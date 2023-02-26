Линекер об «МЮ»: «Невероятная трансформация при тен Хаге. Им не придется ждать следующего трофея так долго»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Гари Линекер Кубок английской лиги Эрик тен Хаг Футбол

Гари Линекер похвалил «МЮ» и Эрика тен Хага после завоевания трофея.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ», для клуба это первый трофей с 2017-го.

«Поздравляю «МЮ» с первым трофеем за шесть лет. Чувствую, что им не придется ждать следующего так долго.

Трансформация под руководством Эрика тен Хага невероятна. Отличная игра 👏🏻👏🏻», – написал бывший форвард сборной Англии.

«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом

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19 комментариев

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Герр Айзенхайм
Времени отдохнуть между матчами особо нет у МЮ
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dutch74
А всего-то и надо было выставить за дверь португалку, чтобы МЮ заиграл...
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Normaldnho
Casemiracle!
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инок
Тен хаг - лучший! Да вся команда просто шикарна! Спасибо МЮ за то, что подарили такие сегодня эмоции, первый трофей за 5 лет.
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rcbkz6mrtd
Манчестер так порадовал на этой неделе, сначала Барса, сегодня кубок лиги!!!! Забыл когда такие времена были! Играет мощно, остро,уверенно, приятно смотреть
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avcgloronalduMU
Ответ Гарун Алиев
При Моуринью было видно,что он вывел команду на пик и после побед в кубке и ЛЕ было видно,что выше они непрыгнут.Тен Хаг же выиграл трофеи несмотря на то что команда все еще выглядит достаточно сырой
не смеши, где сейчас был мю без каземиро))

Моуриньо хотел продавать игроков, в которых ошибся - Погба например, но мю делал этого сделать
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Folio
Ответ Artem Ka
Нууу… у Сити кризисы часто заканчиваются какими то безумными победными сериями. Если мы не о ЛЧ, конечно))
Тем интереснее концовка сезона)
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Artem Ka
Ответ Folio
МЮ сожрал сорок, хотелось более обоюдного финала, но за дьяволами было приятно смотреть. Вообще, команда Тен Хага набрала такой ход, что зная некоторую плюшевость Арсенала и кризис жанра в Сити, 8 очков отрыва не кажутся чем-то непреодолимым
Нууу… у Сити кризисы часто заканчиваются какими то безумными победными сериями. Если мы не о ЛЧ, конечно))
+3
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f0rmoceft
Каземиро сделал центр МЮ стабильным
+5
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А.В.Бубнов
Твое мнение вообще никому не интересно, а то вылез тут под триумф
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Владимир Владимирович
Теперь ещё владельцы нормальные пришли бы, и всё будет на мази . Тен Хаага и по Аяксу было видно что он хороший коач, но не стоит и вклад Каземиро забывать.
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Rosberg005
Ну МЮ сейчас по игре и результату наверно самые стабильные в Европе. Так что если не сдуются, то будет интересный финал сезона на всех фронтах
+1
0
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ТрактоПоктер
Морган - да это просто случайность !
+3
0
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fisher40
Игорь, заголовок поправьте: не "об МЮ", но "о МЮ".
0
-1
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Гарун Алиев
Ответ avcgloronalduMU
пять лет назад тоже самое говорили про мю Моуриньо))
При Моуринью было видно,что он вывел команду на пик и после побед в кубке и ЛЕ было видно,что выше они непрыгнут.Тен Хаг же выиграл трофеи несмотря на то что команда все еще выглядит достаточно сырой
+6
-3
+3
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Folio
МЮ сожрал сорок, хотелось более обоюдного финала, но за дьяволами было приятно смотреть. Вообще, команда Тен Хага набрала такой ход, что зная некоторую плюшевость Арсенала и кризис жанра в Сити, 8 очков отрыва не кажутся чем-то непреодолимым
+34
-7
+27
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bostonKG
Тен Хааг невероятен, как и весь МЮ- отличная работа Эрик …
+19
-2
+17
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Cruel Snake
Каземиро 👌 💪 👍 Успехов ему и команде
+37
-1
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avcgloronalduMU
пять лет назад тоже самое говорили про мю Моуриньо))
+2
-5
-3
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