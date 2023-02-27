У Месси 24 (12+12) очка в 20 матчах Лиги 1 за «ПСЖ»

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Футбол

Лионель Месси забил 12-й гол за «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.

В матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0, второй тайм) нападающий «ПСЖ» отметился забитым голом на 29-й минуте после передачи Килиана Мбаппе. Четырьмя минутами ранее Месси отдал пас на Мбаппе, после чего француз открыл счет в матче. Еще одну передачу на Мбаппе аргентинец выполнил во втором тайме.

Месси проводит 20-й матч за «ПСЖ» в Лиге 1. На его счету 12 голов и 12 голевых передач. Подробная статистика Лионеля доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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42 комментария

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кто-то
Слишком слабо, 1+2 в Европе- это даже не хет-трик в самой сильной лиге Саудовской Аравии
+1
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huzayfa
Ответ Hella black
Раздаёт и забивает,мастер ! После ЧМ был ожидаемый спад,постепенно набирает форму и будем надеяться в Мюнхене,будет ещё более заряжен и результативен
В Мюнхене будет очередной вылет
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-2
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rigobersong
Ответ Tiestorzn17
Даже представить сложно сколько бы он в пустыне забивал…
Ну как Эстонии в каждом матче:))
+1
0
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Мохнатый55
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. Месси 18. Куда там голы Ювентусу, Атлетико, Баварии, ПСЖ, до голов величайшему Марселю, о котором никто и не знает за пределами фермер лиги)
У Марселя, кстати, побольше кубков ЛЧ, чем у Атлетико и ПСЖ.
+2
0
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Tiestorzn17
Даже представить сложно сколько бы он в пустыне забивал…
+1
0
+1
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rigobersong
Месси по гол+пас самый результативный игрок Лиги 1 в этом сезоне, 24 очка.
+4
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+4
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Алексей Муравьёв
Без Неймара кстати Псж в атаке куда более адекватно выглядит!
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Невский баклан
Так то и Рон Испании 3 забивал играя за Португалию. Месси с Португалией прямо что-то выиграл бы. Они оба крутые, все очень зависит от окружения в котором они играют и против кого играют с этим окружением. И оба не бессмертные, по возрасту все, завершение карьеры светит и тому и другому, года 2 еще максимум.
На групповом этапе? Мегахорош. А кто матч провалил с Уругваем?
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Невский баклан
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Плей-офф ЛЧ с 1/4 считает 🤣 Количество голов в ворота Дамаска: Роналду 3 Месси 0 Скейтеры, что с лицом? Ладно раз ты любишь голы в плей-офф. Месси в плей-офф ЧМ 5 голов и 4 голевых. Роналду в плей-офф ЧМ 0+0. Роналду в сборной играет хуже Дзюбы. Дзюба забивал Испании отдавал ассист с Хорватией в плей-офф, а рон растворяется. Куда там забивать дубль Франции в финале до забитого мяча без касания
Так то и Рон Испании 3 забивал играя за Португалию. Месси с Португалией прямо что-то выиграл бы. Они оба крутые, все очень зависит от окружения в котором они играют и против кого играют с этим окружением. И оба не бессмертные, по возрасту все, завершение карьеры светит и тому и другому, года 2 еще максимум.
0
0
0
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ KING_OF_RUSSIA
Рон завязал с большим футболом а ты его упоминаешь в каждом комменте 😂 И с кого тут угорать? Лучше глянь как Мбаппе показывает насколько он лучше твоего хваленного пришельца))
Сам гель уже поехал стричь бабло, я с его фанов ржу. Роман после 18 еле держится
+2
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Blaumerc
12+11, итого 23 в 20-и матчах, и это в 35 лет, и это после титула ЧМ, при этом ни капельки не играя в роли замыкателя. для многих ведущих игроков мира эти цифры были бы супер покозателем. Но не для хейтеров Месси, которые вчера на другой ветке боготворили Роналду за хет-трик в лиге 1001 ночи.
как говорится каждому своё.
+8
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Комментарий удален модератором
Рон завязал с большим футболом а ты его упоминаешь в каждом комменте 😂 И с кого тут угорать? Лучше глянь как Мбаппе показывает насколько он лучше твоего хваленного пришельца))
0
0
0
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ KING_OF_RUSSIA
Лол, мне смешно, как ты тут тужишься, пытаясь выставить всё так, будто Месси что-то решает в сложном чемпе)) Играют с составом, у которого зп ведомость в несколько раз больше, чем у любого другого в лиге)) И чисто по игре видно, что Мбаппе уже давно превзошел вашего "инопланетянина", но вы наяриваете до сих пор на него)
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leeexxxxtml
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Плей-офф ЛЧ с 1/4 считает 🤣 Количество голов в ворота Дамаска: Роналду 3 Месси 0 Скейтеры, что с лицом? Ладно раз ты любишь голы в плей-офф. Месси в плей-офф ЧМ 5 голов и 4 голевых. Роналду в плей-офф ЧМ 0+0. Роналду в сборной играет хуже Дзюбы. Дзюба забивал Испании отдавал ассист с Хорватией в плей-офф, а рон растворяется. Куда там забивать дубль Франции в финале до забитого мяча без касания
Плей-офф ЛЧ с 1/4 :
Роналду 47 голов
Месси 18 голов.
Ты хоть осознаешь насколько Месси дно перед Королем? Осознаешь?))
+1
-9
-8
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Blaumerc
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. Месси 18. Куда там голы Ювентусу, Атлетико, Баварии, ПСЖ, до голов величайшему Марселю, о котором никто и не знает за пределами фермер лиги)
"0" в графе гол+пас в плей-офф за ПЯТЬ чемпионатов мира, тоже не шутки
+3
0
+3
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. Месси 18. Куда там голы Ювентусу, Атлетико, Баварии, ПСЖ, до голов величайшему Марселю, о котором никто и не знает за пределами фермер лиги)
Плей-офф ЛЧ с 1/4 считает 🤣

