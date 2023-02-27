Мбаппе забил 200-й гол за «ПСЖ» и делит с Кавани первое место среди лучших бомбардиров клуба, сыграв на 55 матчей меньше

Теги Марсель ПСЖ Эдинсон Кавани лига 1 Франция рекорды Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе догнал Эдинсона Кавани в списке лучших бомбардиров в истории «ПСЖ».

24-летний француз сделал дубль в матче 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0, второй тайм) с передач Лионеля Месси.

Второй гол стал для чемпиона мира 200-м в составе парижан – столько же у Кавани.

Теперь Мбаппе и Кавани делят звание лучшего бомбардира в истории «Пари Сен-Жермен» во всех турнирах. При этом Килиану потребовалось на 55 матчей меньше, чем уругвайцу – 246 против 301.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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29 комментариев

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Silent2006
Роналду сделал хет-трик в лучшей лиге мира (Пирс Морган не может ошибаться), а Месси забил какие-то пару сотен голов в пешеходном чемпионате Франции. Ну и кто теперь лучший в истории? Кто самый аппетитный футболист мира?
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Befire
Это Кавани с Иброй в составе вообще вингера играл формально. Так бы даже больше забил
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DavidRobertJosephBeckham
Вроде только недавно перешёл, а уже 200 голов!
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Fan de PSG depuis 2002
Килиан - Киллер. Ждём огненного матча в его исполнении в Мюнхене.

Vive PSG!
Allez Kylian !
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Игорь Новиков
Ответ &_Bishep_&
Мда..ссори. Слова мои хоть и верны, но тебе я их получается не в тему написал...
Бывает)
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&_Bishep_&
Ответ Игорь Новиков
Попробуйте мой коммент прочитать внимательно))
Мда..ссори. Слова мои хоть и верны, но тебе я их получается не в тему написал...
+1
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ZamoRano
Суммарно уже голов 300 за карьеру, получается через шесть лет обгонит мосю по голам за карьеру.
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Игорь Новиков
Ответ &_Bishep_&
За большими деньгами нынче все едут в Париж. А в Реал только за большими победами, трофеями и славой................ Как там у ПСЖ и Реала дела в 1/8 ЛЧ?
Попробуйте мой коммент прочитать внимательно))
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Милан. Тонали. 8.
Ибрагимович на 3 месте ...
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Алексей Иванов
Ему только недавно исполнилось 24 причем начинал он в Монако,но его рекорд по голам за ПСЖ врятли кто побьет в ближайшие десятилетия точно
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Xabi Alonso78
Ответ Artem Piatkov
И всё таки ждём его в Мадриде)
Кто "ждем"? Ты жди, а адекватные болельщики Реала его не ждут
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&_Bishep_&
В недавнем матче против мюнхенцев ПСЖ с Мбаппе и без него - это были совершенно разные две команды.
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Alex Metallov
Крутое достижение.
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&_Bishep_&
Ответ Игорь Новиков
Станет лучшим - и можно уходить в Реал за большими делами.
За большими деньгами нынче все едут в Париж. А в Реал только за большими победами, трофеями и славой................ Как там у ПСЖ и Реала дела в 1/8 ЛЧ?
+1
-4
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Андрей Никитин99
Человеку 24 года
Охренеть просто
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Ibrohim Rahimjanov
Ответ i Chu
на игре с Баварией у него снова спад начнется 😅
а ты кто хейтер
+6
-5
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i Chu
Ответ Фанат Лионеля Месси
Спад после ЧМ у него с Месси прошел Ждём огненный матч против Баварии
на игре с Баварией у него снова спад начнется 😅
+21
-12
+9
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rigobersong
Ответ S H A R K
Как дословно расшифровывается мчк?
Меньше Чем Клуб
+2
-5
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rigobersong
Новиков опять стендапит:))🤣🤣🤣
0
-5
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S H A R K
Ответ rigobersong
Остался в Париже и стал легендой, а не перешел в МЧК позорить свое имя!:) Респект!:))
Как дословно расшифровывается мчк?
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Flow market Victor Mercedes
Ну всё, Теперь ещё один гол и можно в Реал)
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Farkhod Tursunkulov
Машина
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error505
Фантастическая статистика! Удачи с Баварией!
0
-3
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Игорь Новиков
Станет лучшим - и можно уходить в Реал за большими делами.
+3
-7
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Андрей Хенто
Все решили в этом матче забить свои юбилейные голы)
+24
-3
+21
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