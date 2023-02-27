«ПСЖ» оторвался от «Марселя» на 8 очков, от «Монако» Головина – на 10

«ПСЖ» увеличил отрыв от второго места в Лиге 1 до 8 очков.

« » дома крупно проиграл парижанам (0:3) в 25-м туре чемпионата Франции.

Теперь отрыв « » от марсельского клуба вырос до 8 очков – 60 против 52.

Далее расположились « » и « », набравшие по 50 баллов. Клуб из княжества сегодня был разгромлен «Ниццей» (0:3), а команда из региона О-де-Франс сыграла вничью с «Монпелье» (1:1).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча «Марсель» – «ПСЖ».