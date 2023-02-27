У Гальтье случился конфликт с фанатом «Марселя», оскорбившим тренера «ПСЖ» после 0:3
У тренера «ПСЖ» случился конфликт с фанатом «Марселя».
Парижане на выезде разгромили марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0).
После игры, в ходе которой Кристоф Гальтье подвергался давлению со стороны болельщиков на «Велодроме», у 56-летнего главного тренера «Пари Сен-Жермен» случился конфликт с одним из фанатов хозяев.
Болельщик что-то кричал Кристофу у тренерской скамьи, и тот эмоционально отреагировал, бросился к обидчику, но его удержал кто-то из парижан.
Отметим, что Гальтье – уроженец Марселя. Он играл за «Олимпик» и работал тренером в клубе.
- добавил Кристоф )))
Он старый портовый волк местных доков , ему чайки на грудь срали и вся жопа ракушками обросла 😎
https://sun9-east.userapi.com/sun9-74/s/v1/ig2/zmY1lrsPdY-69LzAb3rYApJMzZJOAv4LPGr9CcxA0awfKGqKTdPfyygH6QoOUhYT5d3N_-YZU_T_rXa07TnFc1KN.jpg?size=800x541&quality=96&type=album
Поправили.