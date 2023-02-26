Мбаппе забил 29 голов в 29 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне

Теги Марсель ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе забил очередные голы за «ПСЖ» в этом сезоне.

24-летний француз забил с паса Лионеля Месси, а затем ассистировал аргентинцу в первом тайме матча 25-го тура Лиги 1 с «Марселем» (3:0, второй тайм). Во втором тайме Мбаппе забил еще один мяч – ассистентом вновь выступил Месси.

У Мбаппе 29 голов в 29 матчах за «Пари Сен-Жермен» в сезоне. Он лучший бомбардир команды. У Неймара 18 мячей, у Месси – 17.

Подробная статистика Мбаппе доступна здесь.

Sports.ru ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

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41 комментарий

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error505
Ответ Феоктист
Мне противен Рональду. Но, с моей точки зрения, Мбапе лучший игрок сейчас в мире. Поэтому, сообщаю тебе, что про Рональду не было ни сказано ни одного слова, но, ты возбудился, почему? Ах, да, это же не про Месси, а про Мбапе. Всё ясно, чтоб понять что Месси лучший надо ссылаться не на Мбапе, а на Рональду. Клиника.
Если ты читаешь через строку, то почитай первые 10 ( а может и дальше, не смотрел) комментариев, перечитай мой клммент и может что-то поймёшь
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Direct free kick
Лучший игрок мира
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Владислав Булгаков
Это уровень Мудрика?
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KING_OF_RUSSIA
Ответ Экспертное мнение
Самое жал-кое зрелище это фаны Криша, которые последние два-три года пасутся за Левандовским, Бензема, Мбаппе, Жоржиньо, за кем-угодно, лиши бы не Месси, потому что ваш кумир клубничный не тянет даже до уровня топ-50. Не находите, что это очень жалк? По сути вы по инерции хейтите Месси из-за любви к Кришу, хотя никакого предмета спора уже давно нет.
Да мне уже пофиг на Криша, он завязал с большим футболом) А вот что действительно жалко - как вы облизываете одного игрока, хотя после его перехода в ПСЖ стало совершенно очевидно, что он не то, что не лучший игрок мира - он даже в ПСЖ в топ-2 игроков не входит) А уже его сравнение с Мбаппе это реально смешно. Один тащит важнейшие матчи и создаёт остроту, второй нон-стопом спамит свои закидушки, которые работают против клермонов и нантов (и то, только потому что есть суперскоростной Мбаппе), на которых он большую часть статы и набил. Лол, тут просто реально секта - 1.5 года не признавать очевидного, это надо реально быть верующим))
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Феоктист
Ответ error505
Как прикольно даже под новостью про Мбаппе наблюдать полыхающих фанатов Роналду во главе с Великим Алонсо
Мне противен Рональду. Но, с моей точки зрения, Мбапе лучший игрок сейчас в мире. Поэтому, сообщаю тебе, что про Рональду не было ни сказано ни одного слова, но, ты возбудился, почему? Ах, да, это же не про Месси, а про Мбапе. Всё ясно, чтоб понять что Месси лучший надо ссылаться не на Мбапе, а на Рональду. Клиника.
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Экспертное мнение
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
Самое жал-кое зрелище это фаны Криша, которые последние два-три года пасутся за Левандовским, Бензема, Мбаппе, Жоржиньо, за кем-угодно, лиши бы не Месси, потому что ваш кумир клубничный не тянет даже до уровня топ-50. Не находите, что это очень жалк? По сути вы по инерции хейтите Месси из-за любви к Кришу, хотя никакого предмета спора уже давно нет.
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Невский баклан
Ответ Wild91688
Мбаппе на голову сильнее месси и он это доказывает не только в Лиге 1 но и в ЛЧ в отличии от месси
На ЧМ и даже в том же финале Мбаппе был сильнее Месси, не говоря о ПСЖ, где Мбаппе от игры к игре на сегодня точно сильнее всех включая Месси.
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Невский баклан
