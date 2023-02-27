У Гальтье случился конфликт с фанатом «Марселя», оскорбившим тренера «ПСЖ» после 0:3

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция происшествия болельщики Оранж Велодром Кристоф Гальтье Футбол

У тренера «ПСЖ» случился конфликт с фанатом «Марселя».

Парижане на выезде разгромили марсельский клуб в 25-м туре Лиги 1 (3:0).

После игры, в ходе которой Кристоф Гальтье подвергался давлению со стороны болельщиков на «Велодроме», у 56-летнего главного тренера «Пари Сен-Жермен» случился конфликт с одним из фанатов хозяев.

Болельщик что-то кричал Кристофу у тренерской скамьи, и тот эмоционально отреагировал, бросился к обидчику, но его удержал кто-то из парижан.

Отметим, что Гальтье – уроженец Марселя. Он играл за «Олимпик» и работал тренером в клубе.

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Гальтье его чуть мысленно катком не переехал
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
OldRedWhite
Ответ Игорь Новиков
Выходим на новый уровень) Поправили.
А вообще то наше Торпедо играло сегодня неплохо !
- добавил Кристоф )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Экспертное мнение
Ответ Los Galácticos
На спортсе было много новостей с ошибками в заголовках, но вот новость вообще без заголовка вижу впервые.
есть скрин?
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sevuska
Кристоф бы порвал обидчика если бы его не остановили .
Он старый портовый волк местных доков , ему чайки на грудь срали и вся жопа ракушками обросла 😎
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
jackson_07
Гальтье мужичок такой старой закалки, многие слышали как он избил в подтрибунке нынешнего тренера Марсело Гальярдо.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Direct free kick
Все помнят как Галтье праздновал гол Малиновского в кубке Франции?
https://sun9-east.userapi.com/sun9-74/s/v1/ig2/zmY1lrsPdY-69LzAb3rYApJMzZJOAv4LPGr9CcxA0awfKGqKTdPfyygH6QoOUhYT5d3N_-YZU_T_rXa07TnFc1KN.jpg?size=800x541&quality=96&type=album
+1
-4
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arrahmano Matcyev
Ответ Los Galácticos
На спортсе было много новостей с ошибками в заголовках, но вот новость вообще без заголовка вижу впервые.
😂😂😂👍
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Новиков
Ответ Los Galácticos
На спортсе было много новостей с ошибками в заголовках, но вот новость вообще без заголовка вижу впервые.
Выходим на новый уровень)

Поправили.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Los Galácticos
На спортсе было много новостей с ошибками в заголовках, но вот новость вообще без заголовка вижу впервые.
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий