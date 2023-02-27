У Мбаппе 9 из 10 от L’Équipe после 3:0 с «Марселем». Месси получил 8 баллов
Французская газета L’Équipe оценила игроков «ПСЖ» после матча с «Марселем» (3:0).
Лучшую оценку в составе парижан получил нападающий Килиан Мбаппе, который в этой игре сделал дубль и отдал голевую передачу. У него 9 баллов из 10.
У Лионеля Месси, который сделал две голевые передачи и забил один мяч, а также у Нуну Мендеша и Маркиньоса по 8 баллов.
Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Норди Мукиеле, а также полузащитники Витинья, Фабиан Руис и Марко Верратти получили по 7 баллов. У защитников Данилу Перейры и Серхио Рамоса – по 6 баллов.
Защитник Преснель Кимпембе, покинувший поле на 16-й минуте из-за травмы, остался без оценки.
Просто представь, что оценки поставит кто-то вроде Пирса Моргана. Уровень компетенции тот же.
Sports эту ерунду тиражирует только из-за хайпа.
По существу добавлять не буду, спорить с разоблачением двойных стандартов смысл.
приучил всех Лео что забить гол и отдать две голевые это для него обычная история...
В первом голе, если Месси не сделал бы ассист был бы гол??)))
в 3 голе если Месси не сделал бы ассист черпаком был бы гол???)))