Количество голов в ворота Дамаска: Роналду 3
Месси 0

Скейтеры, что с лицом?

Ладно раз ты любишь голы в плей-офф. Месси в плей-офф ЧМ 5 голов и 4 голевых. Роналду в плей-офф ЧМ 0+0. Роналду в сборной играет хуже Дзюбы. Дзюба забивал Испании отдавал ассист с Хорватией в плей-офф, а рон растворяется. Куда там забивать дубль Франции в финале до забитого мяча без касания
+6
-1
+5
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Отец Абду
Ответ leeexxxxtml
Плей-офф ЛЧ с 1/4 : Роналду 47 голов. Месси 18. Куда там голы Ювентусу, Атлетико, Баварии, ПСЖ, до голов величайшему Марселю, о котором никто и не знает за пределами фермер лиги)
У игрока Аль Насра 0+0 в плей-офф на 5 ЧМ:)
+5
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+5
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barca13
Ответ Барсик Юрана
Не хет-трик верблюдам, но всё же
Верблюдам😂😂
+3
-1
+2
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Паша Лукьянченко
Это же не верблюжья лига, поэтому не интересно)
+1
0
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Комил Мирзаев
ну то хетеры как пукани горит аж больно ведь 😃 беспощадный Месси его не Остонваит🤣
+1
0
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Arrahmano Matcyev
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как и всегда забил аутсайдеру, а против Марселя теряется… хотя погодите-ка. Ладно это фермерская Лига даже Марсель дно. Купленный чемпионат купленный ЧМ, пока Роналду кровью и потом выгрызает место в основе в сложном чемпионате Саудовской Аравии Месси в зоне комфорта. ГОАТ забивал за 5 разных клубов!!!
Ахаа,вспомнил сразу одного персонажа здесь!
+2
0
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как и всегда забил аутсайдеру, а против Марселя теряется… хотя погодите-ка. Ладно это фермерская Лига даже Марсель дно. Купленный чемпионат купленный ЧМ, пока Роналду кровью и потом выгрызает место в основе в сложном чемпионате Саудовской Аравии Месси в зоне комфорта. ГОАТ забивал за 5 разных клубов!!!
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+3
-20
-17
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leeexxxxtml
Ответ Гегенпрессинг Рангника
Как и всегда забил аутсайдеру, а против Марселя теряется… хотя погодите-ка. Ладно это фермерская Лига даже Марсель дно. Купленный чемпионат купленный ЧМ, пока Роналду кровью и потом выгрызает место в основе в сложном чемпионате Саудовской Аравии Месси в зоне комфорта. ГОАТ забивал за 5 разных клубов!!!
Комментарий скрыт
+3
-29
-26
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Любезный Коссутий
мелкий - молодец.
0
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Комил Мирзаев
лучше игрок история футбол точка
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