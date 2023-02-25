Гальтье перед «Марселем»: «ПСЖ» должен сыграть динамичнее, чтобы быть фаворитом в этом матче»

Теги Марсель ПСЖ лига 1 Франция Кристоф Гальтье Футбол

Кристоф Гальтье высказался в преддверии гостевого матча «ПСЖ» с «Марселем» в Лиге 1.

«Предстоит важный матч. Встречаются команды, которых в чемпионской гонке разделяют лишь несколько очков. К тому же недавно мы вылетели здесь из Кубка. Но я не считаю эту игру решающей в борьбе за титул.

Игор [Тудор] обладает высоким классом и способен доставить проблем. Чтобы быть фаворитами в этом матче, мы должны сыграть динамичнее. Концовка игры с «Баварией» и победа над «Лиллем» дают нам большую надежду на положительный исход. Нам следует показать очень высокий уровень игры, чтобы противостоять «Марселю», набравшему хороший ход, вдобавок его будут поддерживать трибуны.

Мы должны сыграть лучше, чем в предыдущем матче с «Марселем» [1:2], – сказал главный тренер «ПСЖ».

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1 комментарий

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Евгений Квасников
то,что делает Тудор в Олимпике вызывает уважение и пусть победит сильнейший. матч будет огненный! ждёмс!!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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