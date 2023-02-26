Мбаппе забил 29 голов в 29 матчах за «ПСЖ» в этом сезоне

забил очередные голы за « » в этом сезоне.

24-летний француз забил с паса , а затем ассистировал аргентинцу в первом тайме матча 25-го тура Лиги 1 с « » (3:0, второй тайм). Во втором тайме Мбаппе забил еще один мяч – ассистентом вновь выступил Месси.

У Мбаппе 29 голов в 29 матчах за «Пари Сен-Жермен» в сезоне. Он лучший бомбардир команды. У Неймара 18 мячей, у Месси – 17.

Подробная статистика Мбаппе доступна здесь.

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