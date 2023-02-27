У Гальтье случился конфликт с фанатом «Марселя», оскорбившим тренера «ПСЖ» после 0:3

У тренера « » случился конфликт с фанатом «Марселя».

Парижане на выезде разгромили марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0).

После игры, в ходе которой подвергался давлению со стороны болельщиков на « », у 56-летнего главного тренера «Пари Сен-Жермен» случился конфликт с одним из фанатов хозяев.

Болельщик что-то кричал Кристофу у тренерской скамьи, и тот эмоционально отреагировал, бросился к обидчику, но его удержал кто-то из парижан.

Отметим, что Гальтье – уроженец Марселя. Он играл за «Олимпик» и работал тренером в клубе.