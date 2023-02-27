Кимпембе выбыл до конца сезона. Защитник «ПСЖ» получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция травмы Кристоф Гальтье Преснель Кимпембе Футбол

Преснель Кимпембе не сыграет до конца сезона.

В матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя», завершившегося со счетом 3:0 в пользу парижан, защитник «ПСЖ» получил тяжелое повреждение на 16-й минуте. Кимпембе не смог покинуть поле самостоятельно и был транспортирован за его пределы на носилках.

«К сожалению, Кимпембе получил серьезную травму и будет недоступен до конца сезона. У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии, мы думаем, что это серьезно», – сказал главный тренер «ПСЖ» Кристоф Гальтье в эфире Prime Video после матча.

8 комментариев

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Александр Киричев
Ответ Александр Киричев
у боруссии не буде холана и повара, такчто шанси 50/60
опять эти Хейтеры нарисовались заминусовали дельное мнение
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Александр Киричев
Ответ blaugrano
Здоровья. Только восстановился от ноябрьской травмы и тут такое.
что ты ж под этой веткой сидишь? тебя под родной ищут, выжидают
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Абдул Абакаев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Всё, с Баварией шансов 0
ставь хату тогда!
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blaugrano
Здоровья. Только восстановился от ноябрьской травмы и тут такое.
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Абдул Абакаев
он итак весь сезон не играл. жаль парня, хроником уже становится
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Александр Киричев
Ответ Сижу на факсах Барселоны
Всё, с Баварией шансов 0
у боруссии не буде холана и повара, такчто шанси 50/60
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-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сижу на факсах Барселоны
Всё, с Баварией шансов 0
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Direct free kick
У команды 2 ЦЗ осталось Маркиньос и Рамос + опорник Данилу Перейра может сыграть там. Хотя если что туда можно поставить мессика, благо рост позволяет
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-2
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