У Мбаппе 9 из 10 от L’Équipe после 3:0 с «Марселем». Месси получил 8 баллов

Французская газета L’Équipe оценила игроков « » после матча с « » (3:0).

Лучшую оценку в составе парижан получил нападающий , который в этой игре сделал дубль и отдал голевую передачу. У него 9 баллов из 10.

У Лионеля Месси, который сделал две голевые передачи и забил один мяч, а также у и по 8 баллов.

Вратарь Джанлуиджи Доннарумма, защитник Норди Мукиеле, а также полузащитники Витинья, Фабиан Руис и Марко Верратти получили по 7 баллов. У защитников Данилу Перейры и Серхио Рамоса – по 6 баллов.

Защитник Преснель Кимпембе, покинувший поле на 16-й минуте из-за травмы, остался без оценки.