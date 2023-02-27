У Месси 24 (12+12) очка в 20 матчах Лиги 1 за «ПСЖ»

забил 12-й гол за « » в сезоне Лиги 1.

В матче 25-го тура Лиги 1 против « » (3:0, второй тайм) нападающий «ПСЖ» отметился забитым голом на 29-й минуте после передачи Килиана Мбаппе. Четырьмя минутами ранее Месси отдал пас на Мбаппе, после чего француз открыл счет в матче. Еще одну передачу на Мбаппе аргентинец выполнил во втором тайме.

Месси проводит 20-й матч за «ПСЖ» в Лиге 1. На его счету 12 голов и 12 голевых передач. Подробная статистика Лионеля доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.