Гальтье перед «Марселем»: «ПСЖ» должен сыграть динамичнее, чтобы быть фаворитом в этом матче»

высказался в преддверии гостевого матча «ПСЖ» с « » в Лиге 1.

«Предстоит важный матч. Встречаются команды, которых в чемпионской гонке разделяют лишь несколько очков. К тому же недавно мы вылетели здесь из Кубка. Но я не считаю эту игру решающей в борьбе за титул.

Игор [Тудор] обладает высоким классом и способен доставить проблем. Чтобы быть фаворитами в этом матче, мы должны сыграть динамичнее. Концовка игры с «Баварией» и победа над «Лиллем» дают нам большую надежду на положительный исход. Нам следует показать очень высокий уровень игры, чтобы противостоять «Марселю», набравшему хороший ход, вдобавок его будут поддерживать трибуны.

Мы должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче с «Марселем» [1:2], – сказал главный тренер « ».