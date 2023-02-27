«ПСЖ» оторвался от «Марселя» на 8 очков, от «Монако» Головина – на 10

Теги Ланс Марсель ПСЖ Монако лига 1 Франция Александр Головин Футбол

«ПСЖ» увеличил отрыв от второго места в Лиге 1 до 8 очков.

«Марсель» дома крупно проиграл парижанам (0:3) в 25-м туре чемпионата Франции.

Теперь отрыв «Пари Сен-Жермен» от марсельского клуба вырос до 8 очков – 60 против 52.

Далее расположились «Монако» Александра Головина и «Ланс», набравшие по 50 баллов. Клуб из княжества сегодня был разгромлен «Ниццей» (0:3), а команда из региона О-де-Франс сыграла вничью с «Монпелье» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «ПСЖ».

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12 комментариев

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Абдул Абакаев
Ответ Извилина Заремы
Росса Геллера.
не ожидал тут увидеть отсылку на "Друзей"
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AminO2
Малиновки заслышав голосок,
Ты вспомнишь про разгром на "Велодроме",
Трех жердочках, что вкопаны в песок,
Хет-триках, аравийском дуболоме...
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vova123456
Ответ Saddam Huseyn
Лучшие игроки Лиги 1 по г/п Месси 24 Неймар 24 Мбаппе 20 Дэвид 19 По мнению Криштифанов Месси балласт А Мбаппе тащер Смотрите не перепутаете)))
Да даже вместе с ЛЧ и кубком:
Мбаппе 36, но 3 гола с пенальти;
Неймар 35, тоже 3 гола с пенальти;
Месси 33, но он пенальти не бьёт.
+5
-1
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atomio
Один - 🐐 Другой - 🐫 Вот и вся разница.
+4
0
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Экспертное мнение
Ответ Saddam Huseyn
Лучшие игроки Лиги 1 по г/п Месси 24 Неймар 24 Мбаппе 20 Дэвид 19 По мнению Криштифанов Месси балласт А Мбаппе тащер Смотрите не перепутаете)))
Криштифанам по понятным причинам не знакомы ассисты
+11
-3
+8
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Извилина Заремы
Ответ Jan Paskel
а Марсель чей? Бесхозный?
Росса Геллера.
+3
0
+3
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Artem Piatkov
Месси станет 2-кратным Чемпионом Франции

Всего добился
0
-1
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леннорыч-абрамович
Князь Головин!
+1
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Си Эм Панк
Ответ Jan Paskel
а Марсель чей? Бесхозный?
Марсель Жиго)
+5
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KING_OF_RUSSIA
С таким составом можно и как Наполи в серии А отрыв делать))
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Saddam Huseyn
Лучшие игроки Лиги 1 по г/п

Месси 24
Неймар 24
Мбаппе 20
Дэвид 19

По мнению Криштифанов
Месси балласт
А Мбаппе тащер
Смотрите не перепутаете)))
+16
-8
+8
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Jan Paskel
а Марсель чей? Бесхозный?
+14
0
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