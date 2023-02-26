Линекер об «МЮ»: «Невероятная трансформация при тен Хаге. Им не придется ждать следующего трофея так долго»

похвалил «МЮ» и Эрика тен Хага после завоевания трофея.

Сегодня « » победил «Ньюкасл» (2:0) в финале Кубка английской лиги. Тен Хаг выиграл первый трофей с «МЮ», для клуба это первый трофей с 2017-го.

«Поздравляю «МЮ» с первым трофеем за шесть лет. Чувствую, что им не придется ждать следующего так долго.

Трансформация под руководством невероятна. Отличная игра 👏🏻👏🏻», – написал бывший форвард сборной Англии.

«МЮ» выиграл Кубок Лиги! Первый трофей с Тен Хагом

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