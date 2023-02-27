Мбаппе забил 200-й гол за «ПСЖ» и делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба, сыграв на 55 матчей меньше
Килиан Мбаппе догнал Эдинсона Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».
24-летний француз сделал дубль в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0, второй тайм) с передач Лионеля Месси.
Второй гол стал для чемпиона мира 200-м в составе парижан – столько же у Кавани.
Теперь Мбаппе и Кавани делят звание лучшего бомбардира в истории «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. При этом Килиану потребовалось на 55 матчей меньше, чем уругвайцу – 246 против 301.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Vive PSG!
Allez Kylian !
Охренеть просто