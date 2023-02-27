У Месси 24 (12+12) очка в 20 матчах Лиги 1 за «ПСЖ»
Лионель Месси забил 12-й гол за «ПСЖ» в сезоне Лиги 1.
В матче 25-го тура Лиги 1 против «Марселя» (3:0, второй тайм) нападающий «ПСЖ» отметился забитым голом на 29-й минуте после передачи Килиана Мбаппе. Четырьмя минутами ранее Месси отдал пас на Мбаппе, после чего француз открыл счет в матче. Еще одну передачу на Мбаппе аргентинец выполнил во втором тайме.
Месси проводит 20-й матч за «ПСЖ» в Лиге 1. На его счету 12 голов и 12 голевых передач. Подробная статистика Лионеля доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
как говорится каждому своё.
Роналду 47 голов
Месси 18 голов.
Ты хоть осознаешь насколько Месси дно перед Королем? Осознаешь?))
Количество голов в ворота Дамаска: Роналду 3
Месси 0
Скейтеры, что с лицом?
Ладно раз ты любишь голы в плей-офф. Месси в плей-офф ЧМ 5 голов и 4 голевых. Роналду в плей-офф ЧМ 0+0. Роналду в сборной играет хуже Дзюбы. Дзюба забивал Испании отдавал ассист с Хорватией в плей-офф, а рон растворяется. Куда там забивать дубль Франции в финале до забитого мяча без касания