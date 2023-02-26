Мбаппе забил 29 голов в 29 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне
Килиан Мбаппе забил очередные голы за «ПСЖ» в этом сезоне.
24-летний француз забил с паса Лионеля Месси, а затем ассистировал аргентинцу в первом тайме матча 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0, второй тайм). Во втором тайме Мбаппе забил еще один мяч – ассистентом вновь выступил Месси.
У Мбаппе 29 голов в 29 матчах за «Пари Сен-Жермен» в сезоне. Он лучший бомбардир команды. У Неймара 18 мячей, у Месси – 17.
Подробная статистика Мбаппе доступна здесь.
Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Которая сегодня без вопросов убрала Барселону , а Марсель
Пока там не будет конкуренции как в Европе - нечего сравнивать никаких Клермонов, Труа, Борнмутов и других слабачков топ-5 с какими бьі то ни бьіло Аль Хилялями.