Мельников Михаил
Ответ bam bam
не понимаю , у Месси 2 ассиста и 1 гол. что этому у чуваку надо сделать , что бы ему оценки ставили как обычным смертным ?
А у Мбаппе 2 гола и 1 ассист. В чем диссонанс в этом?
+4
-3
+1
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