Ответ Барсик Юрана
Где бы он был без пасов Месси
До прихода Месси он же как-то умудрялся играть)
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Невский баклан
Ответ Artem Piatkov
Должен играть в Реале, а не в Чемпе уровнем намного ниже
Реал - это наверное единственный клуб в мире где возможно увидеть Мбаппе, Рэшфорда и Винисиуса в одной команде
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error505
Ответ KING_OF_RUSSIA
Комментарий удален модератором
🤡
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KING_OF_RUSSIA
Ответ error505
Как прикольно даже под новостью про Мбаппе наблюдать полыхающих фанатов Роналду во главе с Великим Алонсо
Комментарий удален модератором
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Причём тут Лига 1,я написал что он и в ЛЧ тащит,в отличии от меси
Сколько побед у тащера Мбаппе в Лиге Чемпионов?
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OldRedWhite
Их счастье , что не Альмерия это !
Которая сегодня без вопросов убрала Барселону , а Марсель
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UncleBob
Ответ Wild91688
Чуток да
ну как чуток... примерно на 60 позиций, если смотреть по рейтингу чемпионатов. +- считаю обьективно.
Пока там не будет конкуренции как в Европе - нечего сравнивать никаких Клермонов, Труа, Борнмутов и других слабачков топ-5 с какими бьі то ни бьіло Аль Хилялями.
+3
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+3
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Wild91688
Ответ UncleBob
100% лучше
Чуток да
0
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-2
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Значит лучший игрок мира Мбаппе по твоему, является таковым играя в дно лиге?
Причём тут Лига 1,я написал что он и в ЛЧ тащит,в отличии от меси
0
-2
-2
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UncleBob
Ответ Wild91688
И там и там команды почти одного уровня или ты хочешь сказать,Анжеры,Клермоны,Осеры,Труа лучше этих ал хилялов
100% лучше
+4
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+4
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Wild91688
Ответ UncleBob
мало ли сколько голов у кого во дворе... еще бьі считать гольі в 67 лиге...
И там и там команды почти одного уровня или ты хочешь сказать,Анжеры,Клермоны,Осеры,Труа лучше этих ал хилялов
+6
-3
+3
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Я и сейчас говорю что Лига 1 это ДНО
Значит лучший игрок мира Мбаппе по твоему, является таковым играя в дно лиге?
0
0
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UncleBob
Ответ Великий Алонсо
Ахахааах Месси на 11 голов отстаёт, бездарный пешеход, у Роналду 8 голов в 5 матчах 🤣🤣🤣
мало ли сколько голов у кого во дворе... еще бьі считать гольі в 67 лиге...
+5
-3
+2
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Wild91688
Ответ Экспертное мнение
Ты же на другой ветке писал, что лига 1 ничего не значит)))
Я и сейчас говорю что Лига 1 это ДНО
0
-1
-1
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Wild91688
Ответ KING_OF_RUSSIA
Ну, кто смотрит матчи ПСЖ и так знает, что Мбаппе реальный топ и тащер. Играет намного опаснее и острее "инопланетянина", на закидушки которого тут все фапают)) Блин, это реально смешно, реальный топарь по сути уже почти 1.5 года показывает где он, а где Месси, но на последнего тут какой-то нереальный др**чь 😂
Это не новость,месси всегда воровал чужие призы
0
-4
-4
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Flow market Victor Mercedes
Аргентинец и бразилец просто выходят поиграть в футбол, Черепашка же выходит чтобы забивать и у него это потрясающе выходит
+4
-2
+2
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Экспертное мнение
Ответ Wild91688
Комментарий удален модератором
Ты же на другой ветке писал, что лига 1 ничего не значит)))
+4
-1
+3
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error505
Ответ Wild91688
У вас тоже пооыхает,то что в ПСЖ разницу делает Мбаппе
где?
+1
-1
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