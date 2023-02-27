Кимпембе выбыл до конца сезона. Защитник «ПСЖ» получил травму ахиллова сухожилия в матче с «Марселем»

не сыграет до конца сезона.

В матче 25-го тура Лиги 1 против « », завершившегося со счетом 3:0 в пользу парижан, защитник «ПСЖ» получил тяжелое повреждение на 16-й минуте. Кимпембе не смог покинуть поле самостоятельно и был транспортирован за его пределы на носилках.

«К сожалению, Кимпембе получил серьезную травму и будет недоступен до конца сезона. У него очень сильная боль в ахилловом сухожилии, мы думаем, что это серьезно», – сказал главный тренер « » в эфире Prime Video после матча.