«ПСЖ» оторвался от «Марселя» на 8 очков, от «Монако» Головина – на 10
«ПСЖ» увеличил отрыв от второго места в Лиге 1 до 8 очков.
«Марсель» дома крупно проиграл парижанам (0:3) в 25-м туре чемпионата Франции.
Теперь отрыв «Пари Сен-Жермен» от марсельского клуба вырос до 8 очков – 60 против 52.
Далее расположились «Монако» Александра Головина и «Ланс», набравшие по 50 баллов. Клуб из княжества сегодня был разгромлен «Ниццей» (0:3), а команда из региона О-де-Франс сыграла вничью с «Монпелье» (1:1).
Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «ПСЖ».
Ты вспомнишь про разгром на "Велодроме",
Трех жердочках, что вкопаны в песок,
Хет-триках, аравийском дуболоме...
Мбаппе 36, но 3 гола с пенальти;
Неймар 35, тоже 3 гола с пенальти;
Месси 33, но он пенальти не бьёт.
Всего добился
Месси 24
Неймар 24
Мбаппе 20
Дэвид 19
По мнению Криштифанов
Месси балласт
А Мбаппе тащер
Смотрите не перепутаете)))